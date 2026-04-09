2026. április 9. csütörtök Erhard
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - APRIL 08: Firefighters work at the roof of the velodrome to control a fire at Rio Olympic Velodrome on April 08, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. Over 60 firefighters and 20 vehicles take part in an operation to control the fire that destroyed half of the roof at the Veleodrome of Rio de Janeiro.
Nyitókép: Dhavid Normando/Getty Images

Ez nem olimpiai láng volt – égett a riói olimpia egyik helyszíne

Infostart

A stadion oltásában nyolcvan tűzoltó vett részt, de a tetőszerkezet jelentős része így is leégett.

Kigyulladt a 2016-os riói olimpián használt Velodrom tetőszerkezete – írja a BBC híradása nyomán az Index.

Az olimpiai múzeumot is magába foglaló sportkomplexum pályája nem sérült meg az incidens során, így egy rövidebb karbantartás után nemsokára ismét használható állapotba kerülhet.

A riasztás hajnali 4 körül érkezett a tűzoltókhoz. A kerékpárosok számára épült olimpiai stadion oltásához 20 jármű és 80 tűzoltó érkezett a helyszínre. Eduardo Cavaliere polgármester közlése szerint személyi sérülés nem történt.

Ez már a harmadik alkalom, hogy a riói Olimpiai Parkban található építmény teteje lángra kapott. A két korábbi incidens még 2017-ben történt, akkor légi lámpások okozták a tűzeseteket.

Csak néhány hajó merészkedett átkelni a Hormuzi-szoroson, nyolcszáz másik még várakozik

Szakértők szerint jelenleg akár 800 hajó is vesztegelhet a térségben, rakománnyal megpakolva. Miközben az olajárak elkezdtek csökkenni, a világgazdaság szereplői feszülten figyelik a fejleményeket.
 

Törékeny az iráni tűzszünet - Mérsékelt hangulatromlás a tőzsdéken

A piacok mérsékelt hangulatromlással reagáltak arra, hogy a washingtoni és teheráni jelzések nyomán bejelentett kéthetes tűzszünet nem tűnik stabilnak. Szerdán még nagyot raliztak a részvénypiacok az amerikai-iráni megállapodás hírére, csütörtök reggel az európai tőzsdéken mérsékelt eséssel indult a nap, a befektetők egyre inkább a törékeny geopolitikai helyzetre fókuszálnak. A bizonytalanság középpontjában Libanon áll, Irán a tűzszünet megsértésével vádolja az Egyesült Államokat és Izraelt az izraeli támadások folytatása miatt. A feszültséget tovább növeli, hogy Donald Trump világossá tette, az amerikai katonai jelenlét fennmarad a térségben egy végleges megállapodásig, és ismét nyomást gyakorolt Irán nukleáris programjára, valamint a Hormuzi-szoros megnyitására. A befektetői hangulat a tegnapi eufóriából óvatosságra váltott, a részvénypiacok Ázsiában mérsékelten estek, az olajárak kis mértékben emelkednek, miután Teherán a Hormuzi-szoros lezárásával reagált az eseményekre.  Hasonló témákról is szó lesz következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Nagy változás a Gmailben: most kell döntened, különben automatikusan bekapcsolják ezt a funkciót

A Gemini nemcsak leveleket ír és összegzi az üzeneteket, de sokak szerint adatvédelmi kérdéseket is felvet.

Netanyahu says Israel to hold direct talks with Lebanon as Iran says attacks breach ceasefire

The Israeli prime minister says talks will focus on "disarming Hezbollah”, while Lebanon’s health ministry says Israeli strikes killed 303 on Wednesday.

