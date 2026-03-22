Elemző: ez egy időzített bomba, nagy zuhanás, újabb fekete hétfő jöhet a tőzsdén

„Trump elnök fenyegetése egy 48 órás, fokozott bizonytalanságot okozó időzített bombát jelent a részvénypiacok számára. Ha az ultimátumot nem vonják vissza, fekete hétfő jöhet, szabadesésben zuhanó tőzsdenyitásokkal és az olajárak jelentős emelkedésével” – mondta a Reutersnek az amerikai elnök által kilátásba helyezett támadással kapcsolatban Tony Sycamore, az IG piaci elemzője.

Teherán valószínűleg a Szaúd-Arábiában, az Egyesült Arab Emírségekben és Katarban található, öböl menti energiatermelő létesítményeket célozná meg, ami „elmélyítené és elnyújtaná a magasabb energiaárak okozta terheket, és a konfliktust egy szélesebb körű regionális válsággá eszkalálná” – mondta Sycamore.

Az olajárak pénteken ismét megugrottak, és közel négy éve nem látott csúcson álltak a nemzetközi piacokon, miután Irak vis maiort hirdetett a külföldi cégek által üzemeltetett összes olajmező tekintetében, Izrael megtámadott egy jelentős gázmezőt Iránban, Teherán pedig válaszul csapásokat mért a szomszédaira, Szaúd-Arábiára, Katarra és Kuvaitra.