Orosz légcsapás ért egy szülészetet Odesszában

Támadás érte az Ukrajna középső részén lévő Krivij Rih térségét is, ahol Olekszandr Hanzsa katonai kormányzó szerint ketten meghaltak, további két ember pedig megsebesült.

Pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, Kijev kész a háromoldalú megbeszélésekre az Egyesült Államokkal és Oroszországgal. Az államfő, akit az Interfax ukrán hírügynökség idézett, hozzátette, hogy jóllehet kormánya kész bárhol tárgyalni, a közel-keleti helyzetre való tekintettel az amerikai delegáció nem szívesen utazna külföldre és vélhetően az Egyesült Államokon belül képzeli el a megbeszéléseket.

? Odesa under attack: direct hit on maternity hospital and residential building



Overnight, Russian forces attacked Odesa: a drone struck the roof of a maternity hospital in the Primorskyi district. Fortunately, staff and patients managed to take shelter.



The strike also caused… pic.twitter.com/uCavp7Udre — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2026

A legutóbbi háromoldalú egyeztetést februárban tartották Genfben, előtte pedig a küldöttségek január végén ültek asztalhoz, Abu-Dzabiban.