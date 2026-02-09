Oroszország csalódott az Egyesült Államokban – Lavrov kritizál

A külügyminiszter azt mondta, hogy Oroszország készen áll a teljes körű, kölcsönös előnyökkel járó együttműködésre az Egyesült Államokkal.

„A gyakorlatban azonban ennek épp az ellenkezője történik: új szankciókat vetnek ki, tartályhajókat ér támadás nyílt vizeken az ENSZ tengerjogi egyezményének megsértésével, és Indiát, illetve más partnereket igyekeznek eltántorítani attól, hogy jó áron Oroszországtól vásároljanak energiahordozókat” – fejtette ki.

Megjegyezte: Európában már régóta tiltják az orosz energia vásárlását, aminek következtében „kénytelenek amerikai cseppfolyósított gázt beszerezni jelentősen magasabb áron”.

A miniszter szerint az Egyesült Államok igyekszik elnyomni versenytársait az energiaszektorban. „Méltánytalan módszereket alkalmaznak ellenünk – orosz olajvállalatokat tiltanak be, próbálják kontroll alatt tartani a kereskedelmünket, a befektetési együttműködéseket és a nagyobb stratégiai partnereinkhez, például Indiához és a BRICS-csoport többi tagállamához fűződő katonai-technológiai kapcsolatainkat” – mondta Lavrov. Hozzátette: gazdasági téren az Egyesült Államok gyakorlatilag uralkodó szerep betöltését tűzte ki célul.

„Ebből adódóan Ukrajna ügye mellett, amire számítottunk is, a gazdaság terén sem látunk ígéretes jövőt” – fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Leszögezte azt is: Oroszország nyitott maradt az együttműködésre minden országgal, beleértve az Egyesült Államokat is, de „olyan helyzetekben, amikor az amerikaiak mesterséges gátakat alakítanak ki, (az oroszok) kénytelenek újabb, védettebb lehetőségeket teremteni a BRICS-országokkal folytatott együttműködés biztosítására”.

A BRICS csoportot 2009-ben alapította Brazília, Oroszország, India és Kína, majd később a Dél-afrikai Köztársaság is csatlakozott hozzá. 2024 elején Egyiptommal, Etiópiával, Iránnal és az Egyesült Arab Emírségekkel bővült ki a szövetség BRICS+ néven.

Lavrov közvetetten azt is az Egyesült Államok szemére vetette az interjúban, hogy az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban nem tartja magát ahhoz, amiről tavaly augusztusban Alaszkában megállapodás született.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az alaszkai Anchorage-ben megállapodott az ukrajnai konfliktus megoldását szolgáló alapelvekről – idézte fel a külügyminiszter.

„Az Egyesült Államok most visszatáncolt ettől” – mondta Lavrov.