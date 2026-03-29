Vészterhes forgatókönyv, újabb országból rakétázták meg Izraelt

A ballisztikus rakétát a tájékoztatás szerint a levegőben sikerült megsemmisíteni, áldozatok nincsenek.

A nap folyamán a Jemen jelentős részét ellenőrzésük alatt tartó, Irán-barát húszi lázadók szóvivője, Jahja Szarí az X-en megerősítette, hogy ők indítottak rakétatámadást Izrael ellen, hozzátéve, hogy a támadás célpontjai a zsidó állam katonai létesítményei voltak.

Közölte: a támadásokat addig folytatják, amíg Izrael fel nem hagy az Irán, Libanon, illetve a palesztin területek elleni műveleteivel.

Az iráni háború kitörése óta a húszik először hajtottak végre támadást Izrael ellen.

Szombat este Jahja Szarí a televízióban bejelentette, hogy a húszik huszonnégy óra leforgása alatt egy második támadást is végrehajtottak rakétákkal és drónokkal Izrael ellen.