ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.48
usd:
337.85
bux:
121795.19
2026. március 20. péntek Klaudia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Automatikus kamerák működésére figyelmeztető tábla.
Nyitókép: Pixabay

Ömlik a pénz a rendőrökhöz a szabálytalan autóvezetőktől

Infostart

Közel 4 milliárd forintnak megfelelő összeget kaszáltak az autósokon Belfast egyik utcájában. Döbbenetes számok láttak napvilágot az egyesült királyságbeli traffipaxok és térfigyelő kamerák jövedelmezőségéről, milliárdokat fizetnek a szabálytalanságon kapott autósok.

Egy friss elemzés rávilágít, hogy bizonyos helyszínek valóságos aranybányaként működnek a hatóságok számára. Az is kiderült, miért futnak bele az autósok gyakran a csapdába – írja a chip.de alapján a vezess.hu.

A belfasti Great Victoria Street az autósok rémálma, a költségvetésnek viszont aranybánya.

Egy helyi portál közölte, hogy a 2024/25-ös pénzügyi évben összesen 8,4 millió font, azaz nagyjából 3,9 milliárd forint folyt be büntetésekből ezen az egyetlen útszakaszon. Ez az összeg 6449 darab bírságkezelési értesítőből jött össze. A sofőröket leggyakrabban a buszsávok jogosulatlan használata miatt büntették meg.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy aki alaposan áttanulmányozza a büntetési értesítőket (PCN – Penalty Charge Notices), komoly összegeket spórolhat meg, mivel a kihelyezett közúti jelzőtáblák sokszor félrevezetők vagy nehezen értelmezhetők. De nem Belfast az egyetlen fekete pont a térképen:

Birmingham: A Daily Express beszámolója szerint a Corporation Streeten elképesztő mennyiségű, 62 725 bírságot szabtak ki – itt az elsődleges ok a tiszta levegőjű zónák (Clean Air Zones) szabályainak megsértése volt.

Barking: A Station Parade nevű helyszín is kiemelkedik a mezőnyből a maga kb. 930 millió forintos bevételével.

Összességében az Egyesült Királyság „legrosszabb” közlekedési csomópontjai több mint 42 millió fontot (közel 19,5 milliárd forintot) termeltek tavaly.

Kezdőlap    Külföld    Ömlik a pénz a rendőrökhöz a szabálytalan autóvezetőktől

rendőrség

belfast

közlekedési bírság

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt
Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben újságíróknak, az EU-csúcsról távozva.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Folytatódnak a kölcsönös csapások, megszólalt Netanjahu – Híreink az iráni háborúról pénteken

Folytatódnak a kölcsönös csapások, megszólalt Netanjahu – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy a háború addig tart, ameddig szükséges. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára

Rémálom vár a hobbikertészekre a 2026-os konyhakert-szezonban: egyetlen év alatt duplájára nőtt a vetőmagok ára

Egy év alatt a duplájára drágult a cukorborsó-vetőmag ára, de miért ez az irdatlan drágulás? Mindenesetre sokkoló, mennyit kell fizetni a hobbikertészeknek idén.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu agrees to 'hold off' attacks on Iranian gas fields after Trump request

Netanyahu agrees to 'hold off' attacks on Iranian gas fields after Trump request

Israel says it has launched new strikes on Tehran overnight, while several Gulf nations have intercepted missile and drone attacks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 20. 06:30
Benjamin Netanjahu két nagy bejelentést is tett az iráni háborúról
2026. március 20. 06:20
Ursula von der Leyen: teljesíteni fogjuk Ukrajnának tett ígéretünket, így vagy úgy
×
×