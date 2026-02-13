ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.46
usd:
319.45
bux:
126964.02
2026. február 13. péntek Ella, Linda
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
The European Union flag hangs in the cloudy sky outside the prisons barbed wire. waving in the sky
Nyitókép: HUNG CHIN LIU/Getty Images

Romlott a helyzet, ezért Dánia és Svédország is szigorítja migrációs politikáját

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A bűnelkövető migránsok kitoloncolása kifejezetten azokra vonatkozik, akik már az országban tartózkodnak. A törvénymódosítások arra utalnak, hogy Dániában és Svédországban is jelentősen romlott a helyzet – mondta az InfoRádióban Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.

Május 1-jétől Dánia automatikusan kitoloncolja azokat a külföldi állampolgárokat, akiket valamilyen súlyos bűncselekmény miatt elítéltek – mondta az InfoRádióban Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője. Jellemzően olyan állampolgárokról van szó, akik több mint egyévnyi börtönbüntetést kapnak, és nem áll fenn a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége sem.

Ebbe a csoportba jellemzően azok tartoznak, akiket például súlyos testi sértésért vagy szexuális zaklatásért ítéltek el.

Svédország esetében is hasonló a helyzet. A svéd bevándorlásügyi miniszter már korábban előterjesztette, hogy egy egynapos szabadságvesztés is elegendő lehet az automatikus kitoloncoláshoz, de ezt a svéd parlament még nem szavazta meg, így ez a terv még a levegőben lóg. De Dánia esetében egyértelműen kijelenthető, hogy szigorítani terveznek – magyarázta a szakértő.

Hozzátette: mind Dánia, mind Svédország esetében elmondható, hogy főleg másodlagos migrációs folyamatokkal szembesülnek. De amiért most megszületőben vannak ezek a törvények vagy törvénymódosítások, az sokkal inkább azzal magyarázható, hogy a már kialakult migrációs helyzetre szeretnének valamilyen megoldást nyújtani, hiszen

a bűnelkövető migránsok kitoloncolása kifejezetten azokra vonatkozik, akik már az országban tartózkodnak. A törvénymódosítások arra mutatnak rá, hogy Dániában is és Svédországban is jelentősen romlott a helyzet az elmúlt években.

Azt látni Nyugat-Európában, beleértve Dániát és Svédországot is, hogy az illegális bevándorlás kérdése egyre inkább előtérbe kerül – tette hozzá a szakértő, aki szerint mind a két országban ezért vezetnek a bevándorlásellenes pártok a közvélemény-kutatásokban, és azt látni, hogy a mindennapi közbeszédnek is egyre inkább részét képezik ezek a kérdések.

Svédország nagyon nagyszámú menekültet fogadott be, például amikor 2021 augusztusában kivonultak Afganisztánból a nemzetközi csapatok, akkor evakuáltak egy nagy létszámú afgán közösséget. Dánia esetében ekkor kisebb számról volt szó, ugyanakkor Dániába már korábban, a 2015-ös, 2016-os migrációs és menekültügyi válság során rengetegen érkeztek.

Mindkét országban sok migráns van, és kifejezetten magas a bűnelkövetők száma.

A közelmúltban a dán bevándorlásügyi miniszter beszélt arról, hogy öt év alatt 315 külföldi állampolgárt ítéltek börtönbüntetésre, ugyanakkor egyet sem toloncoltak ki. Ők kifejezetten olyan állampolgárok voltak, akik a módosítás értelmében már kitoloncolhatók lesznek: egy évnél több börtönbüntetésre ítélték őket, és harmadik országokból származnak.

Ugyancsak reprezentatív adat, hogy Dániában nagyjából csak 70 százalékát toloncolják ki azoknak a bevándorlóknak, akik elkövettek valamilyen bűncselekményt – de ebben már benne vannak az uniós állampolgárok, valamint azok is, akik valamilyen kisebb bűncselekményt követtek el, tehát május elsejétől még továbbra se lennének kitoloncolhatók – mondta az InfoRádióban Dócza Edith Krisztina, a Migrációkutató Intézet vezető elemzője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Romlott a helyzet, ezért Dánia és Svédország is szigorítja migrációs politikáját

migráció

migrációkutató intézet

svédország

dánia

dócza edith krisztina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

Lesújtó képet festett a transzatlanti kapcsolatokról a német kancellár

Történelmi időkben történelmi konferenciát nyitott meg pénteken délután Friedrich Merz. A bajor főváros immár 62. alkalommal házigazdája a Müncheni Biztonsági Konferenciának, amelyen mintegy 120 ország képviselteti magát. Beszédében a német kancellár a transzatlanti kapcsolatok válságára utalt, és ennek kapcsán az európai összefogás szükségességét emelte ki. Beszélt a franciákkal folytatott nukleáris témájú megbeszélésekről is.
VIDEÓ
Dobol, motorozik, és kétharmada van: ki is valójában a japán Vaslady? Hidasi Judit, Inforádió, Aréna
Washingtonból Európába költözött a mélyállam? Schiffer András, Inforádió, Aréna
Új BME-modell: Budapesten lesz az európai MIT? Charaf Hassan, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.16. hétfő, 18:00
Mráz Ágoston Sámuel a Nézőpont Intézet vezetője
Závecz Tibor a Závecz Research Piac- és Társadalomkutató Intézet ügyvezetője
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Vigyázat, súlyos karambol az M1-es autópályán

Vigyázat, súlyos karambol az M1-es autópályán

Három személykocsi hajtott egymásba az M1-es autópályán Tatabánya térségében, a főváros felé vezető átterelt sávban - közölte a katasztrófavédelem a honlapján péntek este.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minden eszköz megengedett: lenyomná a West Hamet a harmadosztályú csapat, elment az edző esze?

Minden eszköz megengedett: lenyomná a West Hamet a harmadosztályú csapat, elment az edző esze?

A harmadosztályú Burton edzője meglepné Premier League-ellenfelét, a West Hamet a holnapi kupameccsen - ehhez minden eszközt bevet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

World's rules-based order 'no longer exists', Germany's Merz warns

"Our freedom is not guaranteed" in an era of big powers, the German chancellor tells Munich's security summit.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 13. 19:11
A világ legősibb fái is veszélybe kerültek a pusztító erdőtűzben
2026. február 13. 18:06
Barátság: a javítást elvégezték, mégsem érkezik olaj Ukrajnából
×
×
×
×