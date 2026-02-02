Elemző az Egyesült Államoknak átadott kartelltagokról: nem véletlenül előzékeny a mexikói elnök

Mexikó gyorsított eljárásban 37 feltételezett drogkartell-tagot adott át az Egyesült Államoknak január 20-án. Ez egy éven belül már a har­madik ilyen transzfer, az átadott gyanúsítottak száma pedig 92-re emelkedett – olvasható a Migrációkutató Intézet elemzésében.

A drogkartellek az állam stabilitását is veszélyeztetik, ugyanis ezek félkatonai képességű szervezetek, nagyvállalati szintű bűnözői csoportok. A helyzet megoldása így Mexikónak is fontos – mondta el az InfoRádióban az intézet elemzője.

„Számtalan más illegitim vállalkozást is csinálnak, többek közt például az embercsempészetet is. Ugyanazokon az utakon – amiken keresztül a kokaint és a fentanilt beviszik az Egyesült Államokba – juttatják be az illegális bevándorlókat is”

– mondta Gönczi Róbert. A szakértő megjegyezte, bár a kábítószer döntő része Dél-Amerikában, például Kolumbiában készül, jellemzően legalább a csomagolása Mexikóban történik. A bevándorlás mellett most ez is kiemelt témája a Trump-kormánynak – tette hozzá.

Gönczi Róbert szerint a fő tranzitvonal továbbra is Mexikón keresztül zajlik. A közép-amerikai ország elnöke nem feltétlenül az érvényes jogi procedúrának megfelelően biztosította ennek a 37, egyébként mexikói állampolgárnak, drogkartell-tagnak a kiadatását, ami rengeteg kritikát vont maga után. A szakértő elmondta,

azzal vádolták meg Claudia Sheinbaum elnököt, hogy csorbítja az ország szuverenitását annak érdekében, hogy Donald Trumpnak hízelegjen.

Ugyanakkor – tette hozzá az elemző –, azt is figyelembe kell venni, hogy Donald Trump az elmúlt egy év során többször is hangot adott annak a gondolatának, hogy fegyveres beavatkozásra lenne szükség Mexikóban, hogy le lehessen törni a drogkartellek szarvát. Azóta Venezuelában már végre is hajtott egy katonai akciót, így talán érthető, hogy Claudia Sheinbaum miért érzi úgy, hogy engedményeket kell tennie az amerikai elnöknek – jegyezte meg.

Mexikónak is érdeke, hogy megállítsa az Egyesült Államokba irányuló migrációt, mert csak így javulhat a két ország kapcsolata – tette hozzá a Migrációkutató Intézet elemzője.