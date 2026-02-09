ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
376.58
usd:
316.42
bux:
129854.13
2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszél a szíriai hivatali partnerével, Fejszál Mekdaddal tartott közös sajtóértekezletükön a moszkvai külügyminisztériumban 2022. augusztus 23-án.
Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Natalija Kolesznyikova

Oroszország csalódott az Egyesült Államokban – Lavrov kritizál

Infostart / MTI

Mivel az Egyesült Államok gazdasági dominanciára törekszik, Oroszország ezen a téren sem lát ígéretes jövőt a kétoldalú viszonyban – jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn a TV BRICS televíziónak adott interjúban.

A külügyminiszter azt mondta, hogy Oroszország készen áll a teljes körű, kölcsönös előnyökkel járó együttműködésre az Egyesült Államokkal.

„A gyakorlatban azonban ennek épp az ellenkezője történik: új szankciókat vetnek ki, tartályhajókat ér támadás nyílt vizeken az ENSZ tengerjogi egyezményének megsértésével, és Indiát, illetve más partnereket igyekeznek eltántorítani attól, hogy jó áron Oroszországtól vásároljanak energiahordozókat” – fejtette ki.

Megjegyezte: Európában már régóta tiltják az orosz energia vásárlását, aminek következtében „kénytelenek amerikai cseppfolyósított gázt beszerezni jelentősen magasabb áron”.

A miniszter szerint az Egyesült Államok igyekszik elnyomni versenytársait az energiaszektorban. „Méltánytalan módszereket alkalmaznak ellenünk – orosz olajvállalatokat tiltanak be, próbálják kontroll alatt tartani a kereskedelmünket, a befektetési együttműködéseket és a nagyobb stratégiai partnereinkhez, például Indiához és a BRICS-csoport többi tagállamához fűződő katonai-technológiai kapcsolatainkat” – mondta Lavrov. Hozzátette: gazdasági téren az Egyesült Államok gyakorlatilag uralkodó szerep betöltését tűzte ki célul.

„Ebből adódóan Ukrajna ügye mellett, amire számítottunk is, a gazdaság terén sem látunk ígéretes jövőt” – fogalmazott az orosz külügyminiszter.

Leszögezte azt is: Oroszország nyitott maradt az együttműködésre minden országgal, beleértve az Egyesült Államokat is, de „olyan helyzetekben, amikor az amerikaiak mesterséges gátakat alakítanak ki, (az oroszok) kénytelenek újabb, védettebb lehetőségeket teremteni a BRICS-országokkal folytatott együttműködés biztosítására”.

A BRICS csoportot 2009-ben alapította Brazília, Oroszország, India és Kína, majd később a Dél-afrikai Köztársaság is csatlakozott hozzá. 2024 elején Egyiptommal, Etiópiával, Iránnal és az Egyesült Arab Emírségekkel bővült ki a szövetség BRICS+ néven.

Lavrov közvetetten azt is az Egyesült Államok szemére vetette az interjúban, hogy az ukrajnai háború lezárásával kapcsolatban nem tartja magát ahhoz, amiről tavaly augusztusban Alaszkában megállapodás született.

Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök az alaszkai Anchorage-ben megállapodott az ukrajnai konfliktus megoldását szolgáló alapelvekről – idézte fel a külügyminiszter.

„Az Egyesült Államok most visszatáncolt ettől” – mondta Lavrov.

Kezdőlap    Külföld    Oroszország csalódott az Egyesült Államokban – Lavrov kritizál

oroszország

egyesült államok

szergej lavrov

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt

Orbán Viktor Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Horváth István országgyűlési képviselő és Lázár János építési és közlekedési miniszter társaságában Szekszárd térségének polgármestereivel tárgyalt a térség fejlesztési terveiről Szedresen - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
 

Elemzők: Orbán Viktor kockázatos időszakra számít, a Tisza programjában nehezen megvalósítható pontok is vannak

Orbán Viktor és Magyar Péter után Dobrev Klára is országjárásba kezd

VIDEÓ
Kína vs. USA: ki rántja félre a végén a kormányt? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Miért lett menő a Nemzeti Múzeum a TikTokon? Zsigmond Gábor, Inforádió, Aréna
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.10. kedd, 18:00
Charaf Hassan
a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A profik szerint hónapok alatt megduplázhatod a pénzed ezzel a részvénnyel

A profik szerint hónapok alatt megduplázhatod a pénzed ezzel a részvénnyel

Miközben a múlt heti esés után kezd visszatérni a kockázatvállalási kedv a tőzsdékre, egyre több izgalmas befektetési lehetőség kezd kibontakozni. A mostani elemzésünkben egy olyan "under the radar" részvénnyel fogunk foglalkozni, amellyel kapcsolatosan rendkívül optimisták az elemzők, a következő hónapokban pedig akár duplájára is emelkedhet az árfolyam.  Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Bajnoki cím után tulajdonosváltás: súlyos dollármilliárdokért kelhet el a friss győztes Seahawks

Bajnoki cím után tulajdonosváltás: súlyos dollármilliárdokért kelhet el a friss győztes Seahawks

A Seahawks eladásával kapcsolatban már beszéltek egy ideje a sportgazdaságban, a friss bajnoki cím pedig komolyan megdobja a várható összeget.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Cabinet ministers back Starmer as Scottish Labour leader calls for PM to quit

Cabinet ministers back Starmer as Scottish Labour leader calls for PM to quit

Anas Sarwar says "the situation in Downing Street is not good enough". But, as Sarwar gives his news conference, Starmer's cabinet colleagues come out to back him.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 9. 18:00
Szergej Lavrov háborúval fenyegette meg Európát
2026. február 9. 17:08
Negyvenöt év börtönt kért a hágai ügyészség a volt koszovói elnökre
×
×
×
×