2026. február 3. kedd
Donald Trump amerikai elnök által a kormányzati hatékonyságért felelős új amerikai minisztérium vezetésére jelölt Elon Musk üzletember beszél az emberekhez a washingtoni Capitol One Arénában Trump beiktatási ünnepsége után 2025. január 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Allison Dinner

Elon Musk feketelistára került Franciaországban

Infostart

A Musk-féle X irodáiban razziáztak a francia hatóságok.

A nyomozó hatóság közleménye szerint az akciót a kiberbűnözéssel foglalkozó egységük végzi, de a nyomozásban az Europol is közreműködött - írja a hvg.hu a BBC jelentése nyomán.

A vizsgálatok egy 2025 januárjában indított nyomozással állnak kapcsolatban, amelyet az X algoritmusával és az általa ajánlott tartalmakkal kapcsolatos panaszok miatt indítottak. Az eljárást később pornográf deep fake (valós személyek képeinek felhasználásával mesterséges intelligencia által hamisított videók), illetve holokauszttagadó tartalmak megjelenítésére, sőt a tartalmak pörgetését végző algoritmus befolyásolásával elkövetett politikai beavatkozás gyanújára is kiterjesztették. Musk vállalata az utóbbi gyanúsítást mint képtelenséget tagadta, a botrányos tartalmak terjedését pedig igyekezett a felhasználókra kenni.

Az ügyészség azt is közölte, hogy a nyomozás részeként áprilisban már Muskot és az X korábbi vezérigazgatóját, Linda Yaccarinót is beidézték kihallgatásra.

A történteket az X nem kommentálta a BBC megkeresésére, de az eljárást korábban „a szólásszabadság elleni támadásnak” minősítették. A francia ügyészség azt is bejelentette, hogy elhagyja az X-et, és mostantól a LinkedInen, valamint az Instagramon folytatja online kommunikációját.

A francia hatóságok tavaly év végén a TikTok ellen is bűnügyi nyomozás megindítását jelentették be.

Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Rengeteg baleset, fennakadások: váratlanul megint jelentős havazás és ónos eső nehezíti az életet – fotók, videók

Északon intenzív havazással, délen ónos esővel csapott le a február, az előrejelzések szerint ez lehet a tél egyik utolsó nagy megpróbáltatása. Sajnos a közlekedést számos helyen lassítják balesetek, és a közösségi közlekedéssel utazók is nehézségekkel találkozhatnak.
 

Ónos eső – az ország egyre nagyobb területei vannak veszélyben

Havazás és ónos eső: megszólalt a budapesti reptér

Támad az ónos eső, újabb megyékre adták ki a riasztást

Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük

Tényleg veszélyben van a dollár? Bod Péter Ákost kérdeztük

Már meghallgatható a Portfolio Checklist keddi adása. A műsor első részében arról volt szó, hogy milyen kapcsolat van Donald Trump bel- és külpolitikája, valamint a dollár gyengülése között, és mennyire lehet sikeres a „Tegyük naggyá Amerikát” politika. Vendégünk Bod Péter Ákos egyetemi tanár, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke volt. A második blokkban azt vettük górcső alá, hogyan válik a mesterséges intelligencia a vállalati működés szövetévé 2026-ban, és ennek milyen munkaerőpiaci hatásai lehetnek. Erről Mezei Ferencet, az SAP Hungary értékesítési támogatási vezetőjét kérdeztük.

Új fegyvert vet be a SkyShowtime a streamingháborúban, ezt nem sokan látták jönni

Új fegyvert vet be a SkyShowtime a streamingháborúban, ezt nem sokan látták jönni

A SkyShowtime mától több dedikált on-demand streaming csatornát indít el az összes piacán.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
Mandelson to quit House of Lords as PM says he 'let country down' over alleged leaks to Epstein

Mandelson to quit House of Lords as PM says he 'let country down' over alleged leaks to Epstein

It comes as the government refers material to police after reviewing files that suggest Mandelson allegedly passed sensitive information to Epstein.

2026. február 3. 16:28
139 külföldi „lázadást szítót” vettek őrizetbe Iránban
2026. február 3. 16:16
Üresednek a gáztárolók, növekszik az aggodalom Németországban
