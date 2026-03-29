Jemen rakétát lőtt ki Izrael déli részére a zsidó állam hadseregének közlése szerint, amelyet nem sokkal azt követően adtak ki, hogy az Irán-barát jemeni húszik bejelentették, "készek cselekedni", ha folytatódnak az Irán elleni támadások.
A ballisztikus rakétát a tájékoztatás szerint a levegőben sikerült megsemmisíteni, áldozatok nincsenek.
A nap folyamán a Jemen jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó, Irán-barát húszi lázadók szóvivője, Jahja Szarí az X-en megerősítette, hogy ők indítottak rakétatámadást Izrael ellen, hozzátéve, hogy a támadás célpontjai a zsidó állam katonai létesítményei voltak.
Közölte: a támadásokat addig folytatják, amíg Izrael fel nem hagy az Irán, Libanon, illetve a palesztin területek elleni műveleteivel.
Az iráni háború kitörése óta a húszik először hajtottak végre támadást Izrael ellen.
Szombat este Jahja Szarí a televízióban bejelentette, hogy a húszik huszonnégy óra leforgása alatt egy második támadást is végrehajtottak rakétákkal és drónokkal Izrael ellen.
Vészterhes forgatókönyv, újabb országból rakétázták meg Izraelt
A földgázszállító a protokoll szerint már több hónappal korábban bejelenti, mikor hajtják végre a szükséges karbantartási munkálatokat, így a júniusi, nyolc napi leállásból fakadó kiesésre a kereskedők és a tárolók is előre fel tudnak készülni – mondta az InfoRádióban a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. A szakértő arra is kitért, milyen következményei lehetnek annak, hogy a magyar állam júliustól megtiltaná a földgázszállítást Ukrajnába.
Az ausztrál jegybank október 1-jétől betiltja a kártyahasználati pótdíjakat. Ez a lépés becslések szerint évi 1,6 milliárd ausztrál dolláros megtakarítást jelent a fogyasztóknak, azonban a bankok és a vállalkozások egyaránt élesen bírálják.