ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.94
usd:
313.99
bux:
136225.91
2026. április 13. hétfő Ida
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Lviv, 2017. június 11.Útleveleket ellenőriz egy ukrán határőr az ukrán-lengyel határ Rava-Ruska átkelőhelyén, az ukrajnai Lviv közelében 2017. június 11-én. Ezen a napon életbe lépett az ukrán állampolgárok európai uniós vízummentessége, Ukrajna biometrikus útlevéllel rendelkező állampolgárai ezentúl vízum nélkül utazhatnak az Európai Unió tagállamaiba. (MTI/EPA/Pavlo Palamarcsuk)
Nyitókép: MTI/EPA/Pavlo Palamarcsu

Ukrajna visszavonja ajánlását, miszerint állampolgárai ne utazzanak Magyarországra

Infostart / MTI

A magyarországi választási kampány lezárultával Ukrajna visszavonja azon ajánlását állampolgárainak, hogy lehetőség szerint ne utazzanak Magyarországra – közölte hétfőn hivatalos Facebook-oldalán Andrij Szibiha külügyminiszter.

„Ez a választási kampány, amely sajnos tele volt Ukrajnával kapcsolatos manipulációkkal, már a múlté. Ezzel együtt csökkent azoknak a provokációknak a fokozott kockázata is, amelyek miatt bevezettük ezeket a korlátozásokat” – írta az ukrán külügyi tárca vezetője.

Kijev abban bízik, hogy a választási eredmények elősegítik a két ország közötti kapcsolatok normalizálódását. Ukrajna készen áll arra, hogy e cél érdekében dolgozzon - hangsúlyozta Szibiha. „A magyar nép döntése megmutatta szomszédaink vágyát arra, hogy békében, biztonságban és jólétben éljenek – egy valóban független Magyarországon, amely az egyesült és szabad Európa része, nem pedig Moszkva befolyási övezete, a törvénytelenség és a megfélemlítés színtere” – olvasható a bejegyzésben.

A magyarok döntése a zsarolás és az ukránellenes propaganda politikájának vereségét jelenti, ez pedig „hatással lesz azokra az európai pártokra és mozgalmakra is, amelyek hasonló retorikát alkalmaznak” – fűzte hozzá Szibiha.

„Aprólékos, gyakorlatias és nyugodt munka áll előttünk, amelynek célja a közös pontok felkutatása, a kölcsönös tisztelet helyreállítása és a közös gyakorlati érdekek érvényesítése. A két ország, valamint Európa egészének érdekében a jószomszédi viszonyok helyreállításán fogunk dolgozni” – zárta bejegyzését az ukrán külügyi tárca vezetője.

A Magyarországra való beutazástól és alternatív szállítmányozási tranzitútvonalak választásáról szóló ajánlást még március elején, az ukrán pénz- és aranyszállítmány feltartóztatása kapcsán tette közzé az ukrán külügyminisztérium.

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna visszavonja ajánlását, miszerint állampolgárai ne utazzanak Magyarországra

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Folyt. köv.”

Van, ahol mindössze 59 szavazat a különbség, és még nincs vége
A Nemzeti Választási Iroda honlapján jelenleg 98,9 százalékos szinten áll a feldolgozottság. Mutatjuk a legutolsó eredményeket, valamint azokat a választókerületeket, ahol nagyon szoros az eredmény, és még bejöhet néhány ezer szavazat.
 

Magyarország új korszakba lépett, történelmi változás, a V4 jövője – szlovákiai reakciók a Tisza győzelmére

A szlovák kormányfő a Tisza Párt győzelmét követően közölte: tiszteletben tartja a magyar választók döntését, és kész az együttműködésre az új magyar kormánnyal. Jelezte: továbbra is fontosnak tartja a baráti és kölcsönösen előnyös kétoldalú kapcsolatokat, valamint a nemzeti kisebbségek helyzetének kiemelt kezelését.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fidelity: a 2023-as lengyel kormányváltással vonhat párhuzamot a piac

A piac a 2023-as lengyel kormányváltással vonhat párhuzamot - kommentálta a magyarországi választási eredményeket a Fidelity International feltörekvő piaci portfóliómenedzsere. Hozzáteszi, hogy a választási eredmény rövid távon befolyásolhatja a piacokat, 3-6 hónapos időtávon a figyelem visszatérhet a vállalati fundamentumokra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Irtó fontos határidő közeleg a magyar autósoknak: ezt a dolgot mától számítva három napon belül be kell fizetniük - de van egy jó hírünk

Bár az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, az szja-bevallási és a gépjárműadó-szezonban idén is nagy a forgalom az ügyfélszolgálatokon.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Orbán era swept away by Péter Magyar's Hungary election landslide

Viktor Orbán's 16-year rule is over, defeated by a 45-year-old ex-party insider who convinced a majority of Hungarians to oust him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×