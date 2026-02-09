ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az indiai partnerével, Szubrahmanjam Dzsaisankarral tartott moszkvai találkozóján 2025. augusztus 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko

Szergej Lavrov háborúval fenyegette meg Európát

Infostart

Arról beszélt, hogy Európa agressziójára teljes körű offenzívával fognak válaszolni.

„Ha Európa megtámadja Oroszországot, Moszkva teljes körű katonai offenzívával fog válaszolni” – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az EurAsia Daily cikke szerint. Mint a Mandiner szemléjéből kiderül, a tárcavezető megismételte, hogy különleges hadműveletet hajtanak végre.

„Ukrajnában különleges katonai műveletet hajtunk végre. Semmilyen európai országot nem készülünk megtámadni, erre egyáltalán nincs szükségünk. Ha azonban Európa mégis megvalósítja azokat a fenyegetéseit, hogy felkészül egy ellenünk irányuló háborúra, és támadást indít az Orosz Föderáció ellen, akkor – ahogy az elnök is mondta – ez már nem különleges katonai művelet lesz a részünkről. Ez teljes körű katonai válaszlépés lesz minden rendelkezésünkre álló eszközzel” – mondta Lavrov.

oroszország

ukrajna

európa

háború

szergej lavrov

