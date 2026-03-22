Irán víz- és energiaellátási infrastruktúrájában keletkezett súlyos károkról számolt be

Abbász Aliabadi, akit az Isna helyi hírügynökség idézett, azt mondta, hogy „a támadások több tucat vízszállító és -tisztító létesítményt érintettek, és a kritikus ellátóhálózatok egyes részeit megsemmisítették”. Hozzátette: a károk helyreállítására irányuló munka már folyik.

Szombat este Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti az iráni erőműveket, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg újra a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost.

A forgalom ebben a létfontosságú szorosban, amelyen a világ olajtermelésének 20 százaléka halad át, a háború kezdete óta gyakorlatilag leállt.

Az iráni erők több hajót is megtámadtak, azzal az indokkal, hogy nem tartották tiszteletben a szoros használatától eltérítő figyelmeztetéseket.

Trump kijelentéseire Irán azzal fenyegetőzött, hogy az egész régió energiaipari infrastruktúráját és sótalanító létesítményeit célba veszi.

A közel-keleti kritikus infrastruktúra és energetikai létesítmények „visszafordíthatatlanul megsemmisülhetnek”, amennyiben iráni erőműveket támadnának meg – fejtette ki Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke vasárnap az X közösségi oldalon megjelent hozzászólásában.

Kalibaf szerint a regionális infrastruktúra „jogos célponttá” válna, ha Irán létesítményeit támadnák, és az iráni megtorlás egy időre emelné az olaj árát.

Az iráni hadsereg már korábban kijelentette, hogy ha támadás éri üzemanyag- és energiaellátó létesítményeit, akkor az egész régióban célba veszi az Egyesült Államokhoz kapcsolódó energiainfrastruktúrát – jelentette a Fars helyi hírügynökség.

Izrael és az Egyesült Államok február 28-án indított offenzívát Irán ellen, megölve először az Iszlám Köztársaság legfőbb vezetőjét, és háborút robbantva ki, amely azóta kiterjedt az egész Közel-Keletre.