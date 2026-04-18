Irán újra lezárta a Hormuzi-szorost

Irán szombaton visszavonta a Hormuzi-szoros újranyitásával kapcsolatos döntését, Teherán szerint ugyanis az Egyesült Államok megszegte a szoros újranyitásáról szóló feltételeket.

Az iráni haderők egyesített parancsnoksága az üggyel kapcsolatos közleményében leszögezte, hogy a síita állam hadereje mindaddig zárva tartja a szorost, ameddig Washington fel nem oldja az iráni kikötők elleni blokádját.

A parancsnokság egyik szóvivője – akinek a szavait a Fársz iráni hírügynökség tolmácsolta – egyúttal azzal vádolta Washingtont, hogy a blokád örve alatt „kalóztevékenységet és tengeri rablást” folytat.

A Kpler árupiaci tanácsadó cég pedig azt közölte, hogy a szoroson történő áthaladás csak az iráni hatóságok engedélyével és kijelölt útvonalakon történhet.

Donald Trump amerikai elnök péntek este a közösségi médiában jelentette be, hogy a Hormuzi-szoros „teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra”. Nem sokkal később újságíróknak azt mondta, az amerikai erők ennek ellenére egyelőre nem hagynak fel az iráni kikötők blokádjával.