ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
393.27
usd:
339.87
bux:
122107.32
2026. március 21. szombat Benedek
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Unsplash

Benzin- és dízelpara a választás előtt, a Mol korlátozásokat vezetett be Szlovéniában

Infostart

Rendkívüli kormányülést tartott a szlovén kabinet a hétvégén, miután az ország több pontján akadozni kezdett az üzemanyag-ellátás. Miközben a Petrol hálózatánál jelentős hiány lépett fel – különösen a gázolaj tekintetében –, a Mol finomítói hátterével egyelőre fenntartja a folyamatos kiszolgálást.

Robert Golob miniszterelnök bejelentése szerint az ország üzemanyagkészletei és a stratégiai raktárak töltöttsége megfelelő, az ellátásbiztonság nincs közvetlen veszélyben. A kormány ennek érdekében felszabadította az állami tartalékokat - írja a vg.hu.

Csütörtöktől az autópályák és gyorsforgalmi utak mentén található töltőállomásokon megszűnt az árkorlátozás. Ennek hatására a benzin ára mérsékelten, a Mol egységeinél pedig jelentősebb mértékben emelkedett, miközben az autópályákon kívüli kutaknál az árak egyelőre változatlanok maradtak.

Több társaság is korlátozásokat vezetett be a készletek megőrzése érdekében.

A Mol a magánszemélyek számára 30 literben,

míg a tehergépjárművek és jogi személyek esetében 200 literben maximalizálta az egyszerre kiadható üzemanyag mennyiségét. Hasonló intézkedéseket léptetett életbe a Shell is.

Szlovéniában jelenleg nem alkalmaznak hatósági árplafont; a kormány a jövedéki adó csökkentésével igyekszik mérsékelni a fogyasztói árakat. Jelenleg a 95-ös benzin literenkénti ára 1,466 euró, a gázolajé pedig 1,528 euró.

Elemzői várakozások szerint amennyiben a logisztikai nehézségek nem oldódnak meg rövid távon, további drágulás várható az üzemanyagpiacon.

benzin

választás

szlovánia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az erkölcs mindenek előtt – erről beszélt Javier Milei

Európának nem feltalálni kell magát, hanem újra meg kell találnia önmagát, vissza kell térnie a gyökereihez, és ebben Magyarországnak központi szerepe lehet - jelentette ki Javier Milei argentin elnök szombaton Budapesten, a CPAC Hungary 2026 konferencián.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.23. hétfő, 18:00
Varju László
a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője, a párt képviselőjelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szűkölnek a klubok az új szabály miatt: azonnal változást akarnak, de a szövetség hallani se akar róla

A Premier League és az alsóbb osztályok klubjai jóval kiszolgáltatottabbá válhatnak a menesztett edzőkkel és az elengedett játékosokkal szemben egy esetleges jogvita során.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iranian missile strikes near Israeli nuclear facility, after Tehran says one of its sites targeted

The UN nuclear watchdog reported "no increase in off-site radiation level" at the Natanz nuclear plant in Iran and "no indication of damage" at the Israeli centre in Dimona.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 21. 21:36
Elszámoltatható képviselőket ígért kampánykörútja újabb állomásain a Tisza párt elnöke - a nap hírei
2026. március 21. 21:00
Újabb tartományi választás Németországban: Rajna-vidék-Pfalz mond véleményt
×
×