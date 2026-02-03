ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.9
usd:
323.32
bux:
130592.69
2026. február 3. kedd Balázs
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Ukrán Vészhelyzeti Szolgálat felvétele egy orosz légicsapásban találatot kapott, bányászokat szállító busz roncsáról a Pavlohrad községben fekvõ Ternivkában 2026. február elsején. A támadásban legkevesebb 12 bányász vesztette életét.
Nyitókép: MTI/EPA/Ukrán Vészhelyzeti Szolgálat

Itt a terv: katonai választ adna Európa és Amerika az orosz tűzszünet-sértésre

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Három fokozata lesz a válasznak, ezekről állapodott meg lapértesülés szerint Ukrajna a nyugati szövetségeseivel.

Terv készült arra az esetre, ha a jövőbeni tűzszüneti megállapodásokat Oroszország folyamatosan megsértené. Mint a Financial Times névtelenséget kérő forrásokra hivatkozva megírta, ilyen esetben Európa és az Egyesült Államok összehangolt katonai támadással válaszolna. A terv célja az Index szemléje szerint az lenne, hogy egy jövőbeli orosz–ukrán tűzszünet betartását erővel is ki lehessen kényszeríteni.

Ha Oroszország megszegné a tűzszünetet, először diplomáciai úton reagálnának. Ez egy Moszkvának küldött hivatalos figyelmeztetést jelent, felszólítva az országot, hogy térjen vissza az egyezmény betartásához. Ha ezt 24 órán belül Oroszország teljesíti, más következmény nem élesedne.

Ha Oroszország nem hagy fel a tűzszünet megsértésével, a második fázisban az ukrán hadsereg felveszi a harcot, és a „hajlandók koalíciója” – amelyben EU-s tagállamok mellett Nagy-Britannia, Norvégia, Izland és Törökország is szerepel – katonai támogatást nyújtana Ukrajnának.

Amennyiben Oroszország 72 órán belül nem állítja le az agressziót, életbe lép a harmadik fázis, amelynek keretében koordinált nyugati „katonai válasz” érkezik az orosz jogsértésre, ebben az Egyesült Államok hadereje is részt venne.

Nem világos egyelőre, hogy ez a harmadik fázisos kataonai beavatkozás mit jelenene pontosan.

A terv részeként Franciaország és Nagy-Britannia állandó jelenlétet ígért Ukrajna területén. Nagy-Britannia miniszterelnöke, Keir Starmer korábban kijelentette, hogy Nagy-Britannia és Franciaország „Ukrajna-szerte katonai bázisok állít fel” Ukrajna védelmi szükségletei érdekében, az Egyesült Államok pedig high-tech eszközöket küldene, melyekkel monitorozzák a tűzszünet betartását.

(A nyitóképen: Az Ukrán Vészhelyzeti Szolgálat felvétele egy orosz légicsapásban találatot kapott, bányászokat szállító busz roncsáról a Pavlohrad községben fekvõ Ternivkában 2026. február elsején. A támadásban legkevesebb 12 bányász vesztette életét.)

Kezdőlap    Külföld    Itt a terv: katonai választ adna Európa és Amerika az orosz tűzszünet-sértésre

ukrajna

tűzszünet

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tárnok Balázs az Arénában: a magyarok másodrendű állampolgárok lesznek Szlovákiában, ha nem állnak ki a jogaikért

Tárnok Balázs az Arénában: a magyarok másodrendű állampolgárok lesznek Szlovákiában, ha nem állnak ki a jogaikért

Homályos jogszabályi környezet és bírságok, hogy elhallgattassák a magyarokat – ez figyelhető meg a Beneš-dekrétumok és a magyar nyelvhasználat ügyében is Szlovákiában. Ha a magyarok nem állnak ki a jogaikért, akkor másodrendű állampolgárok lesznek Szlovákiában – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője.
Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Északon intenzív havazással, délen ónos esővel csapott le a február, az előrejelzések szerint ez lehet a tél egyik utolsó nagy megpróbáltatása. Sajnos a közlekedést számos helyen lassítják balesetek, és a közösségi közlekedéssel utazók is nehézségekkel találkozhatnak.
 

Ónos eső – az ország egyre nagyobb területei vannak veszélyben

Havazás és ónos eső: megszólalt a budapesti reptér

Támad az ónos eső, újabb megyékre adták ki a riasztást

VIDEÓ
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.03. kedd, 18:00
Kovács László
a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kriptósok, figyelem: végre megvan, hol lehet szabályosan bitcoint venni Magyarországon

Kriptósok, figyelem: végre megvan, hol lehet szabályosan bitcoint venni Magyarországon

A Bitpanda az első és jelenleg egyetlen kriptóbróker, amely teljes mértékben megfelel a magyar kriptóeszköz-szabályozási rendszer követelményeinek, ezáltal lehetővé téve, hogy megszakítás nélkül nyújtson kriptóbefektetési szolgáltatásokat a magyarországi felhasználók számára, a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban - olvasható a társaság közleményében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ismét lecsapott a Balaton milliomos orvhorgásza: újra milliós bírságot kapott a renitens pecás

Ismét lecsapott a Balaton milliomos orvhorgásza: újra milliós bírságot kapott a renitens pecás

Nem tanul a leckéből: Cs. G., a Balaton egyik leghírhedtebb orvhorgásza ismét engedély nélkül próbált halat fogni, miközben az elmúlt években már 11,5 millió forintos bírságot gyűjtött össze.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

Clintons agree to testify on Epstein as vote looms to hold them in contempt of Congress

The couple bows to the House Oversight Committee's demands after arguing for months that its subpoenas were invalid.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 14:34
Tárnok Balázs az Arénában: a magyarok másodrendű állampolgárok lesznek Szlovákiában, ha nem állnak ki a jogaikért
2026. február 3. 13:56
NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába
×
×
×
×