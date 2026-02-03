Itt a terv: katonai választ adna Európa és Amerika az orosz tűzszünet-sértésre

Terv készült arra az esetre, ha a jövőbeni tűzszüneti megállapodásokat Oroszország folyamatosan megsértené. Mint a Financial Times névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva megírta, ilyen esetben Európa és az Egyesült Államok összehangolt katonai támadással válaszolna. A terv célja az Index szemléje szerint az lenne, hogy egy jövőbeli orosz–ukrán tűzszünet betartását erővel is ki lehessen kényszeríteni.

Ha Oroszország megszegné a tűzszünetet, először diplomáciai úton reagálnának. Ez egy Moszkvának küldött hivatalos figyelmeztetést jelent, felszólítva az országot, hogy térjen vissza az egyezmény betartásához. Ha ezt 24 órán belül Oroszország teljesíti, más következmény nem élesedne.

Ha Oroszország nem hagy fel a tűzszünet megsértésével, a második fázisban az ukrán hadsereg felveszi a harcot, és a „hajlandók koalíciója” – amelyben EU-s tagállamok mellett Nagy-Britannia, Norvégia, Izland és Törökország is szerepel – katonai támogatást nyújtana Ukrajnának.

Amennyiben Oroszország 72 órán belül nem állítja le az agressziót, életbe lép a harmadik fázis, amelynek keretében koordinált nyugati „katonai válasz” érkezik az orosz jogsértésre, ebben az Egyesült Államok hadereje is részt venne.

Nem világos egyelőre, hogy ez a harmadik fázisos kataonai beavatkozás mit jelenene pontosan.

A terv részeként Franciaország és Nagy-Britannia állandó jelenlétet ígért Ukrajna területén. Nagy-Britannia miniszterelnöke, Keir Starmer korábban kijelentette, hogy Nagy-Britannia és Franciaország „Ukrajna-szerte katonai bázisok állít fel” Ukrajna védelmi szükségletei érdekében, az Egyesült Államok pedig high-tech eszközöket küldene, melyekkel monitorozzák a tűzszünet betartását.

(A nyitóképen: Az Ukrán Vészhelyzeti Szolgálat felvétele egy orosz légicsapásban találatot kapott, bányászokat szállító busz roncsáról a Pavlohrad községben fekvõ Ternivkában 2026. február elsején. A támadásban legkevesebb 12 bányász vesztette életét.)