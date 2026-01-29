Trump kérésére elhallgathatnak az orosz fegyverek – reagált Zelenszkij

„Személyesen kértem Putyin elnököt, hogy ne lövesse Kijevet és más városokat egy hétig, és ő beleegyezett ebbe” – mondta Trump kabinetjének csütörtöki ülésén. Mint mondta, a térségbeli "rendkívül hidegre" tekintettel kérte ezt az orosz elnöktől. „Ez nagyon kedves volt (tőle). Nagyon sok ember azt mondta, hogy ne vesztegesd az időt a telefonhívásra, nem fogod ezt elérni. De ő ezt megtette” – húzta alá az elnök.
A Trump-kabinet nyilvánosan közvetített első 2026-os ülésén Steve Witkoff, az elnök békemissziókért felelő különleges megbízottja elmondta, hogy az orosz-ukrán háború lezárásáról zajló háromoldalú tárgyalások egy héten belül folytatódnak.
Hangsúlyozta, hogy a múlt hét végén Abu-Dzabiban tartott tárgyalási forduló is előrelépést hozott, és elmondta, hogy azon orosz részről öt tábornok vett részt.
Steve Witkoff elmondása szerint a háborúban álló két fél között „sok jó dolog történik”, a területi kérdésekről szóló egyezségről tárgyalások zajlanak.
Hozzátette, hogy a „biztonsági protokollról” szóló megállapodás jórészt végleges, ahogy az Ukrajna gazdasági fellendítéséről szóló egyezmény is.
Az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja azt is elmondta, hogy a gázai békefolyamat a második szakaszába lépett, ami azt jelenti, hogy Gázában egy kizárólag arab tagokból álló technokrata kormány lép hivatalba, amelyből a terroristák kimaradnak. Hangsúlyozta, hogy a Hamász lefegyverzése is megtörténik, hozzátéve, hogy a palesztin radikális fegyveres szervezetnek „nincs más választása”, mint megválni fegyvereitől.
Trump elnök a kormányülésen bejelentette, hogy még csütörtökön megnyílik a venezuelai légtér a kereskedelmi repülők számára, így normalizálódhat a polgári repülés. Arról is beszámolt, hogy a jelentős amerikai olajvállalatok megjelennek a dél-amerikai országban, hogy első lépésként jövőbeli tevékenységük helyszíneit kiválasszák.
Az elnök méltatta a venezuelai vezetés együttműködését az Egyesült Államokkal, és közölte, hogy csütörtökön telefonon beszélt Dulcy Rodriguez átmeneti elnökkel, aki Nicolás Maduro amerikai őrizetbe vételét követően vette át az államfői feladatok ellátását.