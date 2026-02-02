Nyelvet kell tanulni: keményebb feltételekhez köti a bevándorlást a kormány Ausztriában

A közelmúltban jelentette be az osztrák koalíciós kormány, hogy tovább szigorítja a migrációs politikáját: kötelező jelleggel írnak elő nyelvi tanfolyamokat, elsősorban a 15 évnél fiatalabb tanulóknak, akik megfelelő szintű nyelvismeret hiányában nem tudnak érdemben részt venni az iskolai tanórákon. Továbbá olyan kurzusokon is részt kell venniük az újonnan érkezőknek, amelyeken megismerkedhetnek az osztrák értékekkel.

Az osztrák példának lennének követői Németországban is: ezt mutatja a német liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) elnökének minapi javaslata.

Az osztrák intézkedésnek egy további pontja, hogy bevezetnék a kéthetes nyári iskolai képzést is, szintén kötelező jelleggel, ezt számos érdekvédelmi szervezet bírálta, hogy ez meglévő kapacitásoknak a bővítésére lesz szükség, és vitatják sokan azt is, hogy ez mennyire fog működni – mondta az InfoRádió kérdésére Dócza Edith Krisztina.

Az elemző szerint azt látni, hogy az osztrák kormány most valóban próbál a tettek mezejére lépni, és próbál érdemben szigorítani a bevándorláspolitikáján, kiemelten az integráció hatékonyságán.

„Statisztikai adatok szerint

2025-ben nagyjából 10 ezer migráns hagyta félbe a nyelvtanfolyamokat, az osztrák értékrendet bemutató képzéseket pedig 2400 esetben hagyták el, ez tömeges lemorzsolódás,

miközben az osztrák kormány most kiemelten kezelné az integráció hatékonyságnövelését. Társadalmi szempontból fontos lenne csökkenteni a no-go zónák kialakulásának a veszélyét, a marginalizálódást, illetve, hogy olyan állampolgárok legyenek a harmadik országbeli érkezőkből, akik szerves tagjává tudnak válni a társadalomnak, beleértve az aktív munkavállalást is. A biztonság is lényeges, hiszen az iszlám radikalizmus Nyugat-Európában olyan mértékeket öltött az utóbbi években, amelyre korábban nem láttunk példát” – hangsúlyozta az elemző.

Arról még nem sokat lehet tudni, hogy milyen szankciók lépnek majd életbe, ha egy bevándorló nem tesz eleget a kötelezettségeknek, de a korábbi gyakorlattal ellentétben több ezer eurós bírságra is számíthatnak az érintettek. „Az nem várható, hogy automatikusan kitoloncolást jelentsen a lemorzsolódáa, de az biztos, onnantól kezdve az adott bevándorlóra nem fognak jó szemmel nézni, hiszen jelét adta, hogy ő nem szeretne integrálódni az osztrák társadalomba” – fogalmazott Dócza Edit.