ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
361.59
usd:
307.37
bux:
138818.03
2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Irán megnyitja a Hormuzi-szorost - közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra.
Nyitókép: Getty Images/Alones Creative

Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost

Infostart

Teherán szerint az Egyesült Államok megszegte a szoros újranyitásáról szóló feltételeket.

Irán szombaton visszavonta a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos döntését, Teherán szerint ugyanis az Egyesült Államok megszegte a szoros újranyitásáról szóló feltételeket.

Az iráni haderők egyesített parancsnoksága az üggyel kapcsolatos közleményében leszögezte, hogy a síita állam hadereje mindaddig zárva tartja a szorost, ameddig Washington fel nem oldja az iráni kikötők elleni blokádját.

A parancsnokság egyik szóvivője – akinek a szavait a Fársz iráni hírügynökség tolmácsolta – egyúttal azzal vádolta Washingtont, hogy a blokád örve alatt „kalóztevékenységet és tengeri rablást” folytat.

A Kpler árupiaci tanácsadó cég pedig azt közölte, hogy a szoroson történő áthaladás csak az iráni hatóságok engedélyével és kijelölt útvonalakon történhet.

Donald Trump amerikai elnök péntek este a közösségi médiában jelentette be, hogy a Hormuzi-szoros „teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra”. Nem sokkal később újságíróknak azt mondta, az amerikai erők ennek ellenére egyelőre nem hagynak fel az iráni kikötők blokádjával.

Kezdőlap    Külföld    Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost

donald trump

irán

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Pest megyei 3-as számú egyéni választókerületben Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével és másokkal szemben nagy fölénnyel győztes politikus kerül a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező képviselőcsoport élére. Eddig a fővárosi frakció vezetőjeként tevékenykedett Bujdosó Andrea.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.20. hétfő, 18:00
Csizmadia Ervin
a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Pénteken megkezdődött a külképviseleten, vagy a lakóhelyüktől eltérő belföldi szavazókörben választók szavazatainak feldolgozása, a Tisza Pártnak pedig három egyéni körzetet is sikerült megfordítania, így 140 mandátummal tovább erősítették kétharmados többségüket. A Fidesz-KDNP képviselőinek száma ezzel 53-ra csökkent, a Mi Hazánk pedig változatlanul 6 képviselőt küldhet majd a Parlamentbe.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Irán az amerikai blokádra hivatkozva alig egy nap után ismét átvette a teljes ellenőrzést a Hormuzi-szoros felett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
There is confusion over the status of the critical shipping lane, after the US and Iran gave conflicting statements about its opening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 18. 12:51
2026. április 18. 11:08
×
×