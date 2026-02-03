Elon Musk feketelistára került Franciaországban

A nyomozó hatóság közleménye szerint az akciót a kiberbűnözéssel foglalkozó egységük végzi, de a nyomozásban az Europol is közreműködött - írja a hvg.hu a BBC jelentése nyomán.

A vizsgálatok egy 2025 januárjában indított nyomozással állnak kapcsolatban, amelyet az X algoritmusával és az általa ajánlott tartalmakkal kapcsolatos panaszok miatt indítottak. Az eljárást később pornográf deep fake (valós személyek képeinek felhasználásával mesterséges intelligencia által hamisított videók), illetve holokauszttagadó tartalmak megjelenítésére, sőt a tartalmak pörgetését végző algoritmus befolyásolásával elkövetett politikai beavatkozás gyanújára is kiterjesztették. Musk vállalata az utóbbi gyanúsítást mint képtelenséget tagadta, a botrányos tartalmak terjedését pedig igyekezett a felhasználókra kenni.

Az ügyészség azt is közölte, hogy a nyomozás részeként áprilisban már Muskot és az X korábbi vezérigazgatóját, Linda Yaccarinót is beidézték kihallgatásra.

A történteket az X nem kommentálta a BBC megkeresésére, de az eljárást korábban „a szólásszabadság elleni támadásnak” minősítették. A francia ügyészség azt is bejelentette, hogy elhagyja az X-et, és mostantól a LinkedInen, valamint az Instagramon folytatja online kommunikációját.

A francia hatóságok tavaly év végén a TikTok ellen is bűnügyi nyomozás megindítását jelentették be.