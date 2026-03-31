Infostart.hu
2026. március 31. kedd Árpád
Két teherautó egymás mögött halad az autópályán.
Nyitókép: Unsplash

Kempingfőző miatt halt meg a magyar kamionsofőr

Infostart

Feltételezések szerint tűz keletkezhetett a kamion fülkéjében, amit a járműben használt kempingfőző okozhatott.

Meghalt egy 60 éves, veszprémi kamionsofőr Ausztriában. A jármű fülkéjében égésnyomokat és repedt szélvédőt találtak a hatóságok – írja a Blikk.

A lap beszámolója szerint a férfi napok óta nem adott hírt magáról, az autója GPS-jelét sem találták. Veszprémi munkahelyéről hétfőn értesítették a Felső-ausztriai Tartományi Rendőrséget, hogy nem tudnak kapcsolatba lépni a sofőrrel. Az előzetes tervek szerint Linz és Salzburg között kellett volna megállnia pihenni. Az osztrák hatóságok végül hétfő reggel találtak rá a kamionra, a sofőr pedig akkor már nem volt életben.

Az osztrák állami rendőrség nyomozást rendelt el a magyar kamionos rejtélyes halálának ügyében. A helyszínelők megállapították, hogy

tűz keletkezhetett a kamion fülkéjében, amit egy járműben használt kempingfőző okozott.

Úgy vélik, a férfi nem tudta eloltani a lángokat, a füsttől pedig elvesztette az eszméletét, és már halott lehetett, mire a lángok maguktól elaludtak az oxigénhiányos vezetőfülkében.

A lap érdeklődésére a magyar rendőrség közölte: még nem kaptak hivatalos értesítést Ausztriától a férfi halála ügyében.

„Az eset első hallásra roppant érdekes, mert nem igazán életszerű, hogy egy kamionos az autója vezetőfülkéjében használjon egy nyílt lánggal, füsttel járó eszközt. Jobban tisztelik, féltik ennél a traktort, ahogyan a sofőrök nevezik a vontatóikat” – mondta a lapnak Teplán Tibor, a BRFK nyugalmazott nyomozója. Az elmúlt hétvégén komoly szél volt Ausztriában, így elvileg nem lehet kizárni, hogy a sofőr zárt térben akarta megmelegíteni az ételét, az viszont Teplán Tibor szerint megint csak életszerűtlen, hogy a füst miatt nem húzta le még résnyire sem a vezetőfülke ablakát.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést

Vagyonokat emésztett fel az iráni drónok elleni védekezés, meglepő fegyverhez nyúl a nyugati nagyhatalom

Vagyonokat emésztett fel az iráni drónok elleni védekezés, meglepő fegyverhez nyúl a nyugati nagyhatalom

Franciaország géppuskákkal felfegyverzett helikoptereket vet be a Sahed drónok ellen a Közel-Keleten. Erre a lépésre azután szánták el magukat, hogy az Egyesült Arab Emírségek felett már több mint 80 darab MICA rakétát lőttek ki Rafale vadászgépekből. A megoldás lényege, hogy a drága légvédelmi rakétákat olcsóbb eszközökkel váltsák ki a tömeges drónfenyegetéssel szemben - tudósított az Army Recognition.

Minden második magyar gyermeket érinti ez a súlyos probléma: lépniük kell a szülőknek, mielőtt nagyobb baj történik

Minden második magyar gyermeket érinti ez a súlyos probléma: lépniük kell a szülőknek, mielőtt nagyobb baj történik

A gyerekek viselkedése gyakran hullámzó, és az erősebb érzelmi reakciók sokszor az életkor természetes velejárói.

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

Trump tells the UK and other countries 'go get your own oil' from Strait of Hormuz

The US president tells nations who are now unable to get jet fuel "the USA won't be there to help you anymore, just like you weren't there for us".

2026. március 31. 13:58
Ázsia csaklizhatja el az Európába induló dízelt
2026. március 31. 13:22
Felszállás közben kigyulladt a Delta Air Lines gépének hajtóműve – videó
