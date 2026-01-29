Meleg levegő áradt a hó alól, óriási föld alatti világra bukkantak

Az első vizsgálatok szerint a barlang kapcsolatban állhat a Kostanjevica-barlanggal, így a térség legnagyobb és legmélyebb barlangrendszere lehet.

A barlangkutatók szerint az újonnan feltárt föld alatti rendszer feltehetően nagyobb, mint a régió eddig ismert legnagyobb barlangja. A barlangászklub titkára, Brane Cuk közölte: a barlangrendszerben több tíz méter magas és mintegy 50 méter hosszú csarnokok, gazdag cseppkőképződmények, valamint vízesésekkel tagolt járatok találhatók. A legnagyobb barlangi képződmények méretükben a Kostanjevica-barlang legnagyobb cseppköveihez mérhetők.

Mint mondta: a rendszer nagy valószínűséggel összeköttetésben áll a Kostanjevica-barlanggal, mivel a Studena folyó mindössze két kilométerre folyik a barlang bejáratától.

A kutatók a Zsumberki-hegység víznyelőin keresztül, felülről jutottak be a barlangrendszerbe 305 méteres mélységben. Az áttörést egy, a hó alatt felfedezett nyílás hozta meg, amelyből meleg levegő áramlott. A felfedezés 60 évnyi kutatómunkát követően történt.

(Nyitóképünk illusztráció.)