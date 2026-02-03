NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába

Kijevben kezdett tárgyalást kedden Mark Rutte a NATO főtitkára, aki találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is. A két politikus gyertyákat helyezett el Kijev központi terén, egy rögtönzött emlékmű előtt, amely az orosz támadás kezdete óta elesett ukrán katonáknak állít emléket – derült ki a Zelenszkij által a közösségi médiában közzétett videóból.

Rutte később az ukrán parlamentben a képviselők előtt tartott beszédében hangsúlyozta, hogy az orosz–ukrán háború befejezését célzó békeszerződés megkötése nehéz döntéseket igényel majd.

Az ukrán elnöki hivatal sajtószolgálatának felvételén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (b) és Mark Rutte NATO-fõtitkár az elesett katonák emlékhelyén a kijevi Függetlenség téren 2026. február 3-án. MTI/AP/Ukrán elnöki hivatal sajtószolgálata

A békemegállapodás megkötése után Ukrajna katonai jellegű támogatást kap egyes NATO-tagállamoktól – mondta az RBC Ukraine tudósítása szerint Mark Rutte NATO-főtitkár az ukrán parlamentben tartott beszédében. Hangsúlyozza, hogy amint békemegállapodás születik, azon szövetségesek fegyveres erői, repülőgépei és haditengerészeti támogatása, amelyek beleegyeztek a segítségnyújtásba, azonnal megjelennek, a többi NATO-tagország pedig más módon járul majd hozzá.

„Az Egyesült Államok, Európa és Kanada megerősítette, hogy készen áll biztosítani Ukrajnát arról, hogy képes legyen békét kötni Oroszországgal. A hajlandóak koalíciójának tagjai biztató előrelépést tettek e garanciák terén, amikor a múlt hónapban Párizsban találkoztak. Én is ott voltam ezen a találkozón, és Zelenszkij elnök is” – jegyezte meg a NATO-főtitkár, aki legutóbb tavaly áprilisban járt Ukrajnában.

Rutte szerint a szövetség napi párbeszédet folytat Ukrajnával, és minden nap felszerelést szállít, hogy az ukrán csapatok most megvédhessék magukat, és elrettenthessenek a jövőbeni agressziót – írta az AA.com. Mint elhangzott, a frontvonalon használt rakéták 75 százaléka, valamint a légvédelem rakétáinak 90 százaléka az ukrán fegyverigényeket kielégíteni hivatott NATO-kezdeményezésen, a PURL fegyverbeszerzési programon keresztül érkezett Ukrajnába.

Korábban Zelenszkij az országot ért egyre súlyosabb orosz támadásokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy Ukrajna számára most a légvédelem megerősítése a prioritás, elsősorban a rendszerekhez szükséges rakéták biztosítása. Szavai szerint szükség van a partnerek további hozzájárulására az PURL-hoz, valamint az európai raktárkészletekből érkező támogatásra és az Egyesült Államokkal kötött megállapodások gyorsabb végrehajtására.