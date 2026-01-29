ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.06
usd:
317.15
bux:
0
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Friedrich Merz német kancellár beszél a két Németország 1990-es újraegyesítésérõl megemlékezõ német egység napjának alkalmából tartott ünnepségen Saarbrückenben 2025. október 3-án.
Nyitókép: Christopher Neundorf

Ukrajna uniós csatlakozása: egy dátum máris „elesett”

Infostart / MTI

Továbbra sem látja esélyét Ukrajna gyors európai uniós csatlakozásának Friedrich Merz német kancellár, aki erről a kormánykoalíciós pártok vezetőségével folytatott szerdai tanácskozást követően beszélt a berlini hivatalában.

„A 2027. január 1-jei csatlakozás kizárt. Nem fog menni” – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus. Minden olyan országnak, amely csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, teljesítenie kell az úgynevezett koppenhágai kritériumokat, ez a folyamat pedig rendszerint éveket vesz igénybe.

Merz ugyanakkor kiemelte: fontos, hogy Ukrajnának meglegyen egy olyan perspektívája, amely egyengeti útját az európai integráció felé. Ez azonban egy hosszadalmas folyamat. "Útban oda Ukrajnát lassan közelebb hozhatjuk az Európai Unióhoz. Ez mindig lehetséges, de egy ilyen gyors csatlakozás egyszerűen nem megy" - tette hozzá.

Az ukrajnai háború lezárását szolgáló tárgyalásokra tekintettel jelenleg úgyis mások a prioritások - mondta. „Szoros kapcsolatban állunk az amerikai és ukrán delegációkkal Közösen írtuk a dokumentumokat is és jó dolog az is, hogy most közvetlen tárgyalások folynak az orosz és az ukrán felek között. Ezeket a tárgyalásokat nagy támogatással és nagy reménységgel kísérjük, hogy azok minél hamarabb lezáruljanak” – emelte ki Merz. Mindemellett felhívta a figyelmet arra, hogy Németország nem közvetítő, hanem Ukrajna oldalán látja a helyét azon erőfeszítésekben, hogy véget vethessenek ennek a háborúnak.

Lars Klingbeil alkancellár kifejezetten méltatta Merz hozzájárulását a tárgyalásokhoz. „És azt egyértelműen ki kell mondanunk: Európa egy időre kiesett a tárgyalásokból, és részben a kancellárnak is köszönhető, hogy szoros kapcsolat alakult ki mind Ukrajna és az európaiak, mind pedig az amerikaiak és az európaiak között” – hangoztatta a szociáldemokrata politikus. Nagyon fontosnak nevezte azt is, hogy Németország ebben a folyamatban is támogatni tudta Ukrajnát.

Klingbeil mindemellett jelenleg nem tartja helyénvalónak a Németország, EU és Oroszország közötti közvetlen tárgyalásokat, ahogy azt a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) berkeiből többen is követelik. „Hogy eljön-e és mikor az az idő, amikor az európai állam- és kormányfők (Vlagyimir) Putyin (orosz elnökkel) ismét közvetlenül fognak tárgyalni, azt akkor kell majd eldönteni. Jelenleg azonban nem látom itt ennek az idejét” – fűzte hozzá.

Kezdőlap    Külföld    Ukrajna uniós csatlakozása: egy dátum máris „elesett”

ukrajna

határidő

uniós csatlakozás

friedrich merz

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Liverpool hatig jutott, a Real Madrid és PSG nincs a legjobb nyolcban

A Liverpool hatig jutott, a Real Madrid és PSG nincs a legjobb nyolcban

Tizennyolc mérkőzést játszottak egyszerre a Bajnokok Ligája ligaszakaszának utolsó fordulójában. A nyolcaddöntőbe jutott az Arsneal, a Bayern, a Liverpool, a Tottenham, a Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City. A Real Madrid kilencedikként, az Inter tizedikként, a PSG tizenegyedikként pótvizsgázik.
VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jön a friss GDP-adat, kikecmereg-e a stagnálásból a magyar gazdaság?

Jön a friss GDP-adat, kikecmereg-e a stagnálásból a magyar gazdaság?

Tavaly az utolsó negyedévben kiléphetett a magyar gazdaság a stagnálásból, és némi növekedést mutathatott - így gondolják a Portfolio által megkérdezett elemzők a holnap megjelenő GDP-adat előtt. A szakértők fokozatosan gyorsuló gazdaságra számítanak a következő időszakban, de a várakozások visszafogottságát jelzi, hogy a 2026-os éves átlagos gazdasági bővülésre vonatkozó előrejelzések ismét csökkentek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Súlyos, ami kiderült az utóbbi években gyártott autókról: óriási a biztonsági kockázat, rengeteg sofőr veszélyben

Súlyos, ami kiderült az utóbbi években gyártott autókról: óriási a biztonsági kockázat, rengeteg sofőr veszélyben

Az ADAC szerint így a modern autók kezelhetősége folyamatosan romlik, ami komoly biztonsági kockázatot jelent.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says UK seeking 'more sophisticated relationship' with China in talks with Xi

Starmer says UK seeking 'more sophisticated relationship' with China in talks with Xi

Xi Jinping tells Sir Keir Starmer in Beijing that “twists and turns” in the UK-China relationship "did not serve the interests of our countries".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 29. 06:33
Már európai bölények védik az orosz hadsereget
2026. január 29. 05:48
Meleg levegő áradt a hó alól, óriási föld alatti világra bukkantak
×
×
×
×