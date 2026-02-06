ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.95
usd:
319.9
bux:
129560.34
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Havas hegy, lavina, gleccser.
Nyitókép: Pixabay

Két magyar meghalt a Tátrában

Infostart / MTI

Két magyar férfi életét vesztette egy tátrai lavinában.

Két magyar férfi életét vesztette pénteken egy lavinában a szlovákiai Magas Tátrában – jelentette hatósági közlésre hivatkozva a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.

Az eperjesi (Presov) kerületi rendőrség közlése szerint a lavina pénteken délelőtt tizenegy óra körül zúdult le a Csorba-tótól néhány kilométerre lévő Tupá hegycsúcs alatt.

A lavina két férfit sodort maga alá, akik nem élték túl a hóomlást – közölte a rendőrség, amelynek információi szerint a tragédiában két magyar férfi, egy 30 és egy 37 éves személy vesztette életét.

A nyitókép illusztráció.

Kezdőlap    Külföld    Két magyar meghalt a Tátrában

haláleset

tátra

lavina

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Rosonczy-Kovács Mihály: hiába a zavargások, régen volt Olaszországban ilyen erős kormánykoalíció

Nyugat-európai mintává kezd válni, hogy a zavargásokat a baloldal támogatásával anarchisták szervezik, gyakran migrációs hátterű tömegek bevonásával. A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt időszak zavargásai, köztük a múlt hétvégi, erőszakba torkollt torinói demonstrációk sem veszélyeztetik az olasz kormány stabilitását.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.06. péntek, 18:00
Zsigmond Gábor
a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mennyire pörögnek az elektromosautó-eladások Magyarországon?

Mennyire pörögnek az elektromosautó-eladások Magyarországon?

2026 januárjában 2300-nál is több elektromos autó kapott zöld rendszámot Magyarországon, ami decemberhez képest 18,5%-os visszaesést, azonban tavaly januárhoz képest 20,4%-os növekedést mutat. A Belügyminisztérium legfrissebb adatai szerint a tisztán elektromos gépkocsik száma közel 103 900 volt a múlt hónap végén. Tavaly 44%-kal 101 534-re nőtt az ilyen gépjárművek száma, ami több mint tizenháromszoros növekedés 2020 januárjához és majdnem huszonháromszoros növekedés 2019 januárjához képest.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre többe kerül a biztosítás: idén jelentősen emelkedhetnek a díjak!

Egyre többe kerül a biztosítás: idén jelentősen emelkedhetnek a díjak!

Az összeg 10 százalékkal magasabb a tavalyinál, ezt jobb, ha tudod, mielőtt biztosítást kötsz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian general shot several times in Moscow

Russian general shot several times in Moscow

Lt Gen Vladimir Alexeyev is a senior figure in the main directorate of Russia's military general staff.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 16:41
Gálik Zoltán: Lord Mandelsonnak a mostani nem az első ilyen típusú ügye
2026. február 6. 16:30
Nem a kifutóról próbált felszállni egy utasszállító – kép
×
×
×
×