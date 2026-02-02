ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.55
usd:
320.76
bux:
128105.14
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Rabok egy börtöncellában.
Nyitókép: Pexels

Elemző az Egyesült Államoknak átadott kartelltagokról: nem véletlenül előzékeny a mexikói elnök

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Gönczi Róbert, a Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy komoly kritikák érték Claudia Sheinbaum mexikói elnököt az Egyesült Államoknak átadott harminchét, egyébként mexikói állampolgár drogkartell-tag miatt. A szakértő szerint a venezuelai beavatkozás intő jel lehetett a közép-amerikai ország számára.

Mexikó gyorsított eljárásban 37 feltételezett drogkartell-tagot adott át az Egyesült Államoknak január 20-án. Ez egy éven belül már a har­madik ilyen transzfer, az átadott gyanúsítottak száma pedig 92-re emelkedett – olvasható a Migrációkutató Intézet elemzésében.

A drogkartellek az állam stabilitását is veszélyeztetik, ugyanis ezek félkatonai képességű szervezetek, nagyvállalati szintű bűnözői csoportok. A helyzet megoldása így Mexikónak is fontos – mondta el az InfoRádióban az intézet elemzője.

„Számtalan más illegitim vállalkozást is csinálnak, többek közt például az embercsempészetet is. Ugyanazokon az utakon – amiken keresztül a kokaint és a fentanilt beviszik az Egyesült Államokba – juttatják be az illegális bevándorlókat is”

– mondta Gönczi Róbert. A szakértő megjegyezte, bár a kábítószer döntő része Dél-Amerikában, például Kolumbiában készül, jellemzően legalább a csomagolása Mexikóban történik. A bevándorlás mellett most ez is kiemelt témája a Trump-kormánynak – tette hozzá.

Gönczi Róbert szerint a fő tranzitvonal továbbra is Mexikón keresztül zajlik. A közép-amerikai ország elnöke nem feltétlenül az érvényes jogi procedúrának megfelelően biztosította ennek a 37, egyébként mexikói állampolgárnak, drogkartell-tagnak a kiadatását, ami rengeteg kritikát vont maga után. A szakértő elmondta,

azzal vádolták meg Claudia Sheinbaum elnököt, hogy csorbítja az ország szuverenitását annak érdekében, hogy Donald Trumpnak hízelegjen.

Ugyanakkor – tette hozzá az elemző –, azt is figyelembe kell venni, hogy Donald Trump az elmúlt egy év során többször is hangot adott annak a gondolatának, hogy fegyveres beavatkozásra lenne szükség Mexikóban, hogy le lehessen törni a drogkartellek szarvát. Azóta Venezuelában már végre is hajtott egy katonai akciót, így talán érthető, hogy Claudia Sheinbaum miért érzi úgy, hogy engedményeket kell tennie az amerikai elnöknek – jegyezte meg.

Mexikónak is érdeke, hogy megállítsa az Egyesült Államokba irányuló migrációt, mert csak így javulhat a két ország kapcsolata – tette hozzá a Migrációkutató Intézet elemzője.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Elemző az Egyesült Államoknak átadott kartelltagokról: nem véletlenül előzékeny a mexikói elnök

egyesült államok

kiadatás

donald trump

migrációkutató intézet

mexikó

szervezett bűnözés

elemző

drogkartell

gönczi róbert

claudia sheinbaum

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyelvet kell tanulni: keményebb feltételekhez köti a bevándorlást a kormány Ausztriában

Nyelvet kell tanulni: keményebb feltételekhez köti a bevándorlást a kormány Ausztriában

A jövőben akár több ezer eurós bírságra is számíthat az a bevándorló, aki félbehagyja az osztrák hatóságok által indított nyelvi tanfolyamot. A Migrációkutató Intézet szerint a kormányzati feltevések alapján 49 ezer diák nem tud részt venni az iskolai tanórákon nyelvi hiányosságok miatt, a kurzusokat pedig tavaly 10 ezer migráns hagyta ott. Az intézkedésről az InfoRádió Dócza Edith Krisztina vezető elemzőt kérdezte.
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szárnyra kapott a forint

Szárnyra kapott a forint

Valóságos devizapiaci hullámvasútnak lehettünk szemtanúi az elmúlt két hétben. A legfontosabb mozgások a dollárban történtek, az amerikai deviza körüli bizalom megingása és az erősödő „Hedge America” narratíva miatt. A dollár többéves mélypontok közelébe gyengült az euróval és a forinttal szemben is, bár azóta némi korrekció látható az árfolyamokban.  A hét második felében a fókusz részben átfordult a Fed jövőbeli elnökének személye körüli bizonytalanságra: Kevin Warsh Trump általi jelölése és a jegybankár a korábban várt laza monetáris politikai rezsim kockázatának enyhülése erősödő pályára állította a dollárt. A forint piacát az elmúlt napokban szintén nagy kilengések jellemezték, ez alól pedig a mai nap sem jelent kivételt. A magyar deviza erősen kezdte a napot az euróval és a dollárral szemben is, az árfolyam mindkét piacon 1 egységnél többet csökkent ma már.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megszólalt Kemenesi Gábor a halálos Nipah-vírusról: kiderült, Magyarországon is lecsaphat-e a rettegett kór

Megszólalt Kemenesi Gábor a halálos Nipah-vírusról: kiderült, Magyarországon is lecsaphat-e a rettegett kór

Jelenleg sem gyógyszer, sem vakcina nem áll rendelkezésre a vírusfertőzés ellen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

Lord Mandelson resigns from Labour to save party 'further embarrassment' over Epstein links

New documents released in the US on Friday suggest Epstein made $75,000 in payments to Lord Mandelson in three separate $25,000 transactions in 2003 and 2004.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 10:32
Újabb halál a svájci szilveszteri pokol után
2026. február 2. 10:10
Furcsa döntést hozott Mark Zuckerberg
×
×
×
×