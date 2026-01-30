ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 30. péntek
Egy férfi késsel a kezében,
Nyitókép: Getty Images/bortn76

Egyre több a késes támadás Németországban és az Egyesült Királyságban

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

A Migrációkutató Intézet elemzése szerint az elmúlt években Németországban és az Egyesült Királyságban is növekedett a tömeges késes támadások száma, különösen a fiatal, migrációs hátterű férfiak körében. Az InfoRádió a témáról Dócza Edith Krisztinát, a Migrációkutató Intézet vezető elemzőjét kérdezte.

Az Egyesült Királyságban 2014 és 2019 között a késes támadások 87 százalékos növekedését regisztrálták, ebbe viszont nem csak a tömeges késes támadások tartoznak bele, hanem minden olyan bűncselekmény, amelyhez az érintettek, vagy legalább egy érintett kést használt.

Összességében azt látni, hogy az Egyesült Királyságban tendenciává válik, hogy számítani kell a késes támadásokra – mondta Dócza Edith Krisztina.

Hozzátette: „Németországban kicsit más a helyzet, ott 2021 óta regisztrálják ezeket a támadásokat, így az előtte lévő időszakról nincsenek nyilvánosan elérhető statisztikák, legfeljebb egyes tartományok regisztrálták az ilyen eseteket.

Németországban 2021 és 2024 között 44,3 százalékkal nőtt a késes támadások száma.

Ezeknek több mint a felét a rablások tették ki, amikor rablási céllal használtak késeket, a többi veszélyes és súlyos testi sértés.”

Németországban és az Egyesült Királyságban az elkövetők nagyjából 90 százaléka férfi, kifejezetten felülreprezentáltak a 10 és 24 év közötti férfiak, és igen magas azoknak az aránya, akik valamilyen etnikai kisebbséghez tartoznak, ide sorolhatjuk a bevándorlókat is.

Vannak olyan esetek, ahol az elkövetőknél mentális betegséget állapítottak meg, például Németországban is több ilyen volt.

Ugyanakkor

az indítékok sorában egyre többször jelenik meg az iszlamista szélsőségesség is,

és azt látni, hogy ez jóval nagyobb veszélyeztetettséget jelent mindkét országban – fogalmazott az elemző.

„Németországban és az Egyesült Királyságban is ez a jelenség strukturálisan növekvő társadalmi problémává válik, mindkét országban a kormány megpróbálta valamilyen úton-módon elejét venni ezeknek a kihívásoknak. Berlin és London is próbálta valamelyest visszaszorítani a támadásra alkalmas kések megvásárlásának lehetőségeit. Szintén megpróbálják visszaszorítani a késeknek a legális használatát, például olyan esetekre kell gondolni, amikor kifejezetten betiltják, hogy egy nyilvános rendezvényre szúró vagy vágóeszközt vigyenek be a vendégek vagy a résztvevők. Ugyanez vonatkozik a tömegközlekedésre is, hivatalosan ott sem lehet már késekkel utazni, számos németországi tartományban és az Egyesült Királyságban voltak ehhez hasonló intézkedések” – mondta.

A gyakorlatban az ellenőrzés azonban nem kifejezetten működik, a statisztikák is azt jelzik, hogy nem bizonyultak hatékonynak ezek az intézkedések. Kitoloncolások, rendészeti szigorítások is történtek, de ezek a kezdeményezések korántsem elegendőek ahhoz, hogy elejét vegyék a késes támadásoknak – hívta fel a figyelmet az elemző.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Egyre több a késes támadás Németországban és az Egyesült Királyságban

németország

migrációkutató intézet

egyesült királyság

késes támadás

