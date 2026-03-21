Már a mesterséges intelligenciát is hadrendbe állítja az amerikai hadsereg

A miniszterhelyettes levelében azt írta: a Palantir Maven Smart System integrálása kulcsfontosságú ahhoz, hogy a hadsereg "észlelje, elrettentse és minden hadszíntéren felülmúlja ellenfeleit". A döntés a jelenlegi költségvetési év végéig, azaz szeptemberig léphet hatályba.

A Maven egy parancsnoki és irányítási (C2) szoftverplatform, amely harctéri adatokat - műholdak, drónok, radarok és hírszerzési jelentések információit - elemzi, és mesterséges intelligencia segítségével azonosít potenciális célpontokat. A rendszer már jelenleg is az amerikai hadsereg elsődleges MI-alapú operációs rendszere, amelyet az elmúlt hetekben Irán elleni célzott csapások során is alkalmaztak.

A lépés jelentős üzleti siker a Palantir Technologies számára, amely az utóbbi időszakban egyre több amerikai kormányzati megrendelést nyert el. A vállalat tavaly akár 10 milliárd dollár értékű keretszerződést kötött az amerikai hadsereggel, részvényeinek árfolyama pedig egy év alatt megduplázódott, piaci értéke megközelítette a 360 milliárd dollárt.

Ugyanakkor az ENSZ szakértői testületei korábban figyelmeztettek:

az autonóm célkiválasztás etikai, jogi problémákat vet fel és biztonsági kockázatokat hordoz,

különösen, ha az MI torzított adatok alapján működik. A Palantir közlése szerint rendszere nem hoz önállóan halálos döntéseket, a célpontok kijelölése és jóváhagyása minden esetben emberi kontroll alatt marad.