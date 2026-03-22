2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
Az Öböl-menti országok és a Hormuzi-szoros.
Nyitókép: Getty Images / ActiveMedia

Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.

Ali Muszavi elmondta, hogy Teherán kész együttműködni a Nemzetközi Tengerészeti Szervezettel (IMO) a tengeri biztonság javítása és a Perzsa-öbölben tartózkodó tengerészek védelme érdekében, hozzátéve, hogy az "Irán ellenségeihez" nem kapcsolódó hajók átkelhetnek a szoroson, ha biztonsági intézkedéseiket Teheránnal egyeztetik.

"A diplomácia továbbra is Irán prioritása. Azonban az agresszió teljes beszüntetése, valamint a kölcsönös bizalom és biztonság még fontosabbak" - jelentette ki Muszavi. Hozzátette egyben: az Izrael és az Egyesült Államok által Irán ellen indított támadások "állnak a Hormuzi-szorosban kialakult helyzet hátterében".

Donald Trump amerikai elnök szombat este azzal fenyegetett, megtámadják Irán erőműveit, ha a Hormuzi-szoros 48 órán belül nem nyílik meg újra.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja alatt az iráni támadásokkal való fenyegetőzés a legtöbb hajót visszatartotta attól, hogy áthaladjon a szűk szoroson, amely a globális olaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátás körülbelül egyötödének csatornája.

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Mikor van Gyümölcsoltó Boldogasszony napja? Ez a jelentése, ilyen szokások, hiedelmek kapcsolódnak hozzá

Trump says US will 'obliterate' Iran's power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

