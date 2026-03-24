Fegyveresek támadtak rá a nemzeti parkra, véres tűzharc alakult ki Kongóban

Mintegy 80 erősen felfegyverzett harcos támadt rá az Upemba Nemzeti Parkra a Kongói Demokratikus Köztársaságban – írja a The Guardian beszámolója nyomán a 24.hu. A milícia március 3-án, hajnalban rohamozta meg a természetvédelmi területet, számos ott dolgozót ölve meg.

A fegyveresek a park székhelyét vették célba, a vadőrök pedig hiába próbáltak védekezni, a túlerő hamar legyűrte őket. Ezt követően fegyvereket és lőszereket fosztogattak, és minden helyiséget átnéztek célszemélyeket keresve.

A külföldieket jellemzően békén hagyták, hét helyit viszont kivégeztek, köztük egy fiatal állatorvost és természetvédőt.

Az Upemba Nemzeti Park a Kongói Demokratikus Köztársaság egyik legfontosabb természetvédelmi helye, itt élnek az ország utolsó zebrái és elefántjai. A parkot közel 260 vadőr védelmezi, akiket kiképeztek az orvvadászok ellen, milíciák támadására viszont nem készítették fel őket.

Szemtanúk szerint a támadók többsége látszólag vagy részeg volt, vagy valamilyen szer hatása alatt állt, sokuknál csak íj vagy bozótvágó volt.

Egy kisebb részük, egy nagyjából 20 fős csoport viszont igencsak képzettnek tűnt, automata fegyverekkel és gránátvetőkkel voltak felfegyverezve.

Pár órával a támadás után a fegyveresek pár külföldinek és dolgozónak megengedték, hogy egy terepjáróval elhagyják a helyszínt, mások viszont egészen délutánig bujkáltak az épületben.

Egyelőre nem tisztázott, hogy milyen motiváció áll a támadás mögött, ám sokan sokan a Ruanda által támogatott, M23 nevű lázadócsoportot sejtik a háttérben, mivel a fegyveresek közül jó néhányan csak szuahéliül és angolul beszéltek, míg a Kongói Demokratikus Köztársaságban a francia a hivatalos nyelv.