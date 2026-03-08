ARÉNA - PODCASTOK
XIV. Leó pápa második alkalommal tart heti általános audienciát a vatikáni Szent Péter téren 2025. május 28-án. Robert Francis Prevost amerikai bíborost május 8-án választották meg a római katolikus egyház 267. vezetőjének az április 21-én, 88 éves korában elhunyt Ferenc pápa utódjául. A 69 éves Prevost az első amerikai pápa az egyház történetében.
Nyitókép: MTI/AP/Gregorio Borgia

A Szent Atya a bombázások leállítását és fegyverszünetet sürgetett

Infostart / MTI

Legyen vége a bombázások zajának, hallgassanak el a fegyverek, hogy meg lehessen hallani a népek szavát - mondta XIV. Leó pápa a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében, amelyben a nemzetközi nőnapról is megemlékezett.

A pápa mély megrendülését fejezte ki az Iránból és az egész Közel-Keletről érkező hírek miatt. Hangsúlyozta: az erőszakkal, pusztítással, a terjedő gyűlölettel és rettegéssel az a félelem is párosul, hogy a konfliktus tovább szélesedhet, és a régió további országai, közöttük a szeretett Libanon, ismét instabilitásba süllyedhet.

A katolikus egyházfő a béke királynőjére, Szűz Máriára bízta mindazokat, akik a háború miatt szenvednek, és arra kérte, hogy az emberek szívét a megbékélés és a remény útjaira vezesse. XIV. Leó pápa azért imádkozott, hogy szűnjön meg a bombák zaja, hallgassanak el a fegyverek, és

tér nyíljon a párbeszéd számára, amelyben meg lehet hallani a népek szavát.

A nemzetközi nőnapon a pápa megerősítette a keresztények elkötelezettségét a férfiak és nők egyenlő méltóságának elismerése mellett.

Szolidaritását és imáját fejezte ki azoknak a nőknek, akik gyermekkoruktól kezdve diszkrimináció és erőszak áldozatai.

Külföld    A Szent Atya a bombázások leállítását és fegyverszünetet sürgetett

pápa

tűzszünet

xiv. leó pápa

2026. március 8. 17:39
2026. március 8. 15:33
