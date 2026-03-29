Infostart.hu
2026. március 29. vasárnap
red green yellow orange color fuel gasoline dispenser background
Nyitókép: chutarat sae-khow/Getty Images

Ausztria után Németország is törvényben szabályozza az üzemanyagárak emelését

A négy héttel ezelőtt kirobbant közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros lezárása több európi országban a benzin és a dízelolaj árának fokozatos emelkedésével járt.. Nem sokkal Ausztria után most Németország is a szigorú árszabályozás mellett döntött, amit a Bundestag jóvá is hagyott.

Az osztrák kormány a közelmúltban határozta el a szóban forgó szigorítást. Ennek keretében a benzinkutak tulajdonosait arra kötelezte, hogy a több mint tízéves hagyománnyal" szakítva hetente legfeljebb három alkalommal emelhetik a benzin és a dízelolaj árát.

A szomszédos országban az elmúlt években ezt naponta megtehették, azonban a benzinárak a háború kezdete óta 14 százalékkal emelkedtek, a gázolaj ára pedig 25 százalékkal lett magasabb.

Az osztrák döntés nyomán vált ismertté, hogy a német kormány is hasonló szabályozást tervez, amit csütörtökön a parlament elé is terjesztett.

Ennek központi eleme, hogy a kutak tulajdonosai naponta egyszer emelhetnek árakat. A korábbi értesülések arról szóltak, hogy azt déli 12 órakor tehetik.

A szabályozás része az is, hogy szigorítják a trösztellenes törvényeket, ami a várakozások szerint nagyobb átláthatóságot biztosít az árképzésben. Eszerint az olajipari vállalatoknak a jövőben bizonyítaniuk kell, hogy az áremelések indokoltak.

A Bundestag többségi szavazással, azaz a CDU/CSU és az SPD, valamint az ellenzéki Zöldek Pártjának támogatásával szentesítette az előterjesztett törvényt. A szintén ellenzéki AfD, valamint a Baloldal Pártja szavazott a szabályozás ellen.

Az előbbi korábban jelezte, hogy alapjában nem a szigorítás ellen lép fel, ellenkezőleg a kiszivárgott tervezetet túl enyhének találja

Természetesen az esetleges árcsökkentés sem Ausztriában, sem Németországban semmilyen formában nem korlátozott,

A törvény betartását szigorúan ellenőrzik, a szabályozás megszegése akár 100 ezer eurós büntetéssel jár.

A beszámolók szerint a tervezett törvény akár már a héten, de mindenképp húsvét előtt életbe léphet. A tartományok képviselőiből álló Bundesrat (Szövetségi Tanács) általi jóváhagyás ugyan még hátravan, de egybehangzó értesülések szerint már pénteken megtörténhet.

Katherina Reiche gazdasági miniszter a jövőt illetően kilátásba helyezett további intézkedéseket is, amelyek a fogyasztók terheinek enyhítését szolgálnák. Így többek között szó lehet az energiaadó ideiglenes csökkentéséről, az eddiginél magasabb ingázói kedvezményről, az útdíjak enyhítéséről, valamint bezin és a dízelolaj árának korlátozásáról.

Ugyancsak csütörtöki hír, hogy tartományi miniszterelnökök egy lehetséges "többletnyereség-adót" is kivetnének az olajtársaságoknak a háborúval kapcsolatos nyereségére.

Az előzményekhez tartozik, hogy amúgy sem felhőtlen kormánypártok és az olajipari vállalatok kapcsolata. Az utóbbiak a piacról való kivonulással és ennek nyomán ellátási hiánnyal fenyegettek. A CDU/CSU és az SPD képviselői ugyanakkor zsarolással vádolták a vállalatokat

Németországban a prémium benzin literenkénti ára az elmúlt napokban átlagosan 2,17 euró, a dízelolaj esetélben 2,24 euró volt.

Kezdőlap    Külföld    Ausztria után Németország is törvényben szabályozza az üzemanyagárak emelését

Víztornyot pusztított el a viharos szél Lengyeltótiban

Víztornyot pusztított el a viharos szél Lengyeltótiban

Teljes szélességében elzárta az utat egy kidőlt víztorony Somogy vármegyében még szombaton, miután a viharos erejű szél kiforgatta a helyéből az acélszerkezetű építményt; a műszaki mentés idejére teljes útzár volt érvényben Lengyeltóti és Pusztaszentgyörgy között.
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
Üzent a MÁV: nem kell visszafizetni a tévesen kiutalt késési kompenzációt

Üzent a MÁV: nem kell visszafizetni a tévesen kiutalt késési kompenzációt

A vasárnapi óraátállítás követő első néhány órában – informatikai hiba miatt – az egyébként pontosan közlekedő vonatok esetében 60 perces késést érzékelt és jelzett a MÁV-csoport utastájékoztatási rendszere. Emiatt tévesen az érintett utasoknak elutalták a késési biztosítás alapján járó kompenzációt, de ezt a vasúttársaság közleménye szerint nem kell visszafizetni.

Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő

Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő

Mik a horgászvizsga 2026-os szabályai? Mennyi az állami horgászvizsga ára? Miből áll a tananyag, és hogyan működik a MOHOSZ online horgászvizsga rendszere? Kattints a részletekért!

Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Iran says its forces are 'waiting' for US ground troops, as more American marines arrive in region

Thousands of American personnel are now in the Middle East, but top US official Rubio previously said US aims can be achieved without ground troops.

