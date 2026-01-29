ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.43
usd:
317.37
bux:
128194.87
2026. január 29. csütörtök Adél
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Meleg levegő áradt a hó alól, óriási föld alatti világra bukkantak

Infostart / MTI

Nagyméretű barlangrendszert fedeztek fel szlovén barlangkutatók Alsó-Krajna térségében – közölte a Delo című szlovén napilap az internetes oldalán.

Az első vizsgálatok szerint a barlang kapcsolatban állhat a Kostanjevica-barlanggal, így a térség legnagyobb és legmélyebb barlangrendszere lehet.

A barlangkutatók szerint az újonnan feltárt föld alatti rendszer feltehetően nagyobb, mint a régió eddig ismert legnagyobb barlangja. A barlangászklub titkára, Brane Cuk közölte: a barlangrendszerben több tíz méter magas és mintegy 50 méter hosszú csarnokok, gazdag cseppkőképződmények, valamint vízesésekkel tagolt járatok találhatók. A legnagyobb barlangi képződmények méretükben a Kostanjevica-barlang legnagyobb cseppköveihez mérhetők.

Mint mondta: a rendszer nagy valószínűséggel összeköttetésben áll a Kostanjevica-barlanggal, mivel a Studena folyó mindössze két kilométerre folyik a barlang bejáratától.

A kutatók a Zsumberki-hegység víznyelőin keresztül, felülről jutottak be a barlangrendszerbe 305 méteres mélységben. Az áttörést egy, a hó alatt felfedezett nyílás hozta meg, amelyből meleg levegő áramlott. A felfedezés 60 évnyi kutatómunkát követően történt.

(Nyitóképünk illusztráció.)

Kezdőlap    Külföld    Meleg levegő áradt a hó alól, óriási föld alatti világra bukkantak

szlovénia

barlang

barlangász

vízesés

cseppkő

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Liverpool hatig jutott, a Real Madrid és PSG nincs a legjobb nyolcban

A Liverpool hatig jutott, a Real Madrid és PSG nincs a legjobb nyolcban

Tizennyolc mérkőzést játszottak egyszerre a Bajnokok Ligája ligaszakaszának utolsó fordulójában. A nyolcaddöntőbe jutott az Arsneal, a Bayern, a Liverpool, a Tottenham, a Barcelona, a Chelsea, a Sporting és a Manchester City. A Real Madrid kilencedikként, az Inter tizedikként, a PSG tizenegyedikként pótvizsgázik.
Hegyi Zsolt az Arénában: már idén megkezdődik több vasúti pályaszakasz felújítása, megvan a hitelkeret is

Hegyi Zsolt az Arénában: már idén megkezdődik több vasúti pályaszakasz felújítása, megvan a hitelkeret is

Csaknem ezer kilométernyi hazai vasúti pályaszakasz felújítása mintegy 800 milliárd forintból valósul meg a következő években, míg a szentendrei HÉV-et érintő rekonstrukció és járműcsere teljes összege elérheti a 400 milliárd forintot – közölte a MÁV-csoport vezérigazgatója. Beszámolt arról is, hogy az első nagyszabású beruházás a Gubacsi úti vasúti híd felújítása lesz, de később a személyszállításban releváns vasúti pályákat érintő munkálatok is elindulnak.
 

Hegyi Zsolt az Arénában: 6-8 év alatt lehet leselejtezni az összes komfort nélküli vasúti kocsit

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.29. csütörtök, 18:00
Magyarics Tamás
külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem emeritus professzora
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megjött a Fed döntése, így reagáltak az amerikai tőzsdék - Az arany árfolyama kilőtt

Megjött a Fed döntése, így reagáltak az amerikai tőzsdék - Az arany árfolyama kilőtt

A hangulat inkább pozitív volt szerda reggel az ázsiai tőzsdéken, míg az európai részvénypiacok lefelé csorogtak napközben, az amerikai indexek viszont kis emelkedésekkel nyitottak szerdán, az S&P 500 új történelmi csúcsra ment és először lépte át a 7000 pontos szintet. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?

A Holdról is látszik, egyre mélyül a nyugdíjkrízis Magyarországon: folyamatos lecsúszás vár az idősekre?

A legfrissebb adatok szerint a bérek és a nyugdíjak közötti különbség történelmi léptékben magas, és az elmúlt években látványosan kitágult az olló

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer says UK seeking 'more sophisticated relationship' with China in talks with Xi

Starmer says UK seeking 'more sophisticated relationship' with China in talks with Xi

The PM, who is travelling with 60 business and cultural leaders, is the first British prime minister to visit China in eight years.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 28. 21:35
Nem sajnálják az igazságra a pénzt a németek
2026. január 28. 21:11
Spanyolország tárt karokkal várja az illegális bevándorlókat
×
×
×
×