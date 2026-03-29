Ausztria után Németország is törvényben szabályozza az üzemanyagárak emelését

Az osztrák kormány a közelmúltban határozta el a szóban forgó szigorítást. Ennek keretében a benzinkutak tulajdonosait arra kötelezte, hogy a több mint tízéves hagyománnyal" szakítva hetente legfeljebb három alkalommal emelhetik a benzin és a dízelolaj árát.

A szomszédos országban az elmúlt években ezt naponta megtehették, azonban a benzinárak a háború kezdete óta 14 százalékkal emelkedtek, a gázolaj ára pedig 25 százalékkal lett magasabb.

Az osztrák döntés nyomán vált ismertté, hogy a német kormány is hasonló szabályozást tervez, amit csütörtökön a parlament elé is terjesztett.

Ennek központi eleme, hogy a kutak tulajdonosai naponta egyszer emelhetnek árakat. A korábbi értesülések arról szóltak, hogy azt déli 12 órakor tehetik.

A szabályozás része az is, hogy szigorítják a trösztellenes törvényeket, ami a várakozások szerint nagyobb átláthatóságot biztosít az árképzésben. Eszerint az olajipari vállalatoknak a jövőben bizonyítaniuk kell, hogy az áremelések indokoltak.

A Bundestag többségi szavazással, azaz a CDU/CSU és az SPD, valamint az ellenzéki Zöldek Pártjának támogatásával szentesítette az előterjesztett törvényt. A szintén ellenzéki AfD, valamint a Baloldal Pártja szavazott a szabályozás ellen.

Az előbbi korábban jelezte, hogy alapjában nem a szigorítás ellen lép fel, ellenkezőleg a kiszivárgott tervezetet túl enyhének találja

Természetesen az esetleges árcsökkentés sem Ausztriában, sem Németországban semmilyen formában nem korlátozott,

A törvény betartását szigorúan ellenőrzik, a szabályozás megszegése akár 100 ezer eurós büntetéssel jár.

A beszámolók szerint a tervezett törvény akár már a héten, de mindenképp húsvét előtt életbe léphet. A tartományok képviselőiből álló Bundesrat (Szövetségi Tanács) általi jóváhagyás ugyan még hátravan, de egybehangzó értesülések szerint már pénteken megtörténhet.

Katherina Reiche gazdasági miniszter a jövőt illetően kilátásba helyezett további intézkedéseket is, amelyek a fogyasztók terheinek enyhítését szolgálnák. Így többek között szó lehet az energiaadó ideiglenes csökkentéséről, az eddiginél magasabb ingázói kedvezményről, az útdíjak enyhítéséről, valamint bezin és a dízelolaj árának korlátozásáról.

Ugyancsak csütörtöki hír, hogy tartományi miniszterelnökök egy lehetséges "többletnyereség-adót" is kivetnének az olajtársaságoknak a háborúval kapcsolatos nyereségére.

Az előzményekhez tartozik, hogy amúgy sem felhőtlen kormánypártok és az olajipari vállalatok kapcsolata. Az utóbbiak a piacról való kivonulással és ennek nyomán ellátási hiánnyal fenyegettek. A CDU/CSU és az SPD képviselői ugyanakkor zsarolással vádolták a vállalatokat

Németországban a prémium benzin literenkénti ára az elmúlt napokban átlagosan 2,17 euró, a dízelolaj esetélben 2,24 euró volt.