Komoly változás a bécsi közlekedésben, ez a budapestieket is érdekelheti

Az orf.at által ismertetett adatok szerint az aktív mobilitás tekintetében az 1. kerület (Belváros) áll az élen, ahol a lakók napi útjaik 71 százalékát teszik meg környezetbarát módon.

Mariahilf és Neubau kerületekben ez az arány 62, míg Leopoldstadtban 58 százalék. Míg a 2015 és 2019 közötti időszakban csak a belvárosban haladta meg az 50 százalékot a gyalogos és kerékpáros közlekedés aránya, mára ez a tendencia tíz kerületre terjedt ki - vette észre az autoszektor.hu.

Leopoldstadt: Az első helyen áll 18 százalékos kerékpáros részesedéssel.

Landstraße: 16 százalékkal a második legkerékpárosabb városrész.

Belváros: A napi utak 14 százalékát teszik meg kerékpárral.

A bécsi átlag kerékpározás aránya a teljes mobilitáson belül 9,5 százalék

a 2020–2024 közötti adatok alapján.

Az adatok ugyanakkor jelentős területi különbségekre is rámutatnak. Az aktív mobilitás aránya Donaustadtban a legalacsonyabb (31 százalék), míg a kerékpározás népszerűsége Liesingben marad el leginkább az átlagtól, mindössze 4 százalékkal.

A VCÖ jelentése szerint a belső kerületekben a gyaloglás és a biciklizés együttes térnyerése egyértelműen a fenntartható városi közlekedés irányába mutat.