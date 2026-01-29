ARÉNA - PODCASTOK
2026. január 29. csütörtök Adél
Russia Ukraine Conflict Concept - Russian and Ukrainian Flags overlaying close up Tank track wheels symbolising military hardware, call to action and readiness to fight
Nyitókép: Getty Images / Craig Hastings

Ukrán hírszerzés: elsöprő támadásra készülnek az oroszok

Infostart

A Kreml intézkedései teljesen hiteltelenné teszik a háború befejezésére irányuló összes diplomáciai erőfeszítést, miután Oroszország újabb rakétatámadást készít elő Ukrajna ellen – erről beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerda este, szokásos videóüzenetében.

Zelenszkij megjegyezte, hogy az ukrán hírszerzés minden szükséges információt megosztott vele, ami az újabb nagyszabású orosz támadást előrevetíti. Szerinte ugyanakkor kulcsfontosságú, hogy az Egyesült Államok és Európa végre megértse, hogyan hiteltelenítik a Kreml ilyen intézkedései a diplomáciai erőfeszítéseket – idézte szavait az Index.

A többoldalú tárgyalásokkal kapcsolatban hozzátette: „amikor az orosz csapások és támadások folytatódnak, az emberek nehezen érzik úgy, hogy a diplomácia konstruktív és eredményeket hozhat”.

„Bárkinek, aki valóban békét akar, át kell gondolnia, hogyan biztosíthatja, hogy az oroszok ne újabb tömeges támadásokra, hanem a háború végére készüljenek”

– hangsúlyozta Zelenszkij az RBK szerint. Hozzátette, hogy a civilizált országoknak hatalmukban áll arra kényszeríteni Oroszországot, hogy a háború befejezésén gondolkodjon, ne pedig újabb terrortámadásokon. Csak élniük kell ezzel a hatalmukkal, és nem szabad félniük attól, hogy a béke érdekében megtegyék.

Ukrán hírszerzés: elsöprő támadásra készülnek az oroszok

háború

volodimir zelenszkij

orosz-ukrán konfliktus

