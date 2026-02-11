Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.18
usd:
317.56
bux:
130328.22
2026. február 11. szerda Bertold, Marietta
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában.

Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz szép történet a következő egy-két év

Infostart / InfoRádió - Exterde Tibor

Az új japán kormány megalakulásával feszültebb lesz a szigetország és Kína viszonya, de a közvetlen katonai konfliktust mindkét fél szeretné elkerülni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.

Japánban vasárnap kétharmados választási győzelmet aratott Takaicsi Szanae miniszterelnök, aki köztudottan nem kedveli a kínaiakat, sőt, azon is dolgozik, hogy a híres japán fegyverzeti doktrínát felülvizsgálják. Hogy milyen kapcsolatokra lehet számítani ezek alapján a két ország között, azzal kapcsolatban Salát Gergely röviden úgy fogalmazott: rosszra.

A sinológus szerint mindez azonban nem újdonság, hiszen Takaicsi múlt év novemberében, frissen megválasztott miniszterelnökként, egy parlamenti bizottsági beszámolón is már arról beszélt, hogy egy Tajvan elleni kínai támadást ő Japán létét fenyegető veszélyként értelmezné. A japán törvények alapján pedig egy egzisztenciális fenyegetés, egy Japán létét fenyegető veszély esetén bevethetők az úgynevezett önvédelmi erők – ismertette a szakértő, kiemelve:

Japánnak papíron nincs hadserege, de az önvédelmi erők ettől még a világ egyik legerősebb hadserege, csak mindenféle szabályok tiltják az alkalmazását. „De ha az ország létét fenyegeti valami, és a miniszerelnök a tajvani–kínai konfliktust idesorolta, akkor be lehetne vetni.”

Nyilván erre a kínaiak elképesztő diplomáciai offenzívát indítottak Takaicsi Szanae ellen, valamint felszólították a kínai állampolgárokat, hogy ne utazzanak Japánba turistáskodni, visszavonták a pandákat Japánból, felfüggesztették a japán tengeri herkentyűimportot, stb. Japán oldalról eleinte még próbálták jelezi, hogy a miniszterelnök szavai nem jelentenek semmit, mert Japán továbbra is kitart az „egy Kína elv” emellett, de ez Pekinget nem hatotta meg.

Azt várták, hogy a miniszterelnök asszony majd sűrű hajlongások közepette bocsánatot kér, de hiába, mert Takaicsi egy kemény jobboldali politikus, aki beleállt ebbe a konfliktusba – magyarázta Salát Gergely. „Pont azért nyert most vasárnap is, mert a japán közvélemény is abba az irányba megy, hogy egy keményebb fellépést vár Kínával szemben. Úgyhogy arra számíthatunk, hogy sorozni fogják egymást különféle intézkedésekkel, diplomáciai beszólásokkal, szankciókkal, egyebekkel.”

A sinológus szerint fegyveres konfliktusra „belátható időn belül” nem kell számítani; kisebb összecsapások viszont lehetnek, hiszen amellett, hogy nagyon terhelt a történelmi viszonya a két országnak, területi vitában is állnak néhány lakatlan sziget kapcsán, ahol össze szoktak ütközni a parti őrségek hajói a másik ország halászhajóival.

De egy japán–kínai háborút nagyon kevés dolog választana el a világháborútól,

hiszen Japán az Egyesült Államok egyik legfőbb szövetségese, konkrétan amerikai katonák állomásoznak többek között Okinaván, nem messze Tajvantól, ami szintén nem véletlen – mondta a szakértő, aki szerint ha ott kirobban valami, akkor abból nagyon könnyen egy japán–tajvani–amerikai–kínai, esetleg Fülöp-szigeteki, meg még ki tudja, esetleg orosz háború válhatna. „De talán van annyi józanság mindenkiben, hogy ez nem fog bekövetkezni.”

Takaicsinak tehát van egy meglehetősen hosszú bűnlajstroma a kínai szemében, hogy mikor mit, illetve milyen „csúnyaságot” mondott róluk – mondta Salát Gergely emlékeztetve, hogy miniszterelnöki megbízatása előtt is már a Japán Liberális Demokrata Pártnak (LDP), tehát a japán kormánypártnak a jobb szárnyához tartozott.

