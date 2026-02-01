ARÉNA - PODCASTOK
Egy beteg nő a lázmérőt vizsgálja.
Nyitókép: Pexels

Kevesebb táppénz jár, és nem fizetik többé a betegszabadság első napját Romániában

Infostart / MTI

Az erről szóló sürgősségi kormányrendelet február elsején lépett hatályba. A betegszabadság idején járó juttatások is csökkennek Romániában.

A jogszabály értelmében a betegszabadság második és hatodik napja közötti juttatást a munkáltató, míg a hetedik naptól a gyógyulásig járó összeget az egészségbiztosítási alap fedezi.

A betegszabadság idején járó juttatások is csökkennek Romániában:

  • a legfeljebb 7 napos betegszabadság esetén bére 55 százalékát,
  • 8 és 14 nap közötti betegszabadság esetén 65 százalékát kapja meg a munkavállaló,
  • csak a 15 napot meghaladó betegszabadság esetekben kapja meg a 75 százalékos térítést, amit eddig a betegszabadság hosszától függetlenül alkalmaztak.

A jövő év végéig hatályos rendelkezéssel a bukaresti kormány a fiktív betegségekre kiírt betegszabadságok számát akarja tovább korlátozni.

A rekordméretű költségvetési hiány lefaragása érdekében az egészségügyi kormányzat már tavaly nyáron hadat üzent a betegszabadsággal történő visszaéléseknek, ellenőrzéseket és büntetéseket helyezett kilátásba.

A figyelmeztetések nyomán tavaly a második félévben 28 százalékkal kevesebb pénzt kellett betegszabadságra kifizetni, mint az előző év azonos időszakában.

A szaktárca számtásai szerint ez évi 1,5 milliárd lejes (112 milliárd forint) megtakarítást eredményez az egészségbiztosítási pénztár számára, lehetővé téve 41 új gyógyszer felvételét az ártámogatott gyógyszerek listájára.

Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter korábban rámutatott, hogy

gyanúsan sokan betegszenek meg Romániában a hosszú hétvégék előtti vagy utáni napokon, a karácsonyi ünnepek és szilveszter között, illetve más hivatalos munkaszüneti napok környékén.

A tárcavezető szerint azonban lehetetlen ellenőrzésekkel kiszűrni a visszaéléseket, ezért folyamodtak ahhoz a módszerhez, amelyet más európai országok is alkalmaznak a rövid időtartamú, fiktív betegszabadságok számának visszaszorítására.

A rendszeres egészségügyi beavatkozásokra szoruló krónikus betegek tiltakozása nyomán a tárcavezető azt ígérte: módosítják a jogszabályt oly módon, hogy az ne vonatkozzon a havonta vagy negyedévente kezelésre, vizsgálatokra, ellátásra járó krónikus betegekre.

