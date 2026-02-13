ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Se Insta, se Face: Oroszországban elérhetetlenné tették az összes Meta-alkalmazást

Infostart

Az orosz kormány felszólította a lakosságot, hogy térjenek át az állam által létrehozott, titkosítás nélküli Maxra, ami az indoklás szerint azért biztonságosabb választás, mert így védve lesznek a felhasználói adatok a Metától.

Oroszországban számos figyelmeztetés után blokkolták az állampolgárok hozzáférését a Meta alkalmazásaihoz, így elérhetetlenné vált a helyi lakosok számára a Facebook, az Instagram, a WhatsApp és a Telegram is – írja a Financial Times cikke alapján az atv.hu.

Az utóbbi időben többször felszólították az orosz lakosságot, hogy térjenek át az állam által létrehozott, titkosítás nélküli Maxra, ami az indoklás szerint azért biztonságosabb választás, mert így védve lesznek a felhasználói adatok a Metától.

A Metát nem érte váratlanul az orosz állam döntése a blokkolásról, és szerintük az orosz kormány „egy állami megfigyelő applikáció felé tereli” az orosz embereket. Az óriáscég szerint ez egy kontraproduktív döntés az orosz emberek biztonságát illetően.

„Az, hogy megpróbáltak elszigetelni több mint százmillió felhasználót a magánjellegű és biztonságos kommunikációtól, visszalépés, és az orosz emberek biztonságának csökkenését eredményezi”

– közölte a Meta.

Az orosz kormányzat nemrég már eltüntette a háztartásokból a Telegramot, és a Meta által futtatott alkalmazások egy részét is, köztük a YouTube-ot is korlátozta.

Az orosz kormány felszólította a lakosságot, hogy térjenek át az állam által létrehozott, titkosítás nélküli Maxra, ami az indoklás szerint azért biztonságosabb választás, mert így védve lesznek a felhasználói adatok a Metától.
 