Ami Kínát illeti, 2027-ben pártkongresszus lesz, és ilyenkor az egész kínai elit „be szokott keményedni”,

mert hatalmas hatalmi harcok mennek; erről szól az is, hogy egymás után távolítják el a vezetőket a kínai vezérkarból, mert ott a katonai vezetés is politikai aktor. Mivel az előttünk álló másfél évben fog eldőlni, hogy ki fogja a következő 5-10 ében Kínát kormányozni, senki nem mutathat gyengeséget – emelte ki Salát Gergely.

„Tehát egyik szereplő sem, beleértve Hszi Csin-pinget is, nem mutathat gyengeséget főleg a japánokkal szemben, úgyhogy abban fognak versengeni a kínai döntéshozók is, hogy legalábbis a belső közvélemény szerint, hogy ki tud »héjábbnak« mutatkozni a közvélemény által nagyon utált japánokkal szemben. Ezzel nem lesz egy szép történet a következő egy-két év” – vélekedett Salát Gergely az InfoRádió Aréna című műsorában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz szép történet a következő egy-két év

aréna

kína

japán

salát gergely

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év

Salát Gergely: egy japán–kínai háború szinte világháború lenne – nem lesz egy szép történet a következő egy-két év
Az új japán kormány megalakulásával feszültebb lesz a szigetország és Kína viszonya, de a közvetlen katonai konfliktust mindkét fél szeretné elkerülni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
 

Salát Gergely: Pekingbe mentek sorban bocsánatot kérni a nyugat-európai országok

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Rubio jön, Vance és Trump talán – Szakértő: nem véletlen az időzítés

Marco Rubio amerikai külügyminiszter – miután részt veszegy müncheni konferencián – február közepén Szlovákiába és Magyarországra látogat. Az amerikai külügy szerint a tárcavezető Budapesten magyar kormányzati vezetőkkel egyeztet egyebek mellett a békéről, valamint az amerikai–magyar energetikai partnerségről. Magyarics Tamás (ELTE) emeritus professzor szerint nem véletlen, hogy Rubio éppen most és épp ide utazik.
VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.11. szerda, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Sötét jövőre számítanak a magyar dolgozók - Alig nőnek idén a bérek?

Sötét jövőre számítanak a magyar dolgozók - Alig nőnek idén a bérek?

Mélyül a pesszimizmus a magyar munkaerőpiacon: a munkavállalók közel háromnegyede borúlátó a következő 2–5 év gazdasági és foglalkoztatási kilátásait illetően, miközben a munkáltatók körében is romlott a hangulat. A béremelések üteme érezhetően lassul, miközben a magas megélhetési költségek miatt a munkavállalóknak egyre nagyobb kihívásokkal kell szembenézniük – derül ki a Hays Hungary friss Salary Guide 2026 kiadványából, amelyet a Portfolio ismertet elsőként. A legtöbb cég idén 2,5 és 10% között tervezi növelni a béreket, de vannak olyanok is, akik egyáltalán nem emelnek. A felmérésből kiderült az is, hogy a munkavállalók szerint leggyakrabban semmilyen módon nincsenek kompenzálva, ha a munkaidőn túl is dolgoznak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét - könnyű hibázni

Sorsdöntő elhatározásra készül most rengeteg magyar szülő: közeleg a határidő, a gyerekük jóléte lehet a tét - könnyű hibázni

A középiskola-választás komoly szorongást okozhat a gyerekeknek és a szülőknek is - pszichológussal jártuk körbe a témát.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nine killed and 25 injured in shootings at Canadian school and home

Nine killed and 25 injured in shootings at Canadian school and home

The suspect was also found dead after the shootings in British Columbia, police say, as Prime Minister Mark Carney says he is "devastated" by the "horrific" incidents.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 10. 21:59
Emmanuel Macron szerint ideje világhatalommá tenni az EU-t
2026. február 10. 21:15
Új ukrán rendelet: katonák 60 év fölött!
×
×
×
×