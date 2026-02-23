ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.93
usd:
322.08
bux:
126937.79
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A holland parlament, a Binnenhof épülete.
Nyitókép: Unsplash

Sokáig tartott, de letette esküjét az új holland kormány

Infostart / MTI

A Rob Jetten miniszterelnök vezette új kormány hétfő reggel tette le esküjét a holland király előtt.

Mintegy négy hónapig tartó kormányalakítási tárgyalások után hétfő reggel Vilmos Sándor holland király előtt letette az esküt a Rob Jetten miniszterelnök vezette új holland kormány.

A 38 éves politikus az első nyíltan meleg kormányfő Hollandiában, és az első, aki a liberális 66-os Demokraták (D66) színeiben tölti be a tisztséget.

A ceremónián a holland király eskette fel Jettent és kabinetjének tagjait. Az első Jetten-kormány 18 miniszterből és 10 államtitkárból áll. Négy miniszternek nem kellett ismét esküt tennie, mivel már az előző, Dick Schoof vezette kabinetben is tárcavezető volt, az államtitkárok azonban minden esetben újra esküt tesznek. A kabinet tagjai közül tizenkét miniszter vallásos esküt tett, ugyanennyien világi fogadalmat tettek.

A koalíciót a D66 mellett a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) és a jobboldali liberális a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) alkotja. A három párt együttesen 66 mandátummal rendelkezik a 150 fős alsóházban, így a kormány a törvényhozásban várhatóan ellenzéki támogatásra szorul majd. A D66 tíz minisztert delegált a kabinetbe, a VVD kilencet, a CDA nyolcat.

Jetten pártja a tavaly október 29-i előrehozott választáson szűk győzelmet aratott a Geert Wilders vezette radikális jobboldali Szabadságpárt (PVV) felett. A voksolást az előző kormány bukása előzte meg: a PVV részvételével működő kabinet 11 hónap után omlott össze, hosszan tartó politikai patthelyzetet követően.

A beiktatást követően az új miniszterek és államtitkárok hivatalosan is átveszik tárcájuk irányítását, délután pedig megtartják az első minisztertanácsot, este pedig bemutatkoznak a sajtónak.

A kormány már bejelentette, hogy jelentős kiadáscsökkentéseket tervez a szociális ellátórendszerben és az egészségügyben, miközben több milliárd eurónyi többletforrást kíván fordítani a védelemre.

Kezdőlap    Külföld    Sokáig tartott, de letette esküjét az új holland kormány

parlament

hollandia

kormányfő

király

kormányalakítás

eskütétel

hága

vilmos sándor

rob jetten

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó
parlamenti tavasz nyitány

Orbán Viktor: Magyarország megvétózza a 20. szankciós csomagot is – videó
A miniszterelnök szónoklatával indult a magyar országgyűlés tavaszi munkája, ami várhatóan nem lesz hosszú, körülbelül három hetes. Hosszan sorolta, mennyi pénzt és honnan von el az EU azért, hogy Ukrajnát segítse, de Orbán Viktor szerint ennyi pénzt nem lehet összekalapozni, a közös és a tagállami költségvetésekben sem állnak rendelkezések források Ukrajna ilyen nagy mértékű támogatására, ami óriási felelőtlenség, sőt istenkísértés, arról már nem is beszélve, hogy egyes országok már katonák küldéséről beszél Ukrajnába.
Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Beváltott szlovák ígéret: lekapcsolják a villanyt Ukrajna felé

Robert Fico egy vasárnap este a közösségi médiában közzétett videójában azt mondta, beváltja ígéretét, és lekapcsolja az ukránoknak az áramot. A szlovák kormányfő hétfőn ezért felkeresi az állami áramszállító vállalatot, az SEPS-t, és arra kéri a céget, hogy állítsák le az Ukrajnába irányuló rendkívüli villamosenergia-exportot.
 

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre több a saját jogán gazdag nő az amerikai milliárdosok közt

Egyre több a saját jogán gazdag nő az amerikai milliárdosok közt

Az Egyesült Államokban jelenleg 154 milliárdosnő él, ami jóval alacsonyabb szám a 981 férfi milliárdoshoz képest. A medián vagyonuk azonban nagyjából megegyezik, valamivel meghaladja a 2 milliárd dollárt. A Wall Street Journal az Altrata vagyonelemző cég adatai alapján azt vizsgálta, honnan származik a leggazdagabb amerikai nők vagyona, és mire költik azt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszacsapott kritikusainak a hatalmasat bukó Lindsey Vonn: &quot;ez nem álom volt, így is győztem&quot;

Visszacsapott kritikusainak a hatalmasat bukó Lindsey Vonn: &quot;ez nem álom volt, így is győztem&quot;

Lindsey Vonn az Instagram-oldalán vágott vissza azoknak, akik kétségbe vonták olimpiai szereplésének jogosságát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Twenty-two inches of snow falls in parts of US east coast as major winter storm hits

Twenty-two inches of snow falls in parts of US east coast as major winter storm hits

Across the US, more than 200,000 homes and businesses are without power - while New York City bans non-essential travel.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 23. 13:54
Élesedik a helyzet a Barátság leállása miatt Brüsszel és Budapest között
2026. február 23. 09:45
Az elmúlt évtized legnagyobb vihara csapott le New York körül, 40 millióan érintettek – videó
×
×