Szergej Lavrov háborúval fenyegette meg Európát

„Ha Európa megtámadja Oroszországot, Moszkva teljes körű katonai offenzívával fog válaszolni” – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az EurAsia Daily cikke szerint. Mint a Mandiner szemléjéből kiderül, a tárcavezető megismételte, hogy különleges hadműveletet hajtanak végre.

„Ukrajnában különleges katonai műveletet hajtunk végre. Semmilyen európai országot nem készülünk megtámadni, erre egyáltalán nincs szükségünk. Ha azonban Európa mégis megvalósítja azokat a fenyegetéseit, hogy felkészül egy ellenünk irányuló háborúra, és támadást indít az Orosz Föderáció ellen, akkor – ahogy az elnök is mondta – ez már nem különleges katonai művelet lesz a részünkről. Ez teljes körű katonai válaszlépés lesz minden rendelkezésünkre álló eszközzel” – mondta Lavrov.