2026. március 20. péntek Klaudia
Egy férfi egy régi börtön cellájában, rácsos ajtó mögött.
Fiatal sportolókat végeztek ki nyilvánosan Iránban

A három fiatalt azért ítélték halálra és akasztották fel, mert állítólag részesei voltak két rendőr megölésének az iráni tüntetések során.

Csütörtökön nyilvános kivégzés keretében a Teherán közeli Kom városában felakasztottak három fiatal iráni sportolót, mert a januári tüntetések során, konkrétan január 8-án állítólag részesei voltak két rendőr megölésének – írja a BBC híradása alapján az Index. Egy nappal korábban egy svéd-iráni állampolgárt végeztek ki, akit kémkedéssel vádoltak Izrael részére.

A három fiatal férfi egyike a 19. életévét nemrég betöltött Szaleh Mohammadi reményteljes szabadfogású birkózó volt, aki két éve a krasznojarszki Szajtijev Kupán, hazája képviseletében bronzérmet szerzett súlycsoportjában.

Emberjogi szervezetek szerint kínzással csikartak ki beismerő vallomást a három fiatalból, és a zárt ajtók mögött lefolytatott bírósági tárgyalás nélkülözte a jogszerűséget.

A hivatalos indoklás szerint a bűnük a „moharebeh” volt, ami perzsa nyelven annyit tesz: Isten elleni bűntett.

Iránban ezt a terminológiát használják, amikor halálos ítéleteket rónak ki a tüntetőkre és az Iszlám Köztársaság ellenségeire.

Becslések szerint az iráni biztonsági erők legalább 7 ezer tüntetőt öltek meg a tüntetések során, azonban Szaleh Mohammadi, Szaid Davudi és Mehdi Gaszemi kivégzése volt az első nyilvánosan végrehajtott halálos ítélet a zavargások kezdete, illetve a február 28-án megkezdődött izraeli-amerikai légicsapások óta.

„Ez már nem regionális, hanem globális konfliktus" – Szakértő: Irán sem fog félmunkát végezni
„Nagyon sok olyan ember van, aki úgy gondolkodik, hogy megtámadták a hazáját, ezért bosszút állnak. Ez benne van a vallásban is, és számolni kell azzal, hogy Európában terrortámadásokat fognak végrehajtani, elsősorban amerikai és izraeli érdekeltségek ellen” – egyebek között erről beszélt az iráni háborúval kapcsolatban Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az InfoRádióban.
 

Teherán: likvidálták az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét is

Iráni energiasokk: globális válság veszélye fenyeget, újratervezésre lehet szükség

Váratlan húzás, Amerika feloldhatja az Irán elleni olajszankciókat

Ilyen se volt még: az iráni légvédelem leszedte az amerikaiak legyőzhetetlennek hitt vadászgépét – videó

Orbán Viktor Brüsszelben: dögönyözések, szurkálások és trancsírozások ellenére kitartottunk az álláspontunk mellett

Orbán Viktor szerint „azt remélik az EU-csúcs résztvevői, hogy Magyarországon politikai változás lesz”, olyanok jutnak hatalomra, akik mindent megtesznek, amit Brüsszel kér. A miniszterelnök szerint április 12-én lesz majd a második csata.
 

Gálik Zoltán az EU-csúcsról: Brüsszelben most időhúzás jön, várják a magyar választások eredményét

Szijjártó Péter: a migráció esetében is a jó megoldást választottuk, ez történik Ukrajna esetében is

Orbán Viktor: jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt

Ursula von der Leyen: teljesíteni fogjuk Ukrajnának tett ígéretünket, így vagy úgy

Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini. Az izraeli hadsereg később megerősítette az értesülést. Péntek reggel nyilatkozatot tett közzé Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, az iráni hírszerzési miniszter napokkal korábban bekövetkezett megölése kapcsán. Hámenei szerint sem Irán külső, sem belső ellenségei nem lehetnek biztonságban. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Durván átalakul ez a népszerű balatoni szabadstrand: sokakat felháborít, mi épül a parton + Fotók

Konditerem a Balaton partján? Siófokon több tízmillió forintból már épül az edzőpark a szabadstrandon. A helyiek körében viszont nem arat osztatlan sikert az ötlet.

Iran says it has warned UK that allowing US to use British bases is 'participation in aggression'

The UK says it is "not getting drawn into the wider war" after Iran's foreign minister said he had called his British counterpart.

