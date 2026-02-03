NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába

Kijevben kezdett tárgyalást kedden Mark Rutte a NATO főtitkára, aki találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. A két politikus gyertyákat helyezett el Kijev központi terén, egy rögtönzött emlékmű előtt, amely az orosz támadás kezdete óta elesett ukrán katonáknak állít emléket – derült ki a Zelenszkij által a közösségi médiában közzétett videóból.
Rutte később az ukrán parlamentben a képviselők előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán háború befejezését célzó békeszerződés megkötése nehéz döntéseket igényel majd.
A békemegállapodás megkötése után Ukrajna katonai jellegű támogatást kap egyes NATO-tagállamoktól – mondta az RBC Ukraine tudósítása szerint Mark Rutte NATO-főtitkár az ukrán parlamentben tartott beszédében. Hangsúlyozza, hogy amint békemegállapodás születik, azon szövetségesek fegyveres erői, repülőgépei és haditengerészeti támogatása, amelyek beleegyeztek a segítségnyújtásba, azonnal megjelennek, a többi NATO-tagország pedig más módon járul majd hozzá.
„Az Egyesült Államok, Európa és Kanada megerősítette, hogy készen áll biztosítani Ukrajnát arról, hogy képes legyen békét kötni Oroszországgal. A hajlandóak koalíciójának tagjai biztató előrelépést tettek e garanciák terén, amikor a múlt hónapban Párizsban találkoztak. Én is ott voltam ezen a találkozón, és Zelenszkij elnök is” – jegyezte meg a NATO-főtitkár, aki legutóbb tavaly áprilisban járt Ukrajnában.
Rutte szerint a szövetség napi párbeszédet folytat Ukrajnával, és minden nap felszerelést szállít, hogy az ukrán csapatok most megvédhessék magukat, és elrettenthessenek a jövőbeni agressziót – írta az AA.com. Mint elhangzott, a frontvonalon használt rakéták 75 százaléka, valamint a légvédelem rakétáinak 90 százaléka az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezésen, a PURL fegyverbeszerzési programon keresztül érkezett Ukrajnába.
Korábban Zelenszkij az országot ért egyre súlyosabb orosz támadásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára most a légvédelem megerősítése a prioritás, elsősorban a rendszerekhez szükséges rakéták biztosítása. Szavai szerint szükség van a partnerek további hozzájárulására az PURL-hoz, valamint az európai raktárkészletekből érkező támogatásra és az Egyesült Államokkal kötött megállapodások gyorsabb végrehajtására.