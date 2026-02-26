ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 26. csütörtök
A MotoGP Magyar Nagydíj mezõnye a balatonfõkajári gyorsaságimotoros-világbajnokságon, a Balaton Park Circuit versenypályán 2025. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Óriási a bizonytalanság a hazai MotoGP- és a Superbike-futamok körül

Infostart / InfoRádió

Miközben a hazai sportszakmai vezetés és az illetékes minisztériumok között pattog a labda a 2026-os balatonfőkajári MotoGP- és Superbike-futamok rendezése kapcsán, a (még) jogtulajdonos Dorna a Motorsportol.hu kérdésére küldött válasza alapján úgy tesz, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. De vajon csak a kötelező udvariasság beszél belőlük, vagy tényleg meg lesznek mentve a versenyek?

Minap a Telex járta körbe a témát, hogy mi lesz a Balaton Park Circuitre tervezett idei világbajnoki futamokkal, de a kép finoman szólva is zavaros. A tavalyi promóter, a HUMDA környékén „eltűntek” az illetékesek, a Magyar Motorsport Szövetség (MAMS) elnöke pedig bevallotta: jelenleg azt sem tudják, ki a hivatalos magyarországi szervező – írja a motorsportol.hu.

A naptár viszont sürget, ugyanis a Superbike-mezőnynek elvileg május elején, a MotoGP sztárjainak pedig június 5–7. között kellene birtokba venniük a főkajári aszfaltcsíkot. Ehhez képest – ellentétben a tavalyi évvel – a MotoGP-futamra még jegyet sem lehet váltani, és a szervezési feladatokat elvileg átvevő Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség (NRÜ) sem siet megnyugtatni a kedélyeket: a Telex sajtómegkereséseire nem válaszoltak.

A motorsportol.hu ezért a MotoGP Sports Entertainment Grouphoz (leánykori nevén: Dorna) fordult. Mint írják, a válaszuk első olvasatra a klasszikus „ügyfélelhajtó” kategóriába esik, van benne azonban árnyalatnyi különbség a semmihez képest:

„Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Nagydíj a mai napon megerősített státuszú, és az illetékes csapataink már dolgoznak a jegyértékesítés megnyitásán. Az illetékes részlegünk nem tudja megerősíteni a jegyek értékesítésének pontos dátumát, de azon dolgoznak, hogy a lehető leghamarabb elérhetővé tegyék azokat.”

Vámosi Péter főszerkesztő az InfoRádióban úgy fogalmazott: „annyi a kérdőjel, hogy őszintén szólva én azért inkább abba az irányba billegnék, egyszerű nézőként is akár, hogy nem biztos, hogy ez a két rendezvény meg lesz rendezve.”

A portál információi szerint két olyan magyar promóter is van a láthatáron, akik képesek lennének „megmenteni” a versenyt, és átvenni a szervezési feladatokat a megszűnt vagy átalakult állami szervektől.

