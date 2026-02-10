Megrázó búcsúposzt: ez a két közkedvelt magyar hegymászó halt meg a lavina miatt

Pénteken két tapasztalt magyar hegymászó vesztette életét Szlovákiában, a Magas-Tátra területén. A szerencsétlenség a Kis-Tarpataki-völgy feletti térségben, egy nyíltabb havas terepen történt, ahol a 37 és 38 éves férfiak egy hóomlás áldozataivá váltak.

A tragédiát szemtanúk is végignézték, akik látták, ahogy a lezúduló hómennyiség elsodorja a két mászót, akik ezt követően körülbelül 400 métert zuhantak a mélybe. Az egyikőjük olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy nem lehetett rajta segíteni. A másikat is kiásták a szlovák helyimentők, próbálták újraéleszteni, de ez nem sikerült. Majd egy méteres hó volt rajtuk

Most a Magyar Hegy- és Sportmászó Szövetség tett közzé megrázó posztot, elbúcsúzva a két felkészült hegymászótól.