Donald Trump elnök új kezdeményezése az Amerika Pajzsa szervezet résztvevői.
Nyitókép: The White House,

Bűnbandák elleni új szervezetet alapított Donald Trump

Infostart

Az amerikai elnök Miamiban, a saját üdülőhelyén gyűjtötte össze Latin-Amerika meghatározó jobboldali vezetőit, hogy útjára indítsa a „Amerika Pajzsa” nevű katonai szövetséget.

A Trump-tulajdonú miami Doral üdülőhely adott otthont március 7-én annak a nagyszabású találkozónak, amelyen Donald Trump 14 latin-amerikai ország vezetőjével közösen elindította az „Amerika Pajzsa” kezdeményezést – számolt be az Euronews tudósítása alapján a Mandiner.

A meghívottak között ott volt az argentin elnök, Javier Milei, El Salvador vezetője, Nayib Bukele és a megválasztott chilei államfő, José Antonio Kast. Ellenben a mexikói elnök, Claudia Sheinbaum nem kapott meghívást. Trump ezt azzal indokolta, hogy Mexikó elutasította az amerikai segítséget a drogkartellek elleni küzdelemben.

A szövetség elsődleges célja a bűnszervezetek és terrorista hálózatok fizikai megsemmisítése.

Trump hangsúlyozta, hogy a megállapodás lényege a katonai erő alkalmazása a kartellek ellen, amelyhez már tizenhét nemzet csatlakozott hivatalosan.

Az elnök külön figyelmet szentelt Kubának, kijelentve, hogy a szigetország a „végnapjait” éli. Marco Rubio külügyminiszteren keresztül már folynak az egyeztetések Havannával, és Trump nem tartja kizártnak a sziget „baráti átvételét” sem.

A találkozón jelentős diplomáciai fordulatokról is szó esett: az Egyesült Államok hivatalosan elismerte Delcy Rodríguez kormányát Venezuelában, amely egy Washington felügyelete mellett zajló átmeneti folyamat eredménye. Emellett Trump bejelentett egy venezuelai arannyal kapcsolatos megállapodást is, a Panamai-csatorna kapcsán pedig egyértelművé tette, hogy

nem tűr meg semmilyen ellenséges idegen befolyást a stratégiai fontosságú útvonalon.

A latin-amerikai ügyek mellett az elnök kitért a közel-keleti helyzetre is, konkrétan az Irán elleni „Operation Epic Fury” („féktelen düh”) hadműveletre. Mint mondta: az amerikai erők három nap alatt 42 iráni hadihajót semmisítettek meg. Trump a közösségi oldalán is megerősítette: Irán már nem a „Közel-Kelet erőszaktevője”, hanem a vesztese a konfliktusnak, utalva az iráni elnök bocsánatkérésére a Perzsa-öböl menti országok felé.

