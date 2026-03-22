2026. március 22. vasárnap Beáta, Izolda
ARÉNA - PODCASTOK
Iráni rakétaszilánkok eltalálta óvoda Risón-Leciónban 2026. március 21-én.
Nyitókép: MTI/AP/Maya Levin

Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap

Infostart / MTI

Sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap az Iránból és Libanonból indított rakéták és drónok miatt.

Vasárnap reggel páncéltörő rakétát lőttek Libanonból két, a határhoz közeli úton, a Miszgav Ám nevű falunál elhaladó terepjáróra. A járművek kigyulladtak, az egyik vezetője a roncsok közé szorult és életét vesztette. A hadsereg vizsgálja az esetet, amelyben két ház és több másik jármű is megrongálódott.

Szombat este óta Izrael északi részén mintegy félóránként szólaltak meg egész éjjel a légvédelmi szirénák. Vasárnap reggeltől az ország különböző részein vannak szinte folyamatosan légiriadók az Iránból indított rakéták miatt.

Az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője vasárnap reggel közölte, hogy a légierő újabb támadási hullámot indított az iráni rezsim infrastruktúrája ellen Teheránban.

A szombat esti dimónai és aradi közvetlen találatok százhetvenöt ember sérüléséhez vezettek, közülük több tucatnyian vasárnap reggel is kórházban vannak. A beér-Sévai Szoroka kórház közlése szerint száztizenöt sérültet szállítottak be az aradi rakétabecsapódásból, közülük kilencen súlyos állapotban vannak.

Harmincegy sérültet, köztük tizennyolc gyermeket, a kórház osztályain ápolnak. A dimónai becsapódásból hatvan sérültet szállítottak kórházba, köztük egy tizenkét éves fiút súlyos állapotban, akit este megoperáltak, valamint egy húszas éveiben járó férfit közepes állapotban. Összesen öt sérültet vettek fel a kórházi osztályokra.

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Mindkét ország a háború eszkalációját helyezte kilátásba. Irán szombaton először lőtt ki olyan ballisztikus rakétákat, amelyekkel Izrael szerint már eléri Európa több városát is.
 

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Iráni rakéta csapódott be az izraeli Arad városában

Benzin- és dízelpara a választás előtt, a Mol korlátozásokat vezetett be Szlovéniában

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Noha Donald Trump nemrég már az iráni háború fokozatos leépítéséről beszélt, és egy új potenciális háttéralkuról is érkeztek hírek, Iránt egyelőre nem hatották meg ezek a tervek, a hétvégén több támadást is végrehajtottak. Eközben az egyre inkább elhúzódó konfliktus egyre súlyosabb hatásokkal jár világszerte: több légitársaság is ritkítja járatait az elszálló energiaárak miatt, eközben pedig Magyarország szomszédjában, Szlovéniában már rendkívüli intézkedéseket jelentettek be az üzemanyag-ellátás körül kialakult helyzet kezelése érdekében. Vasárnapra virradóan Trump megfenyegette Iránt: az elnök 48 órát adott a Hormuzi-szoros újranyitására, erre válaszul Irán kijelentette, hogy az ország ellenségeinek kivételével mindenki számára nyitva áll a kulcsfontosságú szoros. Cikkünk folyamatosan firssül.

Amy Hunt most a fedett pályás vébén bizonyítana, de már így is fiatal lányok ezreinek példaképe.

Trump says US will ‘obliterate’ Iran’s power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Trump says US will ‘obliterate’ Iran’s power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Tehran warns it will retaliate against US-linked energy infrastructure in the Middle East if its power plants are attacked.

