2026. március 21. szombat Benedek
Artificial intelligence music and sound concept. Represented with digital circuits and advanced algorithms in a high-tech setting, showcasing modern technological advancements and innovation
Nyitókép: da-kuk/Getty Images

Már a mesterséges intelligenciát is hadrendbe állítja az amerikai hadsereg

Infostart / MTI

Az amerikai védelmi minisztérium a Palantir mesterségesintelligencia-alapú Maven rendszerét hivatalos státuszba emeli, hosszú távra biztosítva a technológia alkalmazását az amerikai hadsereg teljes működésében - számolt be a Reuters hírügynökség Steve Feinberg védelmi miniszterhelyettes március 9-én keltezett belső levele alapján.

A miniszterhelyettes levelében azt írta: a Palantir Maven Smart System integrálása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a hadsereg "észlelje, elrettentse és minden hadszíntéren felülmúlja ellenfeleit". A döntés a jelenlegi költségvetési év végéig, azaz szeptemberig léphet hatályba.

A Maven egy parancsnoki és irányítási (C2) szoftverplatform, amely harctéri adatokat - műholdak, drónok, radarok és hírszerzési jelentések információit - elemzi, és mesterséges intelligencia segítségével azonosít potenciális célpontokat. A rendszer már jelenleg is az amerikai hadsereg elsődleges MI-alapú operációs rendszere, amelyet az elmúlt hetekben Irán elleni célzott csapások során is alkalmaztak.

A lépés jelentős üzleti siker a Palantir Technologies számára, amely az utóbbi időszakban egyre több amerikai kormányzati megrendelést nyert el. A vállalat tavaly akár 10 milliárd dollár értékű keretszerződést kötött az amerikai hadsereggel, részvényeinek árfolyama pedig egy év alatt megduplázódott, piaci értéke megközelítette a 360 milliárd dollárt.

Ugyanakkor az ENSZ szakértői testületei korábban figyelmeztettek:

az autonóm célkiválasztás etikai, jogi problémákat vet fel és biztonsági kockázatokat hordoz,

különösen, ha az MI torzított adatok alapján működik. A Palantir közlése szerint rendszere nem hoz önállóan halálos döntéseket, a célpontok kijelölése és jóváhagyása minden esetben emberi kontroll alatt marad.

Kezd kirajzolódni, hogy Amerika és Izrael érdekei eltérnek Iránban

Annak ellenére, hogy mit állítanak a szövetséges Egyesült Államok és Izrael vezetői, világossá vált, hogy eltérő a két ország érdeke az iráni háborúban. Ezt mondja néhány beosztott és több kommentátor. Mindez különösen az iráni Dél-Parsz földgázlétesítmény elleni támadás után vált nyilvánvalóvá.
 

Donald Trump békefeltételei

Irán legfőbb vallási és politikai vezetője nagy bejelentést tett

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Donald Trump a kivonulást emlegeti - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok aznap harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Trump says US considering 'winding down' war in Iran but other nations must guard Hormuz

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz "if asked".

