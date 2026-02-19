„Lélek- és jellemerősítő böjtölés” – elindult az MCC új oktatási kísérlete, a 7Próba

Fiatalok szellemi, lelki és testi állapotát fejlesztő akcióprogramot indított az MCC Tanuláskutató Intézet az MCC Középiskolás Programjával összefogásban. A 7Próba a modern kor problémáit hagyományos módszerekkel igyekszik orvosolni. A klasszikus értékek és képességek fontosságát hangsúlyozó 7Próbát 50 diák hét hónapon át valósítja meg a mentoraival. A programot három városban – Debrecenben, Dunaszerdahelyen és Kecskeméten – tesztelik kísérleti jelleggel.

Az MCC Tanuláskutató Intézet igazgatója az InfoRádióban elmondta: a program hét modulra, hét tematikus hónapra oszlik. A jelentkezők minden hónapban egy-egy kihívást teljesítenek, majd összegzik a tapasztalatokat. Mint fogalmazott, az a legfőbb cél, hogy a fiatalok visszanyerjék azt az érzést, hogy uraik a saját életüknek, vagyis „ők ülnek a kormánykeréknél”. A 7Próba alapvetően angolszász típusú challenge-ekből/próbatételekből épül fel. Setényi János tájékoztatása szerint minden egyes hónapban kell tenni egy vállalást, ami olyan mintha az érintettek „böjtölnének”. Tulajdonképpen

le kell mondaniuk egy hónapig valamilyen fontosabb, a mindennapjaikat döntően meghatározó vagy kitöltő dologról.

Emellett a résztvevők tanulnak is, és sok olyan ismeretet szerezhetnek, amit máshol nem kaphatnak meg. Setényi János példaként a harmadik hónapot említette meg, amely a táplálkozásról szól. A fiatalok ekkor azt vállalják, hogy egy hónapon át nem fogyasztanak semmilyen gyorsételt, de közben megtanulnak 3-4 ételt saját kezűleg elkészíteni, sőt a hónap végén meg is vendégelik a szüleiket egy közös vacsorán.

A tanulókat mentortanárok segítik, a további hat hónap során pedig az alábbi kihívásokat kell teljesíteniük:

eltávolodás a digitális világtól;

természetközeli tevékenység végzése;

társadalmilag hasznos, csoportos önkéntes tevékenység végzése;

saját családtörténet felkutatása és bemutatása;

elmélyülés, odafigyelés másokra és elfogadás;

a kreativitás kibontakoztatása.

Setényi János szerint mindezeknek az a lényege, hogy egyrészt önmegtartóztatást kell gyakorolni, másrészt viszont az érintettek belevághatnak sok-sok új dologba is, és közben rengeteget tanulnak. Az új dolgok, tevékenységek és vállalások nagy része analóg, vagyis kézzel, fizikailag vagy valamilyen eszközzel, szerszámmal csinálják a tanulók. Például gyümölcsfát ültetnek, ételeket főznek, naplót írnak vagy családfát készítenek.

Az MCC Tanuláskutató Intézet igazgatója szerint a 7Próba „nem egy egyszerű, hételemes erénygyűjtemény, nem csak az van a középpontban, hogy jót tegyenek a gyerekek – bár ez sem mellékes természetesen –, hanem inkább

az a cél, hogy ismerjék fel, a lemondások és a tanulás révén többé válhatnak, még jobb lehet az életük”.

Úgy véli, a program teljesítése után a jelentkezők számára világossá válik, hogy képesek saját maguk alakítani és irányítani az életüket. Már nem kell sodródniuk és nem fogja őket olyan nagymértékben befolyásolni a külvilág, hanem „egyfajta belső szabadságot, önuralmat nyernek”, a mentorok közreműködésével pedig erősödik az ellenálló képességük és a megküzdési képességük.

A 7Próbára középiskolások, vagyis 15 és 18 év közötti tanulók jelentkezhetnek. Setényi János kiemelte: jelenleg még csak tesztelik a programot, vagyis egyfajta kísérletezés zajlik. Nemrég a harmadik hónap kihívását (gyorsételekről való lemondás, ételkészítés saját kezűleg) fejezték be az MCC-s diákok. A nyilvánossággal csak akkor osztják meg a tapasztalatokat, eredményeket, ha már rendelkezésre fog állni egy nagyobb minta, merítési lehetőség.

Már külföldről is érdeklődnek a program iránt

Az MCC Tanuláskutató Intézet igazgatója kiemelte: a mentortanárok is végigcsinálják a diákokkal együtt a hét modulból, kihívásból álló próbát. Egyelőre nem tapasztalnak lemorzsolódást, amit nagyon örvendetesnek tart. Azt tervezik, hogy a tapasztalatok alapján némileg csiszolják majd a programot szeptemberre, utána pedig a nyilvánosság számára is elérhetővé teszik. Setényi János büszkén számolt be róla, hogy nemcsak idehaza érdeklődnek a kísérlet iránt, hanem már más országokból is jelezték, hogy szívesen kipróbálnák az MCC-s modellt az ottani középiskolákban.

Mivel még csak három hónap telt el a programból, Setényi János szerint nehéz lenne egy általános kijelentést tenni arra, hogy melyik vállalás jelenti a legnagyobb kihívást a résztvevőknek. Annyit azonban megjegyzett, hogy „az egyéni vállalások megtartása meglehetősen nehéz a fiataloknak”. Ugyanakkor

amikor bekerülnek egy kisebb közösségbe, és együtt csinálják a különböző feladatokat, sokkal jobban tudnak teljesíteni.

Mint mondta, a mai, modern világban a digitális böjt nem könnyű, hiszen a fiatalok döntő többsége leginkább online végzi a dolgait. Az MCC Tanuláskutató Intézet igazgatója hangsúlyozta: nem azt kérik a tanulóktól, hogy teljesen szakítsák meg a kapcsolatot a digitális térrel, ezt ugyanis a XXI. században senkitől sem lehet elvárni, csak az jelenti a kihívást, hogy egy hónapig tegyenek félre mindenféle kütyüt, elektrotechnikai cikket.

Setényi János úgy fogalmazott, a 7Próba „lélek- és jellemerősítő” kísérlet, amely után a résztvevők remélhetőleg „már szelektívebben fogják használni” a különböző eszközöket. Az elmúlt három hónap során is végeztek már felméréseket, kutatásokat az érintett tanulók körében, akik Setényi János szerint annyira lelkesek, hogy az adott hónap teljesítése után még azt is felvetették, hogy folytassák a „böjtölést” új vállalásokkal, és jöjjön valamilyen újabb önmegtartóztatás. Többen azt szeretnék, hogy épüljenek egymásra a modulok, legyenek újabb kihívások, de folyamatosan és párhuzamosan teljesítsék azokat. „Ez valószínűleg túlzott igény a középiskolások tömege számára, de azt látjuk, hogy nagy éhség van a belső szabadság megerősítésére” – zárta gondolatait az MCC Tanuláskutató Intézet igazgatója.