2026. március 26. csütörtök Emánuel
Az izraeliek állítólag megölték a Forradalmi Gárda Hadiflottájának első emberét, Alireza Tangsziri admirálist.
Jeruzsálem: felrobbantottuk a Hormuzi-szoros bombázáséért felelős embert

Az izraeliek állítólag megölték az iráni Forradalmi Gárda hadiflottájának első emberét, Alireza Tangszirit.

A BBC idézte a zsidó állam védelmi miniszterét, aki szerint Tangsziri ellentengernagy „közvetlenül felelős volt a Hormuzi-szoros bombázásával és lezárásával járó terrorcselekményért”, ezért „felrobbantották”.

Israel Katz még hozzátette, hogy számos más „magas rangú haditengerészeti parancsnok” is meghalt.

Irán egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Alireza Tangszirit 2018-ban nevezték ki az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészetének parancsnokává. Egy neki tulajdonított X-fiókban többször is írt a Hormuzi-szorosról, és egyebek közt azt bizonygatta, hogy „az Irán elleni agresszorokhoz kapcsolódó hajóknak nincs joguk ott áthaladni”.

Tangsziri ellentengernagy korábban többször is éles kirohanásokat intézett az Egyesült Államok és Izrael ellen. Már 2019-ben azzal fenyegetőzött, hogy lezárja a Hormuzi-szorosot, ha az Irán elleni olajembargó miatt leállna a perzsa állam olajexportja.

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Itt a menetrend – megvan, mikor áll le a gázszállítás Magyarországról Ukrajnába

Orbán Viktor szerdán jelentette be, hogy Magyarország fokozatosan leállítja az Ukrajnába irányuló földgázszállításokat. A kormányülésen bemutatott előterjesztés este megjelent a Magyar Közlönyben.
 

Katar elzárja a gázcsapot, 3-5 évnyi kemény helyreállítás jön – Szakértő: a piac kimozogja

Bejelentette a Pentagon: háborús üzemmódra fordul az Egyesült Államok hadserege

Újabb nagyhatalom szállhat be a közel-keleti konfliktusba

Csatatér - Budapest 2. oevk.
Kit szorít most az idő az iráni háborúban? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
 
Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Újabb fordulatok a háborúban - Mi történik a piacokon?

Az elmúlt napokban visszapattantak a tőzsdék, miután több indikáció is érkezett az iráni háború deeszkalációjával kapcsolatban, beleértve Donald Trump hét eleji megszólalását az egyeztetésekről, és az amerikai béketervről. Az piacok azonban ma újra lefordultak, miután Irán jelezte, hogy nem szándékozik közvetlen tárgyalásokat folytatni az Egyesült Államokkal, még akkor sem, ha Teherán jelenleg vizsgálja az amerikai javaslatot a háború befejezésére. Abbas Araghchi iráni külügyminiszter kijelentette, hogy a két ország közötti, közvetítőkön keresztül történő üzenetváltás nem jelenti azt, hogy tárgyalásokat folytatnánk az USA-val. Szerdán az iráni állami média arról számolt be, hogy az ország elutasítja az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát, és ismertette a háború befejezésére vonatkozó saját feltételeit. Az eseményeket követően ismét lefordulás látszik a tőzsdéken, az ázsiai piacok estek ma reggel, és Európában is eséssel indult a nap.

Bíróság elé állt a megbuktatott venezuleai elnök: sok ásza lehet Madurónak is?

Bíróság elé állt a megbuktatott venezuleai elnök: sok ásza lehet Madurónak is?

Az Egyesült Államokban bíróság elé álló Nicolás Maduro ügyében kulcsszerepet kap a narkoterrorizmus elleni törvény.

'A game-changing moment for social media' - what next for big tech after landmark addiction verdict?

'A game-changing moment for social media' - what next for big tech after landmark addiction verdict?

The ruling could be the beginning of the end of social media as we know it, writes the BBC's technology editor Zoe Kleinman.

