ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Zeferli/Getty Images

Tel-Avivban egy iráni kazettás rakéta többeket megsebesített

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Egy iráni kazettás rakéta megsebesített tizenöt embert vasárnap Tel-Avivban és környékén, köztük egyet súlyosan - jelentette a mentőszolgálat.

A számos kisebb bombára széthulló kazettás rakéta részei Tel-Aviv központi területén, valamint a szomszédos Ramat-Ganban és Petah Tikván csapódtak be.

Egy lövedék eltalálta egy régi tel-avivi lakóépület harmadik emeletét, amely ennek hatására később összeomlott. Az épületben nem volt óvóhely, és megsebesült egy ember a harmadik emeleten. Az épület egyik fala ráomlott a közeli autókra. Egy másik tel-avivi helyszínen egy autó rongálódott meg, és a Tel-Avivon végighaladó Ajalon autópályán is történt becsapódás.

Jaffón hatan sebesültek meg könnyebben egy műhelybe becsapódó rakétától. Az érintettek részben ott dolgoztak, részben oda mentek be a légiriadó miatt.

A hadsereg közölte, hogy szombaton Dél-Libanonban likvidálták a Hezbollah síita milícia Radvan nevű elit kommandójának parancsnokát. A közlemény szerint Abu Halíl Bardzsival együtt két másik fegyveres is meghalt.

Jiszráel Kac védelmi miniszter vasárnap bejelentette, hogy Benjámin Netanjahu miniszterelnökkel közösen a dél-libanoni Litáni folyó összes hídjának azonnali lerombolására utasította a hadsereget, hogy ezzel megakadályozzák a Hezbollah fegyvereseinek és fegyvereinek déli irányú mozgását.

Kac hozzátette: elrendelték a határ menti libanoni falvakban lévő házak lerombolásának felgyorsítását is, hogy meghiúsítsák az izraeli települések elleni támadásokat, miután a Hezbollah ilyen lakóházakból is támad. Kijelentette, hogy a hadsereg továbbra is lehetővé teszi a dél-libanoniak számára az észak felé távozást a Litánin keresztül.

A nemzetbiztonsági tanulmányok intézete (INSS) újabb összegzést adott ki, amely szerint az Irán elleni izraeli-amerikai hadművelet kezdete óta 322 támadási hullám érte Izraelt. A becslések szerint az Iránból elindított mintegy 940 rakétából körülbelül 370 bejutott az izraeli légtérbe, és több mint 550 drónt is elindítottak Izrael ellen.

Ezzel párhuzamosan eddig több mint 788 támadási hullám indult Izrael ellen Libanonból, összesen több mint kétezerötszáz rakétával vagy drónnal. Az INSS szerint Iránban több mint ötven vezetőt likvidáltak, Libanonban pedig több mint 570 fegyverest.

Az izraeli hadsereg több mint 8500 célpontot támadott Iránban több mint tizenkétezer lövedék felhasználásával. Az iráni indítóállások és a ballisztikus rakéták hetven százaléka használhatatlanná vált, kétszázötven drón súlyosan megrongálódott, és a légvédelmi rendszerek nyolcvan százalékát támadás érte. Megsemmisítettek száz légvédelmi üteget és százhúsz radart, a rakétagyártás pedig teljesen leállt az országban.

Kezdőlap    Külföld    Tel-Avivban egy iráni kazettás rakéta többeket megsebesített

izrael

irán

háború

tel-aviv

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csatatér: Dunaújvárosban hármas csata lesz, a Dunai Vasmű a fő kampánytéma az országgyűlési választáson

Érdekes hármas csata elé nézünk az országgyűlési választásokon a Dunaújváros központú, és tíz kisebb települést is tartalmazó Fejér vármegyei 4-es számú egyéni körzetben. A Tisza Párt „arca", Nagy Ervin csap össze a jelenlegi fideszes képviselővel, Mészáros Lajossal, de beleszólhat a versenybe a DK-s színekben induló dunaújvárosi alpolgármester, Szabó Zsolt is.
Irán szerint a Hormuzi-szoros nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az ellenségekkel kapcsolatban állókat

A Hormuzi-szoros továbbra is nyitva áll minden hajó előtt, kivéve az "Irán ellenségeihez" kapcsolódó hajókat – jelentette be vasárnap Irán ENSZ-tengerészeti ügynökségének képviselője.
 

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap

Szaúd-Arábia kiutasította Irán katonai attaséját és rijádi nagykövetségének egyes munkatársait

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A fenyegetett sziget hadserege felkészült: bármikor jöhet a nagyhatalom támadása

A Politico ír Carlos Fernández de Cossío, Kuba külügyminiszter-helyettese nyilatkozatáról, amelyben az ország jelenlegi helyzetéről adott interjút.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így áll a Premier League a Chelsea büntije után: nem volt több egy ejnyebejnyénél?

A Chelsea megkapta a Premier League történetének legnagyobb pénzbírságát, de megúszta a pontlevonást.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says Strait of Hormuz will be 'completely closed' if Trump delivers on threat to strike power plants

President Trump says the US will "obliterate" Iran’s power plants if the key shipping channel does not open before his 48-hour deadline.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 22. 14:58
Medve sebesített meg egy férfit Maros megyében
2026. március 22. 14:40
Volodimir Zelenszkij a BBC-nek: az iráni háború védelmi erőforrásokat von el Ukrajnától
×
×