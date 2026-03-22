2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
Iráni rakétaszilánkok eltalálta óvodában egy izraeli rendõr Risón-Leciónban 2026. március 21-én.
Nyitókép: MTI/AP/Maya Levin

Iráni rakéta csapódott be Arad városában

Infostart / MTI

Sokan megsebesültek – többen életveszélyesen – Izraelben egy Arad városában becsapódott újabb iráni ballisztikus rakéta miatt szombat este – jelentette az izraeli mentőszolgálat.

A 13-as kereskedelmi televízió híradása szerint többek életéért küzdenek a helyszínen a mentősök. Emellett négyen súlyosan megsérültek – köztük egy 5 éves kislány – és tizenegyen közepesen, amikor szombat este másodszor is Iránból kilőtt ballisztikus rakéta csapódott be Izrael déli részén. Több tucat sebesültet vittek kórházba a helyszínről.

A rakéta lakóházak között ért földet, tűz ütött ki, és sokan a romok közé szorulhattak. A polgári védelem jelentős mentőosztag-különítményt vezényelt a helyszínre.

A hadsereg közlése szerint korábban Dimonában, majd Aradon is indítottak elfogórakétát az iráni rakéta ellen, de az célt tévesztett. Ennek okát mindkét esetben vizsgálják.

A becsapódás a Holt-tengerhez közeli Arad városának egy olyan részén történt, ahol sok ultraortodox él. A polgármester szerint négyemeletes házak között ért földet a rakéta, és a lökéshullám okozta a károkat az épületekben. Ezekben a régebben épült ingatlanokban a televízió értesülésének értelmében nincsenek óvóhelyek és védett szobák.

izrael

irán

háború

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

Gyógyszeripari Grand Prix: Eli Lilly az élen, a többiek a boxban

A gyógyszeriparban új korszak vette kezdetét: a befektetők már nem csak egyszerűen a hatékony terápiákat keresik, hanem tömegek által hosszú távon szedett, „fogyasztói” jellegű gyógyszereket. Ennek eredményeként látványosan szétváltak a tőzsdei teljesítmények: miközben az elhízás- és cukorbetegség-kezelések mögött álló cégek szárnyalnak, a hagyományos modellben működő gyógyszergyártók egyre inkább háttérbe szorulnak a tőzsdén.

Váratlan fordulat a szomszédban: kivezényelték a hadsereget a benzinkutakhoz, szigorú limit lépett életbe

Bár a készletek elegendőek, az ellátási gondok miatt már a hadsereg is beszállt a benzinkutak kiszolgálásába Szlovéniában.

Trump says US will 'obliterate' Iran's power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

