Fiatal sportolókat végeztek ki nyilvánosan Iránban

Csütörtökön nyilvános kivégzés keretében a Teherán közeli Kom városában felakasztottak három fiatal iráni sportolót, mert a januári tüntetések során, konkrétan január 8-án állítólag részesei voltak két rendőr megölésének – írja a BBC híradása alapján az Index. Egy nappal korábban egy svéd-iráni állampolgárt végeztek ki, akit kémkedéssel vádoltak Izrael részére.

A három fiatal férfi egyike a 19. életévét nemrég betöltött Szaleh Mohammadi reményteljes szabadfogású birkózó volt, aki két éve a krasznojarszki Szajtijev Kupán, hazája képviseletében bronzérmet szerzett súlycsoportjában.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Iran International English (@iranintlenglish) által megosztott bejegyzés

Emberjogi szervezetek szerint kínzással csikartak ki beismerő vallomást a három fiatalból, és a zárt ajtók mögött lefolytatott bírósági tárgyalás nélkülözte a jogszerűséget.

A hivatalos indoklás szerint a bűnük a „moharebeh” volt, ami perzsa nyelven annyit tesz: Isten elleni bűntett.

Iránban ezt a terminológiát használják, amikor halálos ítéleteket rónak ki a tüntetőkre és az Iszlám Köztársaság ellenségeire.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon نوفدی• National Union for Democracy in Iran (@nufdiran) által megosztott bejegyzés

Becslések szerint az iráni biztonsági erők legalább 7 ezer tüntetőt öltek meg a tüntetések során, azonban Szaleh Mohammadi, Szaid Davudi és Mehdi Gaszemi kivégzése volt az első nyilvánosan végrehajtott halálos ítélet a zavargások kezdete, illetve a február 28-án megkezdődött izraeli-amerikai légicsapások óta.