Benzin- és dízelpara a választás előtt, a Mol korlátozásokat vezetett be Szlovéniában

Robert Golob miniszterelnök bejelentése szerint az ország üzemanyagkészletei és a stratégiai raktárak töltöttsége megfelelő, az ellátásbiztonság nincs közvetlen veszélyben. A kormány ennek érdekében felszabadította az állami tartalékokat - írja a vg.hu.

Csütörtöktől az autópályák és gyorsforgalmi utak mentén található töltőállomásokon megszűnt az árkorlátozás. Ennek hatására a benzin ára mérsékelten, a Mol egységeinél pedig jelentősebb mértékben emelkedett, miközben az autópályákon kívüli kutaknál az árak egyelőre változatlanok maradtak.

Több társaság is korlátozásokat vezetett be a készletek megőrzése érdekében.

A Mol a magánszemélyek számára 30 literben,

míg a tehergépjárművek és jogi személyek esetében 200 literben maximalizálta az egyszerre kiadható üzemanyag mennyiségét. Hasonló intézkedéseket léptetett életbe a Shell is.

Szlovéniában jelenleg nem alkalmaznak hatósági árplafont; a kormány a jövedéki adó csökkentésével igyekszik mérsékelni a fogyasztói árakat. Jelenleg a 95-ös benzin literenkénti ára 1,466 euró, a gázolajé pedig 1,528 euró.

Elemzői várakozások szerint amennyiben a logisztikai nehézségek nem oldódnak meg rövid távon, további drágulás várható az üzemanyagpiacon.