Kempingfőző miatt halt meg a magyar kamionsofőr

Meghalt egy 60 éves, veszprémi kamionsofőr Ausztriában. A jármű fülkéjében égésnyomokat és repedt szélvédőt találtak a hatóságok – írja a Blikk.

A lap beszámolója szerint a férfi napok óta nem adott hírt magáról, az autója GPS-jelét sem találták. Veszprémi munkahelyéről hétfőn értesítették a Felső-ausztriai Tartományi Rendőrséget, hogy nem tudnak kapcsolatba lépni a sofőrrel. Az előzetes tervek szerint Linz és Salzburg között kellett volna megállnia pihenni. Az osztrák hatóságok végül hétfő reggel találtak rá a kamionra, a sofőr pedig akkor már nem volt életben.

Az osztrák állami rendőrség nyomozást rendelt el a magyar kamionos rejtélyes halálának ügyében. A helyszínelők megállapították, hogy

tűz keletkezhetett a kamion fülkéjében, amit egy járműben használt kempingfőző okozott.

Úgy vélik, a férfi nem tudta eloltani a lángokat, a füsttől pedig elvesztette az eszméletét, és már halott lehetett, mire a lángok maguktól elaludtak az oxigénhiányos vezetőfülkében.

A lap érdeklődésére a magyar rendőrség közölte: még nem kaptak hivatalos értesítést Ausztriától a férfi halála ügyében.

„Az eset első hallásra roppant érdekes, mert nem igazán életszerű, hogy egy kamionos az autója vezetőfülkéjében használjon egy nyílt lánggal, füsttel járó eszközt. Jobban tisztelik, féltik ennél a traktort, ahogyan a sofőrök nevezik a vontatóikat” – mondta a lapnak Teplán Tibor, a BRFK nyugalmazott nyomozója. Az elmúlt hétvégén komoly szél volt Ausztriában, így elvileg nem lehet kizárni, hogy a sofőr zárt térben akarta megmelegíteni az ételét, az viszont Teplán Tibor szerint megint csak életszerűtlen, hogy a füst miatt nem húzta le még résnyire sem a vezetőfülke ablakát.

