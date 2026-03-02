ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 2. hétfő
Transport and logistic concept, Manager and engineer checking and controlling logistic network distribution and data on tablet for logistic Import export on motorway background
Nyitókép: ipopba/Getty Images

KSH-jelentés: januárban 12 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, de 10 százalékkal visszaesett az export

Infostart / MTI

Az egyenleg 756 millió euróval romlott az egy évvel korábbi adathoz viszonyítva. A behozatal 2,3 százalékkal lett magasabb az előző év azonos időszakiénál.

Januárban 12 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet, az egyenleg 756 millió euróval romlott az egy évvel korábbi adathoz képest. A kivitel volumene 9,9 százalékkal alacsonyabb, a behozatalé 2,3 százalékkal magasabb volt az előző év azonos időszakinál – jelentette a Központi Statisztiakian Hivatal (KSH).

Az export szezonálisan és munkanappal kiigazított volumene 3,2 százalékkal elmaradt a 2025. decemberitől, az importé 4,3 százalékkal meghaladta azt.

Januárban a kivitel értéke 11,5 milliárd euró (4407 milliárd forint), a behozatalé 11,5 milliárd euró (4402 milliárd forint) volt. Euróban kifejezve az export értéke 4,5 százalékkal csökkent, az importé 2,0 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi időszakhoz képest. Naptárhatással kiigazítva a kivitel volumene 6,8 százalékkal csökkent, a behozatalé 5,1 százalékkal bővült.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

A közlemény szerint a külkereskedelmi termékforgalom forintban mért árszínvonala a kivitelben 1 százalékkal, a behozatalban 7,0 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A cserearány 6,4 százalékkal javult. A forint árfolyama az euróhoz mérten 6,7 százalékkal, a dollárral szemben 18 százalékkal erősödött.

A KSH közölte: a gépek és szállítóeszközök exportvolumene 6 százalékkal csökkent, importvolumene 12 százalékkal nőtt. A gépek és szállítóeszközök árufőcsoport a kiviteli oldalon 3,2 százalékponttal fokozta a teljes export volumencsökkenését, a behozatalban 5,3 százalékponttal erősítette a teljes import volumennövekedését.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

A feldolgozott termékek exportvolumene 18 százalékkal, importvolumene 7,9 százalékkal csökkent. A feldolgozott termékek árufőcsoport az exportban 5,5 százalékponttal gyorsította a teljes kivitel volumencsökkenését, az importban 2,9 százalékponttal fogta vissza a teljes behozatal volumennövekedését.

Az energiahordozók exportvolumene 10 százalékkal alacsonyabb, az importjuké 9,8 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbinál.

Az energiahordozók forgalomváltozása az exportoldalon 0,5 százalékponttal erősítette a teljes kivitel volumencsökkenését, az importoldalon 1,1 százalékponttal fokozta a teljes behozatal volumennövekedését.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

Az élelmiszerek, italok, dohány kivitelének volumene 5,7 százalékkal, a behozatalé 13 százalékkal csökkent. Az árufőcsoport által realizált volumenváltozás az exportban 0,4 százalékponttal gyorsította a teljes forgalom volumencsökkenését, az importban 0,9 százalékponttal lassította a teljes forgalom volumennövekedését.

A jelentés szerint

az EU tagállamaiba irányuló kivitel volumene 10 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 1,9 százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

A termék-külkereskedelmi mérleg 597 millió euróval romlott, így 661 millió eurós aktívum keletkezett. Az export 76 százalékát, az import 70 százalékát bonyolítottuk le ebben a viszonylatban.

Forrás: KSH
Forrás: KSH

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben a kivitel volumene 10 százalékkal csökkent, a behozatalé 8,9 százalékkal nőtt. A külkereskedelmi egyenleg ebben a viszonylatban 159 millió euróval romlott, 648 millió euró passzívumot mutatott – jelentette a KSH.

ksh

külkereskedelem

termékforgalom

behozatal

energiahordozó

kivitel

