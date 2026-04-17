ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.76
usd:
309.69
bux:
136938.29
2026. április 17. péntek Rudolf
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
fegyveres fenyegetés
Nyitókép: Getty Images / Paul Bradbury

Vérfürdőt rendezett a bukott demokrata politikus

Infostart

Életét vesztette Justin Fairfax, Virginia állam egykori demokrata párti kormányzóhelyettese és felesége egy lövöldözésben a család otthonában. A helyi hatóságok elsődleges megállapításai szerint Fairfax végzett házastársával, majd önmaga ellen fordította fegyverét.

A virginiai rendőrség tájékoztatása szerint az incidens csütörtökön történt a pár közös lakhelyén. A hatóságokat a házaspár egyik kiskorú gyermeke értesítette a helyszínről. A nyomozók szerint a bűncselekmény hátterében egy folyamatban lévő válóper körüli vita állhatott - írja az index.hu.

A 47 éves Justin Fairfax 2018 és 2022 között töltötte be Virginia állam kormányzóhelyettesi tisztségét Ralph Northam kormányzása alatt. Politikai karrierjét korábban szexuális zaklatással kapcsolatos vádak árnyékolták be, amelyeket Fairfax következetesen tagadott. 2021-ben sikertelenül indult a kormányzói tisztségért,

ezt követően visszavonult az aktív politikai élettől.

Az amerikai sajtóbeszámolók szerint a volt tisztviselő a hivatali ideje utáni időszakban magánéleti nehézségekkel és alkoholproblémákkal küzdött. Bár a házaspár már különválófélben volt, továbbra is közös ingatlanban éltek. A rendőrségi adatok szerint nem ez volt az első eset, hogy a hatóságoknak ki kellett vonulniuk a címre:

2022-ben Fairfax egy lőfegyverrel hagyta el otthonát, ami miatt keresni kezdték, végül egy közeli parkban találtak rá sértetlenül.

Idén januárban a politikus bántalmazással vádolta meg feleségét, ám a rendőrségi vizsgálat során ez a bejelentés alaptalannak bizonyult.

A bűnügyi helyszínelés befejeződött, a tragédia körülményeit a helyi sheriff hivatala vizsgálja.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

Kezdőlap    Külföld    Vérfürdőt rendezett a bukott demokrata politikus

gyilkosság

politikus

usa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A közel-keleti háború február végi kirobbanása óta többször is hangoztatta az amerikai elnök, hogy csalódott a NATO-ban. Legutóbb az elmúlt napokban immár felettébb ingataggá vált tűzszünet bejelentése után Mark Rutte főtitkár előtt fejtette ki Donald Trump, hogy a szövetségesektől több támogatást várt. Az érintett európai szövetségesek ennek nyomán az Egyesült Államok nélküli védelemre készülnek.
 

Éleződő ellentét a NATO-csúcs miatt

Bár Magyarország 2002 óta tagja a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, az azóta eltelt időben nem hirdették ki itthon törvényben a hágai székhelyű bíróság alapszabályát, aminek a köztársasági elnök „immunitása volt az oka" – mondta az InfoRádióban Tóth Norbert nemzetközi jogász. Az NKE egyetemi docense részletesen elmagyarázta, hogyan lehetne visszafordítani az elvileg június 2-án záruló kilépési folyamatot, ha a jövendő Tisza-kormány ezt akarná.
 

„Nem csak az a kérdés, hogy ki mond le, lezárult egy politikai korszak” – Orbán Viktor a választások eredményéről

Lezárult a levélszavazatok előzetes összesítése

Kína kormányfője felkereste Magyar Pétert

Ezek most a piac és az új kormányzat mézeshetei, utána jönnek a kihívások

VIDEÓ
Mi lesz az ára az uniós pénzek megszerzésének? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Milyen nagy gazdasági kihívások elé néz az új kormány? Nyeste Orsolya, Madár István, Inforádió Aréna
Hogyan alakulhat át a magyar–amerikai viszony? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.17. péntek, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
137 mandátumnál jár a Tisza Párt, 56 képviselői helynél a Fidesz és 6-nál a Mi Hazánk, levél-, a külképviseleti és az átjelentkezéses szavazatok megszámolása szombatig befejeződik. A Tisza Párt vasárnap óta nagyon belekezdett a munkába. Tegnap már kiderült, hogy az új kormány négy alatt eurót szeretne, Magyar Péter leendő miniszterelnök a MOL vezetésével találkozott. Ma is gyorsított ütemben haladnak előre a kormányzati munka előkészületei. Folyamatosan frissülő cikkünkben a pénteki fejleményeket követjük nyomon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Irán már olyan engedményekre is hajlandó, amelyekről korábban szó sem volt, Trump szerint gyors áttörés jöhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
The US president says Iran has agreed to turn over its enriched uranium, but Tehran has not commented on the claim.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 17. 09:18
Távozott a Netflix társalapítója, melynek hatására összeomlott az árfolyam
2026. április 17. 08:12
Nem térhetnek vissza a Földre a kínai űrhajósok – még
×
×