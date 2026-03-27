2026. március 27. péntek Hajnalka
A tenger mélyére vinnének turistákat a kínaiak
Nyitókép: X / AI made

A tenger mélyére vinnének turistákat a kínaiak

Egy új merülőhajóval vennék fel a versenyt azokkal a nyugati cégekkel, amelyek mélytengeri merülést kínálnak a turistáknak.

Bár az elmúlt években leginkább az űrturizmusról esett szó, van egy másik célpont, amelynek az elérésére létezik fizetőképes kereslet: az óceán mélye. A világ a Titan-katasztrófa miatt figyelt fel a mélytengeri turizmusra, ennél jóval kevésbé extrém célpontok – vagyis nem ennyire mély merülések – elérésére már kiépült egy komplett iparág.

Ebbe a versenybe szállt most be a hajózással foglalkozó kínai tudományos kutatóközpont, amelynek mérnökei egy olyan merülőhajó tervét tették le az asztalra, amely 1000 méter mélyre is lemerül az óceánban – írja a hvg.hu a South China Morning Post beszámolója alapján.

A szakemberek célja, hogy 2026-ban megépítsék a prototípust, és 2030-ban megindulhasson a kereskedelmi szintű merülés.

Az eszközt úgy alakították ki, hogy akár négy utast is magával tudna vinni. A jegyek ára a néhány ezer dollártól a több tízezer dollárig terjedhet.

A hajóval az úgynevezett Midnight Zone-ba (éjfél zóna) merülnének le. Ez 1000 és 4000 méter között található, a nevét pedig onnan kapta, hogy ez az a terület, ahová a napfény már nem ér el.

Csiki Varga Tamás az Arénában: Törökország felemelkedése következhet az iráni háború után

Több környező állam, például Törökország szerepe is megnőhet a térségben az iráni háború után – véli a Stratégiai és Védelemkonzultációs Csoport elemzője. Csiki Varga Tamás az InfoRádió Aréna című műsorában beszélt a részletekről.
 

Esés az amerikai tőzsdéken - Hogy nyithat Európa?

Folytatódott a volatilis kereskedés csütörtökön az amerikai tőzsdéken, a vezető indexek jelentős csökkenésekkel zártak és az olajpiacon is voltak mozgások, ma reggel Ázsiában azonban felemás a hangulat, az európai határidős indexek pedig kis emelkedéseket vetítenek előre a nyitásra. Az ellentmondásos nyilatkozatok Irán és az Egyesült Államok részéről fokozzák a bizonytalanságot, a tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, viszont Donald Trump tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat. Az olajár kissé esik ma reggel, míg a nemesfémek emelkednek.

Nagyon fontos bejelentés jött a 2026-os nyugdíjakról: változtak a számok, Orbán Viktor írta alá

Hivatalossá vált a 2026-os nyugdíjak számításának módja: a kormány döntése alapján 9 százalékkal emelkednek az úgynevezett valorizációs szorzók.

Trump says Iran talks going 'very well' as he extends pause on striking Iranian energy plants

Iran says it is waiting for Washington to respond to its conditions for a ceasefire, as Israel launches new strikes on Tehran and Beirut.

