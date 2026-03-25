Izraeli katonák TAR-21 gépkarabéllyal. Forrás: Wikipédia
Nyitókép: Forrás: Wikipédia

Izrael nagyarányú mozgósításra készül

Infostart / MTI

A jeruzsálemi kormány jóváhagyta legfeljebb négyszázezer tartalékos mozgósítását a hadműveleti szükségleteknek megfelelően.

Egy olyan keret meghatározásáról, amely a maximálisan mozgósíthatók számát rögzíti. A hadsereg közölte, hogy a döntést "a több fronton zajló helyzetértékelésnek megfelelően, a különböző forgatókönyvekre való felkészülés részeként, az izraeli kormány jóváhagyásával" hozták meg.

Jiszráel Kac védelmi miniszter bejelentette, hogy a hadsereg már több mint tizenötezer háborús lövedéket vetett be Irán ellen, ami a júniusi, tizenkét napos háborúban elhasználtnak több mint a négyszerese.

Szerda délután számos alkalommal rendeltek el légiriadót Izrael északi részén,

a libanoni határ közelében a Hezbollah síita terrorszervezet rakétái és drónjai, valamint az egész országban az iráni rakéták miatt.

A Kirjat-Smóna város elleni egyik támadásban kazettás rakétát használtak, amelynek számos, kisebb bombára bomló egységei egy lakónegyedben csapódtak be. A rendőrség közölte, hogy a biztonsági erők átvizsgálják a területet a veszély elhárításáig, és figyelmeztették a lakosságot, hogy ne érjenek gyanús tárgyakhoz.

Könnyebb sebesüléseket okoztak az iráni és libanoni rakéták északon Karmelben, az ország középső részén Bné-Berakban és Tel-Avivban, délen pedig a Negev-sivatag beduin falvaiban.

Naim Kászem, a libanoni síita Hezbollah terrorszervezet főtitkára szerdán kijelentette, hogy ha a harcok alatt folytatnák a tárgyalásokat Izraellel, az a kikényszerített megadást jelentené. Hozzátette, hogy

a szervezet fegyveresei készek folytatni „korlátok nélkül" a harcot.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter online tájékoztatót tartott Izraelben akkreditált nagyköveteknek, és arra kérte őket, hogy sürgessék saját országaikban az ottani iráni nagykövetek kiutasítását, hasonlóan ahhoz, ahogy kedden Libanon kormánya tette. A tájékoztatón mintegy száz nagykövet és külképviseleti vezető vett részt. „Sajnos, a libanoni kormány nem tesz valódi lépéseket a Hezbollah ellen. Sem rakétaképességeik felszámolására, sem lefegyverzésükre, sem pénzügyi infrastruktúrájuk megbénítására. A Hezbollah képviselői továbbra is a libanoni kormányban ülnek, és azonnal el kell őket távolítani" - mondta Szaár.

„Dél-Libanonban azért dolgozunk, hogy megakadályozzuk a szárazföldi behatolást határ menti településeinkre. Emellett fel kell számolni a páncéltörő rakéták kilövését és a terrorinfrastruktúrát a lakóházakban és a föld alatt.

Ezt a libanoni hadseregnek kellett volna megtennie a kormány kötelezettségvállalása alapján, de nem tette meg".

Gideon Szaár levelet küldött az ENSZ Biztonsági Tanácsa soros elnökének, és a Hezbollah ENSZ általi terrorszervezetté nyilvánítását követelte. A levelet továbbították az ENSZ főtitkárának, António Guterresnek is. A miniszter ebben részletezte a libanoni szervezet Izrael elleni tevékenységét, és felszólított "lépések megtételére ellene és az iráni rezsim ellen".

Egyiptom futballkirálya távozik – de ki jön helyette?

Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Nagyon beindult a forint - Mi áll a háttérben?

Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén

Meta and Google found liable in landmark social media addiction trial

