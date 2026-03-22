ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 22. vasárnap
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Business analysis stock graph backtest in crisis covid-19 for investment in stockmarket and finance business planning selective stock for Stockmarket crash and Financial crisis
Nyitókép: TERADAT SANTIVIVUT/Getty Images

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Infostart

Az amerikai elnök helyi idő szerint szombat este írt arról, hogy súlyos támadást indít Irán erőművei ellen, ha az ország 48 órán belül nem szünteti meg a világ olaj- és LNG-ellátásában kulcsfontosságú Hormuzi-szoros blokádját.

„Trump elnök fenyegetése egy 48 órás, fokozott bizonytalanságot okozó időzített bombát jelent a részvénypiacok számára. Ha az ultimátumot nem vonják vissza, fekete hétfő jöhet, szabadesésben zuhanó tőzsdenyitásokkal és az olajárak jelentős emelkedésével” – mondta a Reutersnek az amerikai elnök által kilátásba helyezett támadással kapcsolatban Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.

Teherán valószínűleg a Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban található, öböl menti energiatermelő létesítményeket célozná meg, ami „elmélyítené és elnyújtaná a magasabb energiaárak okozta terheket, és a konfliktust egy szélesebb körű regionális válsággá eszkalálná” – mondta Sycamore.

Az olajárak pénteken ismét megugrottak, és közel négy éve nem látott csúcson álltak a nemzetközi piacokon, miután Irak vis maiort hirdetett a külföldi cégek által üzemeltetett összes olajmező tekintetében, Izrael megtámadott egy jelentős gázmezőt Iránban, Teherán pedig válaszul csapásokat mért a szomszédaira, Szaúd-Arábiára, Katarra és Kuvaitra.

Kezdőlap    Külföld    Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

egyesült államok

irán

tőzsde

háború

részvénypiac

olajpiac

ultimátum

blokád

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Donald Trump 48 órás ultimátumot adott Iránnak – meg is jött a teheráni válasz

Mindkét ország a háború eszkalációját helyezte kilátásba. Irán szombaton először lőtt ki olyan ballisztikus rakétákat, amelyekkel Izrael szerint már eléri Európa több városát is.
 

Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

VIDEÓ
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Kritikus határidőt szabott Trump, egyre durvább az energiapiaci helyzet - Híreink az iráni háborúról vasárnap

Noha Donald Trump nemrég már az iráni háború fokozatos leépítéséről beszélt, és egy új potenciális háttéralkuról is érkeztek hírek, Iránt egyelőre nem hatották meg ezek a tervek, a hétvégén több támadást is végrehajtottak. Eközben az egyre inkább elhúzódó konfliktus egyre súlyosabb hatásokkal jár világszerte: több légitársaság is ritkítja járatait az elszálló energiaárak miatt, eközben pedig Magyarország szomszédjában, Szlovéniában már rendkívüli intézkedéseket jelentettek be az üzemanyag-ellátás körül kialakult helyzet kezelése érdekében. Vasárnapra virradóan Trump megfenyegette Iránt: az elnök 48 órát adott a Hormuzi-szoros újranyitására, erre válaszul Irán kijelentette, hogy az ország ellenségeinek kivételével mindenki számára nyitva áll a kulcsfontosságú szoros.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mit kapott az interneten a fiatal atléta: évek óta zaklatják, de nem hagyja magát megtörni

Elképesztő, mit kapott az interneten a fiatal atléta: évek óta zaklatják, de nem hagyja magát megtörni

Amy Hunt most a fedett pályás vébén bizonyítana, de már így is fiatal lányok ezreinek példaképe.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US will 'obliterate' Iran's power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

Trump says US will ‘obliterate’ Iran’s power plants if Strait of Hormuz not open before 48-hour deadline

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 22. 10:40
Szaúd-Arábia kiutasította Irán katonai attaséját és rijádi nagykövetségének egyes munkatársait
2026. március 22. 10:23
Az iráni és libanoni rakéták miatt sorozatos légiriadókra ébredtek az izraeliek vasárnap
×
×