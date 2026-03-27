A tenger mélyére vinnének turistákat a kínaiak

Bár az elmúlt években leginkább az űrturizmusról esett szó, van egy másik célpont, amelynek az elérésére létezik fizetőképes kereslet: az óceán mélye. A világ a Titan-katasztrófa miatt figyelt fel a mélytengeri turizmusra, ennél jóval kevésbé extrém célpontok – vagyis nem ennyire mély merülések – elérésére már kiépült egy komplett iparág.

Ebbe a versenybe szállt most be a hajózással foglalkozó kínai tudományos kutatóközpont, amelynek mérnökei egy olyan merülőhajó tervét tették le az asztalra, amely 1000 méter mélyre is lemerül az óceánban – írja a hvg.hu a South China Morning Post beszámolója alapján.

A szakemberek célja, hogy 2026-ban megépítsék a prototípust, és 2030-ban megindulhasson a kereskedelmi szintű merülés.

Az eszközt úgy alakították ki, hogy akár négy utast is magával tudna vinni. A jegyek ára a néhány ezer dollártól a több tízezer dollárig terjedhet.

A hajóval az úgynevezett Midnight Zone-ba (éjfél zóna) merülnének le. Ez 1000 és 4000 méter között található, a nevét pedig onnan kapta, hogy ez az a terület, ahová a napfény már nem ér el.