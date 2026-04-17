Vérfürdőt rendezett a bukott demokrata politikus

A virginiai rendőrség tájékoztatása szerint az incidens csütörtökön történt a pár közös lakhelyén. A hatóságokat a házaspár egyik kiskorú gyermeke értesítette a helyszínről. A nyomozók szerint a bűncselekmény hátterében egy folyamatban lévő válóper körüli vita állhatott - írja az index.hu.

A 47 éves Justin Fairfax 2018 és 2022 között töltötte be Virginia állam kormányzóhelyettesi tisztségét Ralph Northam kormányzása alatt. Politikai karrierjét korábban szexuális zaklatással kapcsolatos vádak árnyékolták be, amelyeket Fairfax következetesen tagadott. 2021-ben sikertelenül indult a kormányzói tisztségért,

ezt követően visszavonult az aktív politikai élettől.

Az amerikai sajtóbeszámolók szerint a volt tisztviselő a hivatali ideje utáni időszakban magánéleti nehézségekkel és alkoholproblémákkal küzdött. Bár a házaspár már különválófélben volt, továbbra is közös ingatlanban éltek. A rendőrségi adatok szerint nem ez volt az első eset, hogy a hatóságoknak ki kellett vonulniuk a címre:

2022-ben Fairfax egy lőfegyverrel hagyta el otthonát, ami miatt keresni kezdték, végül egy közeli parkban találtak rá sértetlenül.

Idén januárban a politikus bántalmazással vádolta meg feleségét, ám a rendőrségi vizsgálat során ez a bejelentés alaptalannak bizonyult.

A bűnügyi helyszínelés befejeződött, a tragédia körülményeit a helyi sheriff hivatala vizsgálja.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!