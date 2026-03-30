2026. március 30. hétfő
Egyre többen kerékpároznak Bécsben.
Komoly változás a bécsi közlekedésben, ez a budapestieket is érdekelheti

Jelentősen átalakultak a közlekedési szokások az osztrák fővárosban: tíz kerületben immár az utazások több mint felét gyalog vagy kerékpárral teszik meg a helybéliek – derül ki a VCÖ (Osztrák Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség) legfrissebb elemzéséből

Az orf.at által ismertetett adatok szerint az aktív mobilitás tekintetében az 1. kerület (Belváros) áll az élen, ahol a lakók napi útjaik 71 százalékát teszik meg környezetbarát módon.

Mariahilf és Neubau kerületekben ez az arány 62, míg Leopoldstadtban 58 százalék. Míg a 2015 és 2019 közötti időszakban csak a belvárosban haladta meg az 50 százalékot a gyalogos és kerékpáros közlekedés aránya, mára ez a tendencia tíz kerületre terjedt ki - vette észre az autoszektor.hu.

Leopoldstadt: Az első helyen áll 18 százalékos kerékpáros részesedéssel.

Landstraße: 16 százalékkal a második legkerékpárosabb városrész.

Belváros: A napi utak 14 százalékát teszik meg kerékpárral.

A bécsi átlag kerékpározás aránya a teljes mobilitáson belül 9,5 százalék

a 2020–2024 közötti adatok alapján.

Az adatok ugyanakkor jelentős területi különbségekre is rámutatnak. Az aktív mobilitás aránya Donaustadtban a legalacsonyabb (31 százalék), míg a kerékpározás népszerűsége Liesingben marad el leginkább az átlagtól, mindössze 4 százalékkal.

A VCÖ jelentése szerint a belső kerületekben a gyaloglás és a biciklizés együttes térnyerése egyértelműen a fenntartható városi közlekedés irányába mutat.

J. D. Vance alelnök bizonyult a legnépszerűbb republikánus elnökjelölt-aspiránsnak a 2028-as amerikai választásokra a texasi Grapevine-ban megrendezett Konzervatív Politikai Akció Konferencia szavazásán; Marco Rubio külügyminiszter támogatottsága egyetlen év alatt több mint tízszeresére nőtt.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Irán olaját akarja Trump elnök, szárazföldi invázió jöhet - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - nagyon súlyos fertőzés lehet a vége

Mikortól érdemes átvizsgálni magunkat egy-egy kirándulás után? Több kullancs lesz az évben? Mennyit számít az enyhébb vagy éppen keményebb tél az előfordulásukban?

Trump says he is considering seizing Iran's Kharg Island, as oil price rises

In an interview with the Financial Times, the US president says he wants to "take" Iran's oil but adds a deal could be reached "fairly quickly".

2026. március 30. 06:00
Energiahordozók kereskedelme: több tengeri fojtópontnál is gond van már – térkép
2026. március 29. 21:36
Meglepő helyen tárgyalhatnak majd az amerikaiak Iránnal
