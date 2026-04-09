Ez nem olimpiai láng volt – égett a riói olimpia egyik helyszíne

Kigyulladt a 2016-os riói olimpián használt Velodrom tetőszerkezete – írja a BBC híradása nyomán az Index.

Az olimpiai múzeumot is magába foglaló sportkomplexum pályája nem sérült meg az incidens során, így egy rövidebb karbantartás után nemsokára ismét használható állapotba kerülhet.

A riasztás hajnali 4 körül érkezett a tűzoltókhoz. A kerékpárosok számára épült olimpiai stadion oltásához 20 jármű és 80 tűzoltó érkezett a helyszínre. Eduardo Cavaliere polgármester közlése szerint személyi sérülés nem történt.

Ez már a harmadik alkalom, hogy a riói Olimpiai Parkban található építmény teteje lángra kapott. A két korábbi incidens még 2017-ben történt, akkor légi lámpások okozták a tűzeseteket.