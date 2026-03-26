Jeruzsálem: felrobbantottuk a Hormuzi-szoros bombázáséért felelős embert

A BBC idézte a zsidó állam védelmi miniszterét, aki szerint Tangsziri ellentengernagy „közvetlenül felelős volt a Hormuzi-szoros bombázásával és lezárásával járó terrorcselekményért”, ezért „felrobbantották”.

Israel Katz még hozzátette, hogy számos más „magas rangú haditengerészeti parancsnok” is meghalt.

Israeli official says IRGC Navy Commander Alireza Tangsiri has been eliminated in a overnight strike on Bandar Abbas - Times of Israel



Tangsiri commanded Iran's asymmetric naval forces controlling the Strait of Hormuz and the fortification of Kharg Island, Iran's…

Irán egyelőre nem kommentálta az ügyet.

Alireza Tangszirit 2018-ban nevezték ki az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) haditengerészetének parancsnokává. Egy neki tulajdonított X-fiókban többször is írt a Hormuzi-szorosról, és egyebek közt azt bizonygatta, hogy „az Irán elleni agresszorokhoz kapcsolódó hajóknak nincs joguk ott áthaladni”.

Tangsziri ellentengernagy korábban többször is éles kirohanásokat intézett az Egyesült Államok és Izrael ellen. Már 2019-ben azzal fenyegetőzött, hogy lezárja a Hormuzi-szorosot, ha az Irán elleni olajembargó miatt leállna a perzsa állam olajexportja.