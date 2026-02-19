ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 19. csütörtök
Fagyasztott eper egy tálban.
Nyitókép: Getty Images/Ludmila Lozovaya

Visszatapsolta a szamócát a Spar

Infostart / MTI

Határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom miatt S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát hívott vissza a fogyasztóktól és vont ki a forgalomból a SPAR Magyarország Kft. – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

A hatóság kéri, hogy aki vásárolt az 1 kilogramm kiszerelésű, 2027. július 23., 24., 2027. november 14., 28., valamint 2028. január 14. minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből ne fogyasszon.

A közlemény szerint a SPAR Magyarország Kft. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket.

Kiemelték, hogy a növényvédő szerek olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel az ember által kártevőnek minősített élő szervezetek elpusztíthatók, vagyis jellegükből adódóan mérgek. A növényvédő szerek alkalmazása szerves része a mostani mezőgazdaságnak, felhasználásuk célja a terméshozam növelése és a minőség javítása. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal kockázatértékelések alapján határértéket állapít meg az élelmiszerekben maximálisan megengedett növényvédőszer-maradványokra, ezeket a határértékeket szigorúan be kell tartani és tartatni, a tagállamok hatóságai az előírások betartását folyamatosan ellenőrzik.

A SPAR Magyarország Kft. honlapján közölte, a terméket a vásárlók az áruházaikba visszavihetik, a vételárat visszatérítik.

Egyúttal arra is felhívták a figyelmet, hogy a vásárlók a kifogásolt tételeket 2026.03.18-ig vihetik vissza a SPAR Magyarország Kft. áruházaiba, a határidő lejárta után visszavételi igénnyel a termék beszállítóját az Agrosprint Zrt.-t (info@agrosprint.hu) kereshetik.

Kezdőlap    Belföld    Visszatapsolta a szamócát a Spar

×