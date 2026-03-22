2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
Emberek egy légicsapásban súlyosan megrongálódott lakóházban Teheránban 2026. március 15-én, bõ két héttel az Irán elleni amerikai-izraeli hadmûvelet kezdete után.
Nyitókép: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh

Irán víz- és energiaellátási infrastruktúrájában keletkezett súlyos károkról számolt be

Infostart / MTI
Az amerikai-izraeli légitámadások következtében az iráni víz- és energiaellátási infrastruktúrában keletkezett súlyos károkról számolt be vasárnap az iráni energiaügyi miniszter Teheránban.

Abbász Aliabadi, akit az Isna helyi hírügynökség idézett, azt mondta, hogy „a támadások több tucat vízszállító és -tisztító létesítményt érintettek, és a kritikus ellátóhálózatok egyes részeit megsemmisítették”. Hozzátette: a károk helyreállítására irányuló munka már folyik.

Szombat este Donald Trump amerikai elnök azzal fenyegetőzött, hogy megsemmisíti az iráni erőműveket, ha Teherán 48 órán belül nem nyitja meg újra a stratégiai fontosságú Hormuzi-szorost.

A forgalom ebben a létfontosságú szorosban, amelyen a világ olajtermelésének 20 százaléka halad át, a háború kezdete óta gyakorlatilag leállt.

Az iráni erők több hajót is megtámadtak, azzal az indokkal, hogy nem tartották tiszteletben a szoros használatától eltérítő figyelmeztetéseket.

Trump kijelentéseire Irán azzal fenyegetőzött, hogy az egész régió energiaipari infrastruktúráját és sótalanító létesítményeit célba veszi.

A közel-keleti kritikus infrastruktúra és energetikai létesítmények „visszafordíthatatlanul megsemmisülhetnek”, amennyiben iráni erőműveket támadnának meg – fejtette ki Baker Kalibaf, az iráni parlament elnöke vasárnap az X közösségi oldalon megjelent hozzászólásában.

Kalibaf szerint a regionális infrastruktúra „jogos célponttá” válna, ha Irán létesítményeit támadnák, és az iráni megtorlás egy időre emelné az olaj árát.

Az iráni hadsereg már korábban kijelentette, hogy ha támadás éri üzemanyag- és energiaellátó létesítményeit, akkor az egész régióban célba veszi az Egyesült Államokhoz kapcsolódó energiainfrastruktúrát – jelentette a Fars helyi hírügynökség.

Izrael és az Egyesült Államok február 28-án indított offenzívát Irán ellen, megölve először az Iszlám Köztársaság legfőbb vezetőjét, és háborút robbantva ki, amely azóta kiterjedt az egész Közel-Keletre.

irán

háború

légitámadás

Csatatér: Dunaújvárosban hármas csata lesz, a Dunai Vasmű a fő kampánytéma az országgyűlési választáson

Érdekes hármas csata elé nézünk az országgyűlési választásokon a Dunaújváros központú, és tíz kisebb települést is tartalmazó Fejér vármegyei 4-es számú egyéni körzetben. A Tisza Párt „arca”, Nagy Ervin csap össze a jelenlegi fideszes képviselővel, Mészáros Lajossal, de beleszólhat a versenybe a DK-s színekben induló dunaújvárosi alpolgármester, Szabó Zsolt is.
Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap

Szaúd-Arábia kiutasította Irán katonai attaséját és rijádi nagykövetségének egyes munkatársait

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Noha Donald Trump nemrég már az iráni háború fokozatos leépítéséről beszélt, és egy új potenciális háttéralkuról is érkeztek hírek, Iránt egyelőre nem hatották meg ezek a tervek, a hétvégén több támadást is végrehajtottak. Eközben az egyre inkább elhúzódó konfliktus egyre súlyosabb hatásokkal jár világszerte: több légitársaság is ritkítja járatait az elszálló energiaárak miatt, eközben pedig Magyarország szomszédjában, Szlovéniában már rendkívüli intézkedéseket jelentettek be az üzemanyag-ellátás körül kialakult helyzet kezelése érdekében. Vasárnapra virradóan Trump megfenyegette Iránt: az elnök 48 órát adott a Hormuzi-szoros újranyitására, erre válaszul Irán kijelentette, hogy az ország ellenségeinek kivételével mindenki számára nyitva áll a kulcsfontosságú szoros. Cikkünk folyamatosan firssül.

Őrségváltás történik az élsportban? Mást se látni, mint fiatal titánokat, ez a magyarázata

Az élsport legmagasabb szintjén egyre fiatalabb versenyzők tűnnek fel. A jelenség mögött az utánpótlás-nevelés és a sporttudomány fejlődése áll, bár a szakemberek óvatosságra intenek.

Iran threatens US-linked Gulf energy sites after Trump gives deadline to reopen Strait of Hormuz

President Trump says the US will "obliterate" Iran’s power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

