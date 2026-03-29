ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.34
usd:
336.85
bux:
0
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Egyesült Államok és Izrael ellen tüntetnek a jemeni húszi lázadók támogatói a jemeni fõvárosban, Szanaában 2026. március 13-án, az Irán elleni amerikai-izraeli háború alatt.
Nyitókép: Oszamah Abdur-Rahmán

Vészterhes forgatókönyv, újabb országból rakétázták meg Izraelt

Infostart / MTI

Jemen rakétát lőtt ki Izrael déli részére a zsidó állam hadseregének közlése szerint, amelyet nem sokkal azt követően adtak ki, hogy az Irán-barát jemeni húszik bejelentették, "készek cselekedni", ha folytatódnak az Irán elleni támadások.

A ballisztikus rakétát a tájékoztatás szerint a levegőben sikerült megsemmisíteni, áldozatok nincsenek.

A nap folyamán a Jemen jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó, Irán-barát húszi lázadók szóvivője, Jahja Szarí az X-en megerősítette, hogy ők indítottak rakétatámadást Izrael ellen, hozzátéve, hogy a támadás célpontjai a zsidó állam katonai létesítményei voltak.

Közölte: a támadásokat addig folytatják, amíg Izrael fel nem hagy az Irán, Libanon, illetve a palesztin területek elleni műveleteivel.

Az iráni háború kitörése óta a húszik először hajtottak végre támadást Izrael ellen.

Szombat este Jahja Szarí a televízióban bejelentette, hogy a húszik huszonnégy óra leforgása alatt egy második támadást is végrehajtottak rakétákkal és drónokkal Izrael ellen.

Kezdőlap    Külföld    Vészterhes forgatókönyv, újabb országból rakétázták meg Izraelt

izrael

rakéta

jemen

huszi

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

A Hormuzi-szoros lezárása miatt jelenleg hélium és alumínium sem jut ki a térségből. Tatár Mihály, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádióban elmondta: a válság nagyon sok alaptermék árát befolyásolja – a vegyipar különösen érintett –, Európának pedig ázsiai beszerzőkkel kell versenyeznie ugyanazokért a szállítmányokért.
Hortay Olivér: nem okoz fennakadást a hazai gázellátásban a Török Áramlat nyári leállítása

A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
VIDEÓ
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Eltörlik a bankkártyás fizetési pótdíjat, kiakadtak a bankok és a boltok Ausztráliában

Az ausztrál jegybank október 1-jétől betiltja a kártyahasználati pótdíjakat. Ez a lépés becslések szerint évi 1,6 milliárd ausztrál dolláros megtakarítást jelent a fogyasztóknak, azonban a bankok és a vállalkozások egyaránt élesen bírálják.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jól ébredt a forint reggel: erősödött a magyar fizetőeszköz

Erősödött a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 31. 07:31
Franciaországban börtönt kapott egy elfogott orosz tankhajó kapitánya
2026. március 31. 07:18
Jeruzsálem: halál a terroristákra!
×
×