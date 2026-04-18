2026. április 18. szombat Andrea, Ilma
Irán megnyitja a Hormuzi-szorost - közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken. Az elnök internetes közösségi oldalán megjelent rövid bejegyzésében az iráni bejelentésre hivatkozva azt írta, hogy a Hormuzi-szoros teljes mértékben nyitva és készen áll az áthajózásra.
Nyitókép: Getty Images/lupengyu

Durvul a fenyegetőzés Donald Trump és Irán között

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök pénteken azt közölte, véget vet az Iránnal kötött tűzszünetnek, amennyiben szerdáig nem születik hosszú távú megállapodás az Egyesült Államok és Irán között.

Trump az Arizona állambeli Phoenix-ből Washingtonba tartó elnöki különgépen (Air Force One) azt mondta, lehetséges, hogy a tűzszüneti megállapodást nem hosszabbítja meg, azonban az iráni kikötők elleni blokádot sem oldja fel.

„Úgyhogy akkor lesz a blokád, és sajnos ismét bombáznunk is kell” – jelentette ki.

Az elnök ugyanakkor azt is bejelentette, hogy kevesebb, mint fél órája „elég jó hírek érkeztek Iránból”, hozzátéve: „úgy tűnik, a dolgok jól haladnak a Közel-Keleten Irán tekintetében”.

„Majd hallanak róla. Azt gondolom, valaminek történnie kell (...) Meglátjuk, mi történik, de azt hiszem, történni fog” – fogalmazott.

Az elnök a Truth Social közösségi oldalon közzétett bejegyzésében egyúttal azt is közölte, Hszi Csin-ping kínai államfő örömét fejezte ki a Hormuzi-szorossal kapcsolatos fejlemények ügyében. Hozzátette, várja a megbeszéléseket a kínai vezetővel.

„Találkozónk Kínában különleges lesz és talán történelmi is” – jelentette ki Donald Trump.

a kriptovilág veszélyei

Egy kattintás, és eltűnik minden
A kriptovilág ígérete a szabadság és a gyors meggazdagodás. A valóság azonban sokszor egészen más. Egyre kifinomultabb csalások, eltűnő projektek és visszaszerezhetetlen veszteségek. A csalók nem a technológiát támadják, hanem az embereket. Ez a cikk megmutatja, hogyan ismerhetők fel a jelek, és hogyan védhetjük meg magunkat.
A Pest megyei 3-as számú egyéni választókerületben Menczer Tamással, a Fidesz kommunikációs vezetőjével és másokkal szemben nagy fölénnyel győztes politikus kerül a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező képviselőcsoport élére. Eddig a fővárosi frakció vezetőjeként tevékenykedett Bujdosó Andrea.
 

Irán szombaton visszavonta a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló korábbi döntését. A stratégiai jelentőségű vízi úton ismét korlátozásokat vezettek be, miután az Egyesült Államok közölte, hogy a lépés nem jelenti az Irán elleni amerikai blokád végét - közölte az AP News.

A hamarosan hivatalba lépő új magyar kormány egyik legsúlyosabb öröksége az a 78 aktív kötelezettségszegési eljárás, amely jelenleg is zajlik Magyarország ellen.

Iran's foreign minister previously said the waterway was "completely open", but other top officials said it would shut if the blockade did not end.

