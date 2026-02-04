ARÉNA - PODCASTOK
TILBURG, NETHERLANDS - FEBRUARY 3: Queen Maxima of The Netherlands visits the Leading Locals Network from Mind Us as honorary chair of the foundation on February 3, 2026 in Tilburg, Netherlands. Mind Us focus on mental health issues of young people. (Photo by Patrick van Katwijk/Getty Images)
Nyitókép: Patrick van Katwijk, Getty Images

Csatlakozik a fegyveres erőkhöz Máxima holland királyné

Infostart / MTI

Máxima holland királyné tartalékosként csatlakozik a holland fegyveres erőkhöz – írta az NlTimes hírportál a kormányhoz és a királyi családhoz közel álló forrásokra hivatkozva.

A királyné egy rövid katonai kiképzést követően részmunkaidőben vállal szolgálatot a hadsereg kötelékében.

A holland fegyveres erőknél a tartalékosokat elsősorban rendkívüli helyzetekben mozgósítják. Számos feladatot ellátnak képzettségüknek megfelelően, például egészségügyi szolgálat, díszőrségadás, kiberbiztonsági szakértés, katonazenekari szereplés. Egyelőre nem ismert, hogy Máxima királyné melyik fegyvernemhez csatlakozik és milyen feladatot fog ellátni.

Vilmos Sándor király 54 éves felesége éppen a felső korhatár betöltése előtt jelentkezett: a védelmi tárcánál részmunkaidős szolgálatot 55 éves korig lehet elkezdeni.

Máxima nem az első a királyi családban, aki katonai szerepet vállal. Amália trónörökös hercegnő nemrég fejezte be általános katonai kiképzését a védelmi minisztérium egyik programja keretében, és tizedesi rangot kapott. Beiratkozása hatására megduplázódott a program új hallgatóinak száma.

Vilmos Sándor királynak is nagy múltja van a fegyveres erőknél: az akkor még kötelező katonai szolgálatát a királyi haditengerészetnél teljesítette, trónra lépéséig pedig tartalékosként magas rangban szolgált tovább a haditengerészetnél, valamint a szárazföldi hadseregnél, a légierőnél és a katonai rendészetnél.

A védelmi minisztérium éppen toborzókampányt folytat a növekvő globális feszültségek miatt. A cél, hogy a haderő létszámát a jelenlegi 80 ezerről 100 ezer főre növeljék 2030-ig, hosszabb távon pedig akár 200 ezerre is tudják bővíteni.

